Haval GWM H10 ra mắt: SUV hybrid 590 mã lực tích hợp LiDAR tiêu chuẩn, có chế độ "đi ngang" như cua bò

(GLO)- Haval GWM H10 gây chú ý khi đưa cảm biến LiDAR và hệ thống lái thông minh Coffee Pilot 3 trở thành trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản. Mẫu SUV đầu bảng mới của Great Wall Motor cũng hỗ trợ chế độ Crab Walk giúp xe di chuyển theo phương chéo trong không gian hẹp.

Great Wall Motor (GWM) đã chính thức mở nhận đặt cọc cho mẫu SUV đầu bảng mới mang tên Haval GWM H10 tại thị trường Trung Quốc. Xe được phân phối với 4 phiên bản, gồm cấu hình 5 chỗ và 6 chỗ, có giá ưu đãi từ 214.800-219.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 752-769 triệu đồng) trong giai đoạn mở bán.

Ở cấu hình 5 chỗ, xe có chiều dài 5.138 mm, trong khi bản 6 chỗ đạt 5.299 mm. Cả hai đều có chiều dài cơ sở 3.000 mm, rộng 2.050 mm và cao 1.970 mm.

Theo thông tin đăng kiểm trước đó, H10 là mẫu SUV đầu tiên của GWM sử dụng thiết kế vuông vức trên nền tảng khung gầm Guiyuan mới. Thay vì sử dụng khung gầm rời như nhiều mẫu SUV địa hình truyền thống, xe được phát triển với kết cấu khung gầm liền khối nhằm cân bằng giữa khả năng vận hành, độ cứng thân xe và sự thoải mái khi di chuyển trên đường phố.

Để tăng khả năng thích ứng với nhiều điều kiện địa hình, Haval GWM H10 được trang bị hệ thống treo trước tay đòn kép bằng nhôm, treo sau độc lập đa liên kết 5 điểm cùng giảm xóc điện từ EDC trên toàn bộ phiên bản.

Xe có khoảng sáng gầm 220 mm, khả năng lội nước 600 mm, hỗ trợ 7 chế độ lái địa hình, kiểm soát hành trình tốc độ thấp với 9 cấp độ, khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử và góc thoát sau lên tới 30 độ trên bản 5 chỗ.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý là tính năng Crab Walk (đi ngang như cua bò), cho phép cả bốn bánh xe đánh lái đồng thời để xe di chuyển theo phương chéo. Công nghệ này giúp người lái dễ dàng xoay trở trong bãi đỗ xe chật hẹp hoặc trên những cung đường địa hình có không gian hạn chế.

Hệ truyền động hybrid gần 600 mã lực

Toàn bộ các phiên bản Haval GWM H10 đều sử dụng hệ truyền động Hi4 thế hệ thứ hai của GWM.

Hệ thống kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L công suất 165 mã lực với bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 42,8 kWh, tạo ra tổng công suất 590 mã lực và mô-men xoắn cực đại 722 Nm.

Nhờ đó, mẫu SUV cỡ lớn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây.

Theo công bố của GWM, xe có thể di chuyển 180 km ở chế độ thuần điện theo chuẩn WLTC (232 km theo CLTC). Tổng phạm vi hoạt động đạt 1.404 km theo chuẩn CLTC. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp chỉ 0,87 lít/100 km, trong khi khi pin cạn, xe tiêu thụ khoảng 6,6 lít/100 km.

LiDAR trở thành trang bị tiêu chuẩn

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Haval GWM H10 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái thông minh Coffee Pilot 3.

Thay vì chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp như nhiều đối thủ, cảm biến LiDAR được trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dải sản phẩm H10.

Hệ thống kết hợp 27 cảm biến, cho khả năng phát hiện vật thể phía trước ở khoảng cách 250 m, giám sát hai bên tới 120 m và theo dõi phía sau ở khoảng cách 150 m.

Coffee Pilot 3 còn hỗ trợ tính năng Navigation on Autopilot (NOA) trên cả đường cao tốc và đường đô thị. Hệ thống có thể xử lý các tình huống như đi qua vòng xuyến, quay đầu, rẽ trái cắt dòng xe ngược chiều hay tự tạo làn đường ảo tại những khu vực có vạch kẻ đường không rõ ràng.

Ngoài ra, xe còn được trang bị chức năng ghi nhớ vị trí đỗ xe, có khả năng lưu tới 100 lộ trình, hỗ trợ tự động lùi theo quãng đường đã học với khoảng cách tối đa 100 m, trong khi hành trình ghi nhớ có thể dài tới 3 km.

Khoang lái tập trung vào trải nghiệm số

Không gian nội thất của Haval GWM H10 cũng được thiết kế theo hướng số hóa.

Xe sở hữu màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái SR-HUD 29 inch với độ sáng tối đa 13.000 nit, cùng màn hình giải trí 17,3 inch dành cho hàng ghế sau. Hệ thống này hỗ trợ dải màu rộng P3 và tích hợp công nghệ nâng cao chất lượng hình ảnh bằng AI.

Các tiện ích khác gồm tủ lạnh thông minh 7,7 lít, bàn gập cho hàng ghế thứ hai chịu tải 10 kg, kính riêng tư và rèm che nắng cho hành khách phía sau.

Khoang hành lý trên bản 5 chỗ có dung tích 815 lít, tăng lên 1.885 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Trong khi đó, phiên bản 6 chỗ có dung tích tiêu chuẩn 316 lít và mở rộng lên 1.056 lít.

Việc Haval GWM H10 ra mắt diễn ra trong bối cảnh thương hiệu Haval đang chịu áp lực tại thị trường Trung Quốc. Theo dữ liệu của China EV DataTracker, hãng bán được 20.018 xe trong tháng 6/2026, giảm 41,3% so với cùng kỳ năm trước. Với việc đưa hàng loạt công nghệ như LiDAR tiêu chuẩn, hệ thống lái thông minh thế hệ mới và nền tảng hybrid hiệu suất cao lên mẫu SUV đầu bảng, GWM kỳ vọng H10 sẽ giúp Haval gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV hybrid sạc điện cỡ lớn đang phát triển nhanh.