VinFast Kyo giá từ 30 triệu đồng, di chuyển tối đa 160 km

Sở hữu kiểu dáng thanh lịch, trọng lượng nhẹ cùng quãng đường di chuyển tối đa 160 km, "tân binh" VinFast Kyo được định vị là mẫu xe máy điện phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày tại đô thị.

Hãng xe Việt VinFast tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm xe máy điện phổ thông, khi vừa trình làng thêm bộ đôi xe máy điện, gồm VinFast Kyo và VinFast Kinet. Trong đó, mẫu Kyo hướng đến người dùng đô thị đề cao thiết kế, sự thuận tiện và khả năng di chuyển linh hoạt. Xe niêm yết giá lần lượt 30 triệu đồng với phương án thuê pin và 35,3 triệu đồng nếu mua kèm pin.

Thiết kế đô thị, ưu tiên sự nhẹ nhàng

Khác với Kinet mang phong cách thể thao, VinFast Kyo được tạo hình theo hướng mềm mại, thanh lịch. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn tròn LED Projector, kết hợp logo chữ V mạ crôm. Các mảng thân xe được xử lý liền lạc, hạn chế đường cắt xẻ mạnh, tạo diện mạo trung tính và dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng.

VinFast Kyo có giá từ 30 triệu đồng, hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị. Ảnh: Nguyễn Duy

Kyo có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.999 x 694 x 1.130 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm. Khoảng sáng gầm đạt 160 mm, chiều cao yên ở mức 785 mm. Xe không quá nhỏ như các mẫu xe điện chủ yếu dành cho học sinh, nhưng vẫn đủ gọn để xoay trở trong điều kiện giao thông đô thị.

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 21 lít, đủ để mũ bảo hiểm cùng một số vật dụng cá nhân, đáp ứng nhu cầu cơ bản của một phương tiện đi lại hằng ngày.

Một chi tiết đáng chú ý là trọng lượng xe (bao gồm cả pin) chỉ khoảng 104 kg. Đây có thể xem là lợi thế với người dùng thường xuyên phải dắt xe, quay đầu trong không gian hẹp hoặc di chuyển trên các tuyến phố đông. Trọng lượng nhẹ cũng giúp Kyo dễ tiếp cận hơn với nhóm khách nữ, người trẻ hay lần đầu chuyển từ xe máy xăng sang xe điện.

Quãng đường di chuyển gần 160 km khi lắp hai pin

Ở khả năng vận hành, VinFast Kyo sử dụng động cơ điện đặt tại bánh sau, có công suất tối đa 3.000W và công suất danh định 1.800W. Xe đạt tốc độ tối đa 64 km/giờ. Thông số này phản ánh rõ định hướng của mẫu xe mới nhà VinFast.

Theo đó, thay vì chạy theo khả năng tăng tốc hoặc tốc độ cao, Kyo được phát triển để đáp ứng các hành trình đi học, đi làm, mua sắm và di chuyển nội đô. Với tốc độ tối đa 64 km/giờ, xe vẫn đủ khả năng vận hành trên phần lớn tuyến đường thành phố, nhưng không dành cho nhóm khách hàng đòi hỏi cảm giác lái mạnh.

Kyo có thể đi tối đa 160 km khi lắp hai pin trong điều kiện tiêu chuẩn. Ảnh: Nguyễn Duy

Bù lại, quãng đường di chuyển là điểm đáng chú ý. Theo công bố của VinFast, khi lắp hai pin, mẫu xe này có thể di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy, trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là con số tương đối lớn với một mẫu xe điện đô thị, đồng thời góp phần giảm tâm lý lo ngại phải sạc pin thường xuyên.

Bên cạnh phương án sạc tại nhà hoặc tại trạm bằng bộ sạc đi kèm, người dùng có thể thuê pin và đổi tại hệ thống tủ đổi pin công cộng. Cách kết hợp này giúp Kyo linh hoạt hơn so với những mẫu xe chỉ hỗ trợ sạc cố định. Dù vậy, sức hấp dẫn của phương án thuê pin vẫn phụ thuộc vào mức phí và độ phủ thực tế của hệ thống đổi pin.

Ngoài ra, VinFast Kyo còn được trang bị màn hình TFT, khóa thông minh (Smartkey) và khả năng kết nối điện thoại thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter. Người dùng có thể định vị xe bằng GPS, tìm xe từ xa hoặc thiết lập vùng an toàn trên ứng dụng.

Dải sản phẩm xe máy điện của VinFast tại Việt Nam ngày càng mở rộng, phủ gần như mọi phân khúc. Ảnh: Nguyễn Duy

Về an toàn, xe sử dụng phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau và có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Kyo cũng đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, được nhà sản xuất công bố có khả năng chịu mực nước sâu 50 cm trong tối đa 30 phút.

Nhìn chung, với giá khởi điểm 30 triệu đồng, VinFast Kyo không tham gia cuộc đua xe điện giá rẻ dành cho học sinh, mà hướng tới nhóm khách hàng cần một phương tiện đô thị có thiết kế chỉn chu, trọng lượng nhẹ, trang bị công nghệ và quãng đường sử dụng tương đối dài.

Theo Đình Tuyên (thanhnien.vn)