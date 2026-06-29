Vespa ra mắt xe tay ga 155cc sản xuất giới hạn, giá gần 700 triệu đồng

(GLO)- Vespa vừa giới thiệu mẫu 946 Horse 2026 phiên bản giới hạn tại Malaysia với mức giá lên tới 108.999 Ringgit (khoảng 693 triệu đồng). Chỉ có 888 chiếc được sản xuất trên toàn cầu, trong đó thị trường Malaysia nhận vỏn vẹn 3 xe và đều đã có chủ trước khi mở bán chính thức.

Vespa tiếp tục mở rộng bộ sưu tập xe tay ga phiên bản giới hạn khi chính thức giới thiệu mẫu Vespa 946 Horse 2026 tại thị trường Malaysia. Mẫu xe có giá bán 108.999 Ringgit, tương đương khoảng 692,94 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu xe tay ga đắt nhất của thương hiệu Italy.

Vespa 946 Horse 2026

Vespa 946 Horse 2026 là phiên bản đặc biệt nằm trong bộ sưu tập lấy cảm hứng từ 12 con giáp phương Đông. Đây là mẫu xe dành riêng cho năm Ngọ, được sản xuất giới hạn 888 chiếc trên toàn thế giới, hướng đến giới sưu tầm và những khách hàng yêu thích các dòng xe độc bản.

Theo nhà phân phối Did Group, chỉ 3 chiếc Vespa 946 Horse 2026 được đưa về Malaysia và toàn bộ số xe đã được khách hàng đặt mua trước khi xuất hiện tại đại lý. Điều này tiếp tục cho thấy sức hút của dòng Vespa 946 phiên bản giới hạn trên thị trường.

Trước phiên bản năm Ngọ, Vespa đã lần lượt giới thiệu các mẫu xe dành cho năm Mão, năm Thìn và năm Tỵ. Trên phiên bản mới, hãng vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng 946, đồng thời bổ sung nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ hình tượng loài ngựa.

Tại Malaysia, Vespa 946 Horse 2026 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 155cc, làm mát bằng không khí và sử dụng cấu hình 3 van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 12,7 mã lực tại 7.750 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 12,8 Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức hiệu suất này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị, đồng thời vẫn giữ được phong cách vận hành đặc trưng của dòng Vespa cao cấp.

Về thiết kế, Vespa 946 Horse 2026 vẫn mang kiểu dáng biểu tượng của dòng 946 với thân xe thanh thoát, yên đơn dạng "yên nổi" cùng những đường nét đậm chất Italy. Điểm nhấn nổi bật là logo chữ "V" màu vàng trên thân xe và lớp sơn đặc biệt mang tên "Bay", kết hợp giữa tông nâu đậm với hiệu ứng ánh kim, tạo nên diện mạo sang trọng và khác biệt.

Ở phía sau, xe sử dụng giá chở đồ sơn tĩnh điện màu đen mờ thay cho yên phụ truyền thống. Các chi tiết ốp trang trí và phụ kiện ngoại thất cũng được xử lý theo tông đen, góp phần mang đến vẻ ngoài hiện đại và mạnh mẽ hơn.

Không chỉ sở hữu thiết kế độc quyền, Vespa 946 Horse 2026 còn đi kèm nhiều phụ kiện dành riêng cho phiên bản giới hạn. Khách hàng sẽ nhận được mũ bảo hiểm thiết kế riêng cùng túi hành lý phía sau làm từ da Italy cao cấp, góp phần nâng cao giá trị sưu tầm của mẫu xe.

Bên cạnh đó, yên xe được bọc da màu nâu với các chi tiết nút bấm và khóa kim loại màu đồng. Tay nắm ghi-đông và thân gương chiếu hậu cũng được bọc da đồng màu, lấy cảm hứng từ các phụ kiện cưỡi ngựa truyền thống. Theo Vespa, phiên bản Horse 2026 đã được tinh giản một số chi tiết trang trí so với các mẫu giới hạn trước đây nhằm hướng tới phong cách thanh lịch, tinh tế và phù hợp hơn với thị hiếu khách hàng hiện đại.