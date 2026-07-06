Kia Niro 2027 ra mắt: Thiết kế sang trọng hơn, chỉ còn phiên bản hybrid

(GLO)- Kia Niro 2027 được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và trang bị an toàn, đồng thời loại bỏ hoàn toàn phiên bản thuần điện tại thị trường Mỹ. Mẫu crossover cỡ nhỏ sẽ mở bán từ mùa hè năm nay với duy nhất hệ truyền động hybrid.

Kia vừa chính thức giới thiệu Niro 2027 dành cho thị trường Mỹ sau khi mẫu xe này ra mắt toàn cầu vào tháng 1/2026. Phiên bản nâng cấp gây chú ý với diện mạo hiện đại hơn, nội thất cải tiến cùng hàng loạt công nghệ mới. Đáng chú ý, dòng xe chỉ còn được phân phối với hệ truyền động hybrid, trong khi biến thể thuần điện đã bị loại khỏi danh mục sản phẩm.

Theo Kia, Niro 2027 sở hữu phong cách thiết kế "tự tin và hiện đại hơn". Phần đầu xe được làm mới với cụm đèn pha lấy cảm hứng từ bản đồ sao, kết hợp cản trước và lưới tản nhiệt được thiết kế lại, mang đến diện mạo cao cấp hơn cho mẫu crossover.

Ở phía sau, xe được trang bị cửa cốp mới có thiết kế gọn gàng hơn, trong khi vị trí gắn biển số được chuyển xuống cản sau. Cụm đèn hậu cũng được tạo hình theo hiệu ứng 3D nhằm tăng tính nhận diện. Bên cạnh đó, Kia bổ sung hai màu sơn ngoại thất mới gồm Ivory Silver và Sunset Beige.

Khoang nội thất tiếp tục được nâng cấp theo hướng hiện đại với vô lăng thiết kế mới và màn hình cong toàn cảnh. Các phiên bản cao cấp sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình giải trí cùng kích thước, trong khi các bản tiêu chuẩn sử dụng cụm đồng hồ nhỏ hơn với giao diện đơn giản.

Những phiên bản được trang bị hệ thống Kia Connected Car Navigation Cockpit còn có thêm các phím điều khiển nhanh và hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa (OTA), giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Về vận hành, Kia Niro 2027 chỉ còn sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 1.6L 4 xi-lanh kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số ly hợp kép 6 cấp.

Theo công bố của hãng, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 10,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 175 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu chưa được công bố nhưng dự kiến tương đương đời trước, khoảng 4,43 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Dù không thay đổi hệ truyền động, Kia cho biết mẫu xe đã được tinh chỉnh hệ thống treo, cải thiện khả năng cách âm và nâng cao độ êm ái khi vận hành, qua đó mang lại cảm giác lái ổn định và mượt mà hơn.

Danh sách trang bị an toàn cũng được mở rộng với hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước tích hợp khả năng hỗ trợ rẽ tại giao lộ, nhận diện người đi xe đạp và phát hiện phương tiện đi ngược chiều. Hệ thống hỗ trợ giữ làn thế hệ thứ hai được bổ sung cảm biến nhận diện tay người lái trên vô lăng để theo dõi mức độ tập trung.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc thế hệ thứ hai lần đầu tiên được cung cấp dưới dạng tùy chọn cho Niro. Riêng phiên bản cao cấp SX Touring được trang bị thêm camera quan sát điểm mù và hệ thống camera toàn cảnh 360 độ.

Tại Mỹ, Kia Niro 2027 sẽ được phân phối với 5 phiên bản gồm LX, S, EX, SX và SX Touring. Giá bán cùng các thông số chi tiết sẽ được hãng công bố trước thời điểm xe chính thức lên kệ vào mùa hè năm nay.