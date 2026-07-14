Honda đăng ký nhãn hiệu Ryden 160, cạnh tranh phân khúc của Yamaha NVX

(GLO)- Honda vừa đăng ký nhãn hiệu Ryden 160 tại Indonesia, làm dấy lên khả năng hãng sẽ bổ sung một mẫu scooter thể thao 160 phân khối cho thị trường Đông Nam Á. Mẫu xe được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha NVX (Aerox), dù Honda chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào.

Honda Nhật Bản đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu Ryden 160 tại Indonesia. Động thái này thu hút sự quan tâm của giới quan sát bởi hiện Honda vẫn chưa có một mẫu scooter thể thao chuyên biệt ở phân khúc 160 phân khối để cạnh tranh trực tiếp với Yamaha NVX, hay còn có tên Aerox tại một số thị trường.

Danh mục xe tay ga 160cc của Honda hiện gồm Vario, Air Blade, PCX, Stylo và ADV, trải rộng nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Tuy nhiên, ở phân khúc scooter thể thao với thiết kế sàn để chân có gờ giữa và tư thế lái thiên về vận hành, Yamaha Aerox vẫn là cái tên nổi bật tại nhiều thị trường Đông Nam Á.

Việc xuất hiện tên gọi Ryden 160 vì thế được cho là nhằm bổ sung khoảng trống còn thiếu trong dải sản phẩm của Honda.

Hiện chưa có thông tin chính thức về Ryden 160. Một số nguồn tin cho rằng đây có thể là mẫu xe hoàn toàn mới, trong khi giả thuyết khác nhận định Ryden 160 chỉ là tên gọi mới của Air Blade 160 khi phân phối tại Indonesia. Trước đây, Honda từng áp dụng cách đặt tên khác nhau cho cùng một mẫu xe, như Click tại Thái Lan và Vario tại Indonesia.

Nếu được phát triển thành một mẫu xe độc lập, Ryden 160 nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ eSP+ 157cc, xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Đây là khối động cơ đang được Honda trang bị trên nhiều mẫu xe tay ga 160cc, cho công suất khoảng 16 mã lực cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài động cơ, mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ sở hữu các trang bị phổ biến trong phân khúc như hệ thống chống bó cứng phanh ABS bánh trước, kiểm soát lực kéo HSTC và màn hình hiển thị kỹ thuật số. Tuy nhiên, toàn bộ thông số hiện vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán.

Nếu Ryden 160 được phân phối tại Việt Nam trong tương lai, mẫu xe này có thể nằm giữa Air Blade 160 và PCX 160 về định vị sản phẩm. Với thiết kế thể thao hơn Air Blade, Ryden 160 được đánh giá có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Yamaha NVX - mẫu xe hiện gần như không có nhiều đối thủ cùng phong cách tại thị trường trong nước.

Dù vậy, giá bán sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của Ryden 160. Nếu mức giá quá gần Air Blade 160, mẫu xe mới có thể tạo ra sự chồng chéo trong danh mục sản phẩm của Honda. Trong khi đó, nếu được nhập khẩu nguyên chiếc với giá cao, Ryden 160 sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ cả các mẫu xe cùng phân khúc lẫn những lựa chọn có giá thấp hơn.

Đến nay, Honda chưa xác nhận kế hoạch ra mắt Ryden 160 cũng như thời điểm thương mại hóa mẫu xe này tại các thị trường Đông Nam Á.