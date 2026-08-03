Giá VinFast VF 3 tháng 8/2026: Bản Eco từ 278 triệu đồng, đại lý ưu đãi gì?

(GLO)- Giá VinFast VF 3 tháng 8/2026 thấp nhất 278 triệu đồng, đã gồm pin. Cập nhật ưu đãi đại lý, thông số, trang bị và đánh giá ưu, nhược điểm của mẫu xe điện mini.

VinFast VF 3 bước sang tháng 8/2026 với bảng giá mới từ 278 triệu đồng, đã bao gồm pin và thuế VAT. Mẫu xe điện mini hiện có các cấu hình Eco và Plus, hướng tới khách hàng mua ô tô lần đầu, gia đình trẻ hoặc người cần phương tiện nhỏ gọn để di chuyển hằng ngày trong thành phố.

Hình minh họa (AI)

Giá VinFast VF 3 mới nhất tháng 8/2026

Theo chính sách giá gần nhất của VinFast, áp dụng từ ngày 15/7/2026, VF 3 Eco có hai cấu hình trang bị với giá lần lượt 278 triệu đồng và 285 triệu đồng. VF 3 Plus Tiêu chuẩn 2 được niêm yết 296 triệu đồng.

Bảng giá VinFast VF 3 tháng 8/2026

Phiên bản, cấu hình Giá bán đề xuất VF 3 Eco Tiêu chuẩn 1 278.000.000 đồng VF 3 Eco Tiêu chuẩn 2 285.000.000 đồng VF 3 Plus Tiêu chuẩn 2 296.000.000 đồng Bộ sạc cầm tay 2,2 kW 4.000.000 đồng

Mức giá trên đã bao gồm pin và VAT nhưng chưa gồm chi phí đăng ký, biển số, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các dịch vụ phát sinh tại đại lý. Một số màu ngoại thất nâng cao của VF 3 có giá cộng thêm khoảng 8 triệu đồng.

Điểm cần lưu ý là cấu hình Tiêu chuẩn 2 của VF 3 Eco được bổ sung kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Với VF 3 Plus Tiêu chuẩn 2, xe có thêm Android Auto, Apple CarPlay, ốp la-zăng, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và camera lùi so với cấu hình Tiêu chuẩn 1 trước đây.

VinFast VF 3 tháng 8/2026 có những ưu đãi nào?

Trong tháng 8, chính sách đáng chú ý còn hiệu lực từ hãng là chương trình “Mua xe 0 đồng”. Theo đó, người mua có thể được ngân hàng cho vay tới 100% giá trị xe, tùy kết quả thẩm định tín dụng, phương án vay và điều kiện của tổ chức tài chính. Chương trình được công bố áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Khách hàng thuộc lực lượng Công an, Quân đội và người thân đủ điều kiện còn có thể được hưởng ưu đãi 5% trên giá bán lẻ đề xuất. Chính sách này cũng có thời hạn đến hết năm 2026, nhưng không được áp dụng đồng thời với một số chương trình dành cho nhân viên, VinClub hoặc khách hàng mua số lượng lớn.

VF 3 tiếp tục được hưởng chương trình miễn phí sạc tại trạm V-Green đến ngày 10/2/2029, theo các điều khoản và điều kiện của đơn vị cung cấp dịch vụ. Đây là lợi thế đáng kể đối với người dùng thường xuyên di chuyển trong thành phố và có trạm sạc thuận tiện gần nhà hoặc nơi làm việc.

Ưu đãi riêng tại đại lý

Khảo sát một số đại lý trong những ngày đầu tháng 8 cho thấy các gói quà tặng và hỗ trợ được quảng bá khá đa dạng. Một đại lý tại TP.HCM công bố tổng giá trị ưu đãi dành cho VF 3 có thể lên tới 50 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ tài chính, giảm giá hoặc quyền lợi đi kèm tùy từng hồ sơ mua xe.

Một số điểm bán khác đưa ra các quyền lợi như:

Tặng thảm lót sàn, áo trùm xe, bọc vô-lăng hoặc phụ kiện theo xe.

Hỗ trợ thủ tục đăng ký, đăng kiểm và giao xe tận nhà.

Cho vay tới 90-95% giá trị xe, thời hạn vay có thể kéo dài tới 8 năm.

Hỗ trợ lái thử, ký hợp đồng và hoàn thiện hồ sơ tại nhà.

Tuy nhiên, giá trị “ưu đãi lên tới” thường được cộng từ nhiều quyền lợi khác nhau, không đồng nghĩa toàn bộ đều được trừ trực tiếp vào giá xe. Người mua nên yêu cầu đại lý lập báo giá bằng văn bản, ghi rõ tiền giảm trực tiếp, giá trị phụ kiện, hỗ trợ lãi suất, năm sản xuất, số VIN và thời hạn xuất hóa đơn.

Đáng chú ý, một số website đại lý vẫn quảng bá mức giảm 6%. Trong khi đó, văn bản chính hãng gần nhất ghi chương trình giảm 6% theo “Mãnh liệt vì Tương lai Xanh” đã kết thúc vào ngày 4/7/2026. Khách hàng không nên mặc định khoản giảm này còn được áp dụng trên toàn hệ thống trong tháng 8 nếu chưa có xác nhận cụ thể từ đại lý.

Bảng thông số kỹ thuật VinFast VF 3

Hạng mục Thông số Số chỗ ngồi 4 Kích thước dài × rộng × cao 3.190 × 1.679 × 1.652 mm Chiều dài cơ sở 2.075 mm Khoảng sáng gầm không tải 175 mm Đường kính quay đầu tối thiểu 9 m Trọng lượng không tải 857 kg Tải trọng 300 kg Dung tích khoang hành lý khi dựng ghế sau 36 lít Dung tích khoang hành lý khi gập ghế sau 285 lít Tải trọng nóc xe 50 kg Động cơ Một mô-tơ điện Công suất tối đa 30 kW, tương đương khoảng 40 mã lực Mô-men xoắn cực đại 110 Nm Dẫn động Cầu sau Tốc độ tối đa 100 km/h khi dung lượng pin trên 50% Loại pin LFP Dung lượng pin khả dụng 18,64 kWh Quãng đường công bố 215 km theo chuẩn NEDC Sạc nhanh 10-70% trong khoảng 36 phút Chế độ lái Eco, Normal Hệ thống treo trước Độc lập MacPherson Hệ thống treo sau Trục cứng, thanh xoắn Panhard Phanh trước/sau Đĩa/tang trống Kích thước lốp 175/75R16 Màn hình trung tâm Cảm ứng 10 inch Hệ thống âm thanh 2 loa Điều hòa Chỉnh cơ, một vùng Trang bị an toàn chính ABS, EBD, TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, một túi khí người lái

Thông số được tổng hợp từ tài liệu sản phẩm của VinFast. Hãng lưu ý quãng đường sử dụng thực tế có thể thấp hơn mức 215 km, tùy tốc độ, nhiệt độ, địa hình, tải trọng, thói quen lái xe và việc sử dụng điều hòa.

Thông tin chi tiết VinFast VF 3

Ngoại thất nhỏ gọn, mang phong cách SUV

VF 3 có thiết kế vuông vức, các vòm bánh mở rộng và khoảng sáng gầm 175 mm, tạo cảm giác giống một chiếc SUV thu nhỏ hơn là mẫu hatchback đô thị truyền thống.

Chiều dài chỉ 3,19 m giúp xe dễ xoay trở trong ngõ hẹp, bãi đỗ chung cư hoặc những tuyến phố đông phương tiện. Đường kính quay đầu 9 m cũng là lợi thế đối với người mới lái.

Xe sử dụng bộ vành 16 inch, kích thước khá lớn so với thân xe. VinFast cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc như vàng, hồng, xanh dương, xanh bạc hà, đỏ, trắng và xám, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ hoặc người muốn cá nhân hóa phương tiện.

Nội thất bốn chỗ, trang bị ở mức cơ bản

VF 3 có hai cửa bên nhưng bố trí bốn chỗ ngồi. Ghế trước chỉnh cơ bốn hướng, hàng ghế sau có thể gập để tăng dung tích chứa đồ từ 36 lít lên 285 lít.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10 inch, đảm nhiệm cả chức năng hiển thị thông tin vận hành và giải trí. Xe có kết nối Bluetooth, Wi-Fi, cổng USB-C, điều hòa chỉnh cơ một vùng và hệ thống hai loa.

Không gian phù hợp nhất với hai người lớn thường xuyên sử dụng xe. Hàng ghế sau đáp ứng nhu cầu chở thêm hai người trong quãng đường ngắn, nhưng việc ra vào sẽ không thuận tiện bằng ô tô bốn cửa.

Động cơ phù hợp giao thông đô thị

Mô-tơ điện có công suất 30 kW và mô-men xoắn 110 Nm, truyền lực xuống cầu sau. Lợi thế của động cơ điện là mô-men xoắn xuất hiện sớm, giúp xe khởi hành nhanh và linh hoạt ở tốc độ thấp.

Pin LFP dung lượng khả dụng 18,64 kWh cho quãng đường công bố 215 km theo NEDC. Với nhu cầu đi làm khoảng 30-40 km mỗi ngày, người dùng có thể không phải sạc xe hằng ngày.

Tuy nhiên, VF 3 không được thiết kế như một mẫu xe chuyên chạy đường trường. Khi di chuyển cao tốc, chở đủ tải hoặc sử dụng điều hòa liên tục, phạm vi thực tế có thể giảm đáng kể so với con số công bố.

Trang bị an toàn đủ dùng nhưng chưa phong phú

VF 3 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe còn có chức năng tự động khóa cửa khi di chuyển, cảnh báo dây an toàn và chống trộm.

Hạn chế đáng lưu ý là xe chỉ có một túi khí dành cho người lái. Camera lùi cũng phụ thuộc cấu hình: VF 3 Plus Tiêu chuẩn 2 đã có trang bị này, trong khi các cấu hình khác có thể phải lắp thêm dưới dạng phụ kiện chính hãng.

Đánh giá VinFast VF 3: Có nên mua trong tháng 8/2026?

Ưu điểm

Lợi thế lớn nhất của VF 3 là kích thước nhỏ, dễ lái và dễ tìm chỗ đỗ. Với người đang chuyển từ xe máy sang ô tô, chiều dài chỉ hơn 3 m giúp quá trình làm quen bớt áp lực hơn so với các mẫu SUV cỡ A hoặc sedan.

Giá từ 278 triệu đồng đã gồm pin cũng tạo khoảng cách đáng kể với phần lớn ô tô mới trên thị trường. Người mua còn có lợi thế về chi phí năng lượng nếu thường xuyên sử dụng hệ thống trạm sạc miễn phí.

Khả năng gập hàng ghế sau, khoảng sáng gầm 175 mm và tải trọng 300 kg giúp xe đáp ứng tương đối linh hoạt các nhu cầu như đi làm, đưa đón trẻ em, mua sắm hoặc chở hành lý ngắn ngày.

Chính sách bảo hành cũng là điểm cộng. VF 3 sử dụng cá nhân được bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km; pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Xe sử dụng cho hoạt động thương mại có thời hạn bảo hành ngắn hơn, ở mức 3 năm hoặc 100.000 km.

Hạn chế

VF 3 chỉ có hai cửa, vì vậy hành khách muốn vào hàng ghế sau phải gập ghế trước. Cách bố trí này sẽ bất tiện nếu gia đình thường xuyên chở người cao tuổi hoặc sử dụng ghế an toàn trẻ em.

Khoang hành lý 36 lít khi dựng đủ hàng ghế khá nhỏ. Người dùng cần gập hàng ghế sau nếu muốn chở vali, đồ mua sắm cồng kềnh hoặc nhiều hành lý.

Hệ thống treo sau dạng trục cứng kết hợp chiều dài cơ sở ngắn có thể khiến hàng ghế sau cảm nhận rõ hơn các dao động khi đi qua mặt đường xấu. Đây là đặc điểm người mua nên kiểm tra kỹ trong quá trình lái thử.

Ngoài ra, một túi khí và danh sách công nghệ hỗ trợ lái tương đối cơ bản sẽ khó đáp ứng người dùng ưu tiên cao về trang bị an toàn.

VF 3 phù hợp với ai?

VF 3 phù hợp với người mua ô tô lần đầu, gia đình đã có xe lớn nhưng cần thêm phương tiện đi phố, người thường xuyên di chuyển quãng đường ngắn hoặc khách hàng có điểm sạc thuận tiện.

Ngược lại, người thường xuyên đi cao tốc, thực hiện hành trình dài, chở đủ bốn người hoặc cần khoang hành lý lớn nên cân nhắc một mẫu xe thuộc phân khúc cao hơn.

Với giá khởi điểm 278 triệu đồng, VF 3 vẫn là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm ô tô mới dễ tiếp cận. Dù vậy, trước khi ký hợp đồng, người mua cần so sánh báo giá giữa nhiều đại lý, xác định chính xác cấu hình Eco hay Plus và không nên chỉ dựa vào con số “tổng ưu đãi” được quảng cáo.