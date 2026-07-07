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Zontes 368M 2026 ra mắt: Động cơ 368cc, bướm ga điện tử, ABS và TCS, giá từ hơn 111 triệu đồng

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ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)- Zontes vừa giới thiệu mẫu xe tay ga sàn phẳng 368M phiên bản 2026 tại thị trường Trung Quốc với nhiều nâng cấp đáng chú ý như bướm ga điện tử, kiểm soát hành trình Cruise Control, phanh ABS và kiểm soát lực kéo TCS. 

Thị trường xe tay ga phân khối lớn tại châu Á tiếp tục sôi động khi Zontes chính thức trình làng mẫu 368M đời 2026. Xe chỉ có một phiên bản duy nhất với đầy đủ trang bị, được bán tại Trung Quốc với giá 28.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 111,5 triệu đồng.

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Về vận hành, Zontes 368M sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 368cc, làm mát bằng chất lỏng kết hợp làm mát dầu, cấu hình SOHC 4 van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 28,5 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 40 Nm tại 6.000 vòng/phút, nằm trong nhóm những mẫu xe có hiệu suất cao ở phân khúc tay ga cỡ lớn.

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Theo nhà sản xuất, động cơ được tinh chỉnh để mang lại khả năng tăng tốc mượt mà ở dải vòng tua thấp, giúp xe vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị cũng như khi cần vượt xe trên đường trường.

Thiết kế của Zontes 368M 2026 theo phong cách góc cạnh, hiện đại với phần đầu xe tạo hình chữ M đặc trưng. Hệ thống đèn LED được trang bị toàn bộ, bao gồm đèn pha và đèn hậu nhằm tăng khả năng chiếu sáng cũng như nhận diện khi lưu thông.

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Một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe là trọng lượng chỉ 165 kg, giảm 3 kg so với phiên bản trước. Xe có chiều dài cơ sở 1.405 mm và chiều cao yên 760 mm, giúp người lái dễ dàng chống chân và điều khiển trong điều kiện giao thông đông đúc. Bình xăng dung tích 12 lít cho phép quãng đường di chuyển khoảng 300 km sau mỗi lần đổ đầy, tùy điều kiện sử dụng.

Điểm nâng cấp lớn nhất trên phiên bản 2026 là hệ thống bướm ga điện tử (Ride-by-Wire), đi kèm tính năng kiểm soát hành trình Cruise Control. Đây là những trang bị vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe mô tô hoặc xe tay ga cao cấp, giúp việc kiểm soát ga mượt hơn và cải thiện trải nghiệm vận hành.

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Bên cạnh đó, Zontes 368M còn được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn và tiện ích như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, màn hình TFT màu 6,75 inch hỗ trợ hiển thị bản đồ dẫn đường, khóa thông minh Smartkey cùng cốp chứa đồ đủ không gian cho một mũ bảo hiểm full-face.

Theo đánh giá ban đầu, hệ thống giảm xóc nguyên bản có xu hướng thiết lập khá cứng, do đó người lái cần giảm tốc khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường xấu để đảm bảo sự êm ái.

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Hiện Zontes chưa công bố kế hoạch phân phối chính hãng mẫu 368M 2026 tại Việt Nam. Trong trường hợp được nhập khẩu thông qua các doanh nghiệp tư nhân, giá bán sau thuế và chi phí vận chuyển sẽ là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của mẫu xe. Nếu mức giá thực tế duy trì dưới khoảng 150 triệu đồng, Zontes 368M có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phân khối lớn nhờ động cơ mạnh, sàn để chân phẳng cùng danh sách trang bị công nghệ phong phú.

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