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Kawasaki Ninja 300 2027 ra mắt: "Bình mới rượu cũ", giá từ 92 triệu đồng

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Mới đây, Kawasaki đã trình làng Ninja 300 2027 tại thị trường Ấn Độ

Ở phiên bản 2027, Kawasaki Ninja 300 2027 không có sự thay đổi đáng kể về trang bị ngoại trừ việc được cập nhật màu sắc mới. Xe vẫn chỉ được bán với một phiên bản và duy nhất một tùy chọn màu sơn Lime Green - gam màu đã trở thành biểu tượng của dòng Ninja trong nhiều năm qua.

Bộ tem xe tiếp tục kết hợp các đường sọc màu trắng và xanh dương kéo dài từ dàn áo phía trước đến phần yên sau hai tầng, đi kèm logo Ninja và ký hiệu "300" quen thuộc.

Điểm mới hiếm hoi trên Ninja 300 2027 nằm ở bộ lốp với thiết kế hoa lốp mới. Ngoài chi tiết này, chiếc xe gần như không có sự khác biệt nào so với phiên bản 2026. Thậm chí, màu sơn Candy Lime Green vẫn được giữ nguyên, trong khi phối màu Candy Lime Green/Ebony từng xuất hiện trên đời 2026 đã bị loại khỏi danh mục.

Về thiết kế tổng thể, Ninja 300 vẫn duy trì kiểu dáng supersport đặc trưng với bộ quây khí động học ôm sát thân xe. So với mẫu xe đầu tiên ra mắt từ năm 2013, thay đổi đáng chú ý nhất trong những năm gần đây là cụm đèn pha halogen phản xạ đã được thay thế bằng hệ thống đèn projector kép lấy cảm hứng từ Ninja ZX-6R, mang lại khả năng chiếu sáng tốt hơn cũng như diện mạo hiện đại hơn. Trong khi đó, đèn hậu và đèn báo rẽ halogen vẫn được giữ nguyên.

Sức mạnh của Kawasaki Ninja 300 2027 đến từ động cơ hai xi-lanh song song dung tích 296 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 39 mã lực và mô-men xoắn cực đại 26,1 Nm, kết hợp hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp chống trượt và hỗ trợ (Assist & Slipper Clutch), mang đến khả năng sang số mượt mà và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số.

Hệ thống khung sườn kim cương vẫn được giữ nguyên, đi cùng phuộc ống lồng truyền thống phía trước, giảm xóc monoshock phía sau và phanh đĩa đơn trên cả hai bánh tích hợp ABS hai kênh. Khoang lái tiếp tục sử dụng đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị tốc độ và các thông số vận hành.

Trong bối cảnh Yamaha R3 và Benelli 302R không còn được phân phối tại Ấn Độ, Ninja 300 hiện là mẫu xe duy nhất trong phân khúc còn sử dụng động cơ hai xi-lanh. Xe được bán với mức giá 334.000 Rupee - khoảng 92 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)

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