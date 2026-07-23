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VinFast xuất khẩu hơn 5.000 ô tô điện sang châu Âu, Philippines và Indonesia

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VnExpress, TTO)

(GLO)- VinFast vừa xuất khẩu hơn 5.000 ô tô điện trên 2 tàu vận tải chuyên dụng Sea Patris và Silver Queen tới châu Âu, Philippines và Indonesia, tương ứng với các chuyến xuất khẩu quốc tế thứ 37 và 38 của hãng kể từ cuối năm 2022.

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Dàn xe VinFast VF6 xuất khẩu đến thị trường châu Âu phục vụ nhu cầu mở rộng cho hãng taxi điện Green SM. Ảnh: VinFast

Cụ thể, tàu Sea Patris (quốc tịch Luxembourg) cập cảng Hải Phòng để tiếp nhận khoảng 1.500 xe VF6. Toàn bộ lô xe được sản xuất theo đơn đặt hàng của GSM, nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng dịch vụ Green SM tại thị trường châu Âu.

Trong khi đó, tàu Silver Queen (quốc tịch Panama) vào vịnh Lan Hạ đón hơn 3.500 xe VinFast các loại đến Philippines và Indonesia. Đây là con tàu được hãng thuê dài hạn, có màu sơn và nhận diện thương hiệu riêng, tương tự tàu Sea Patris.

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Các lô xe VinFast chờ xuất khẩu tại cảng. Ảnh: VinFast

Kể từ chuyến đầu tiên cuối năm 2022 đến nay, Silver Queen đã vận chuyển 20 lô xe VinFast, hàng chục nghìn xe các loại đến Mỹ, Canada, Philippines, Indonesia... Ngoài ra, hãng này cũng thuê 16 chuyến tàu RORO khác để xuất khẩu xe điện.

Thương hiệu xe Việt hiện đã có mặt tại hơn 10 thị trường trên thế giới, trong đó có Mỹ, Canada, châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Trung Đông... Còn Green SM đang mở rộng hoạt động tại Lào, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Kazakhstan và sắp tới là một số nước châu Âu.

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