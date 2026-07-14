Volkswagen ID. Unyx 09 lộ diện: Sedan điện cỡ lớn dùng pin CATL, công suất gần 500 mã lực

(GLO)- Hồ sơ đăng kiểm tại Trung Quốc vừa hé lộ Volkswagen ID. Unyx 09 - mẫu sedan thuần điện cỡ lớn do Volkswagen và Xpeng hợp tác phát triển. Xe sở hữu thiết kế coupe 4 cửa, sử dụng pin LFP của CATL, công suất tối đa 496 mã lực và dự kiến mở bán từ nửa cuối năm 2026.

Volkswagen ID. Unyx 09 vừa xuất hiện trong hồ sơ đăng kiểm của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), qua đó hé lộ những thông số kỹ thuật đầu tiên của mẫu sedan thuần điện mới. Đây là sản phẩm thứ hai được phát triển trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Volkswagen và Xpeng, sau các mẫu xe thuộc dòng ID. Unyx.

Theo hồ sơ đăng kiểm, Volkswagen ID. Unyx 09 thuộc phân khúc sedan cỡ lớn với kiểu dáng coupe 4 cửa. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.081 x 1.980 x 1.509 mm hoặc 1.526 mm (tùy phiên bản), chiều dài cơ sở đạt 3.030 mm. Nền tảng kích thước lớn giúp tối ưu không gian bố trí bộ pin dưới sàn, đồng thời mang đến khoang nội thất rộng rãi.

Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế fastback, phần đầu xe mang phong cách thể thao, hốc bánh sau mở rộng cùng bộ mâm hợp kim 21 inch. Hệ thống phanh Brembo được trang bị nhằm đáp ứng khả năng vận hành của mẫu xe có trọng lượng không tải từ 2.207 kg. Khách hàng cũng có thể lựa chọn trần kính toàn cảnh.

Điểm nhấn về công nghệ nằm ở hệ thống đèn pha ma trận độ phân giải cao ứng dụng công nghệ Digital Light Processing (DLP), kết hợp cụm đèn LED tương tác được khắc laser. Theo Volkswagen, hệ thống này có thể trình chiếu các vạch dẫn hướng thích ứng và hiển thị chiều rộng thân xe xuống mặt đường, góp phần nâng cao khả năng quan sát và hỗ trợ người lái trong điều kiện thiếu sáng.

Tại thị trường Trung Quốc, Volkswagen ID. Unyx 09 được phân phối với hai cấu hình truyền động. Phiên bản dẫn động cầu sau (RWD) sử dụng một mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt phía sau, cho công suất tối đa 230 kW (308 mã lực).

Trong khi đó, phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) được bổ sung thêm mô-tơ điện phía trước công suất 140 kW (188 mã lực), nâng tổng công suất hệ thống lên 370 kW (496 mã lực).

Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) do CATL sản xuất, tuy nhiên dung lượng pin vẫn chưa được công bố. Theo dữ liệu đăng kiểm, phiên bản AWD có tốc độ tối đa 200 km/h dù trọng lượng không tải lên tới 2.307 kg. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ lắp đặt thiết bị thu phí điện tử ETC ngay từ nhà máy và có tổng trọng lượng tối đa cho phép đạt 2.760 kg.

Volkswagen dự kiến đưa ID. Unyx 09 ra thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026. Mẫu xe sẽ gia nhập dải sản phẩm ID. Unyx cùng với ID. Unyx 07 và ID. Unyx 08, cho thấy liên doanh Volkswagen - Xpeng đang mở rộng danh mục sản phẩm từ SUV sang phân khúc sedan điện cỡ lớn, hiệu suất cao.