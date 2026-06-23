Audi Q5 2026 chính thức ra mắt Việt Nam, giá từ 2,849 tỷ đồng

(GLO)- Audi Việt Nam vừa giới thiệu thế hệ thứ ba của mẫu SUV hạng sang cỡ trung Q5 tới khách hàng trong nước. Xe được phân phối với hai biến thể SUV và Sportback, sở hữu nền tảng hoàn toàn mới, thiết kế hiện đại cùng loạt công nghệ số hóa và hỗ trợ lái tiên tiến.

Audi Việt Nam chính thức đưa Audi Q5 2026 đến thị trường trong nước, đánh dấu bước chuyển mình của dòng SUV hạng sang cỡ trung khi bước sang thế hệ thứ ba. Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản gồm Q5 SUV TFSI quattro S line có giá 2,849 tỷ đồng và Q5 Sportback TFSI quattro S line giá 2,949 tỷ đồng.

Audi Q5 2026 chính thức ra mắt Việt Nam

Điểm đáng chú ý trên Audi Q5 thế hệ mới là việc mẫu xe này được phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion (PPC) – kiến trúc hoàn toàn mới dành cho các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong thế hệ tiếp theo của Audi. Nền tảng này giúp tối ưu khả năng vận hành, tăng cường kết nối và tạo điều kiện tích hợp nhiều công nghệ hiện đại hơn.

Tại Việt Nam, cả hai phiên bản đều được trang bị gói ngoại thất S line thể thao cùng bộ mâm Audi Sport 20 inch thiết kế 5 chấu kép dạng xoắn. Trong đó, Q5 SUV mang phong cách truyền thống với chiều cao 1.647 mm và khoang hành lý từ 520-1.473 lít, hướng tới nhóm khách hàng đề cao tính thực dụng. Ngược lại, Q5 Sportback nổi bật với thiết kế mui vuốt thấp về phía sau, chiều cao 1.642 mm và khoang hành lý từ 515-1.415 lít, nhấn mạnh yếu tố thể thao và thời trang.

Hệ thống chiếu sáng tiếp tục là thế mạnh của Audi khi Q5 2026 được trang bị đèn pha LED Plus Matrix có khả năng tự động điều chỉnh vùng sáng theo điều kiện vận hành. Phía sau là cụm đèn hậu LED Pro hỗ trợ 8 hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật số khác nhau, cho phép người dùng cá nhân hóa giao diện ánh sáng theo sở thích.

Khoang nội thất được phát triển theo triết lý Audi Digital Stage với trọng tâm là trải nghiệm số hóa. Nổi bật là cụm màn hình cong MMI Panoramic sử dụng công nghệ OLED, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch. Hành khách phía trước còn có màn hình MMI riêng kích thước 10,9 inch phục vụ nhu cầu giải trí và điều hướng.

Ngoài ra, xe được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD thế hệ mới, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 3D 16 loa, điều hòa tự động ba vùng độc lập, gói đèn nội thất Ambient Lighting Package Pro với 30 màu tùy chỉnh, sạc không dây chuẩn Qi cùng nhiều cổng kết nối USB-C.

Nhờ chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm, không gian cabin trên Audi Q5 mới trở nên rộng rãi hơn. Hàng ghế thứ hai có thể trượt, điều chỉnh độ ngả và gập theo tỷ lệ 40:20:40, tăng tính linh hoạt cho nhu cầu chở người hoặc hành lý.

Về vận hành, cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng TFSI tăng áp 2.0L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 196 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 7 cấp S tronic kết hợp hệ dẫn động bốn bánh quattro ultra.

Theo công bố của Audi, Q5 2026 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,2 giây, tốc độ tối đa 226 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 7,9 lít/100 km. Hệ dẫn động quattro ultra cũng có thể chủ động ngắt kết nối trục sau khi không cần thiết nhằm tối ưu hiệu quả nhiên liệu.

Danh sách công nghệ an toàn trên Audi Q5 thế hệ mới bao gồm ga tự động thích ứng tích hợp giới hạn tốc độ, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ khi rẽ, camera 360 độ và hệ thống đỗ xe tự động Park Assist Plus.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang trước/sau, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ di chuyển trong không gian hẹp cùng hệ thống túi khí toàn diện, bao gồm túi khí trung tâm, túi khí bên và túi khí rèm. Bộ lốp run-flat cho phép xe tiếp tục vận hành trong trường hợp mất áp suất, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho người sử dụng.

Với nền tảng mới, thiết kế hiện đại cùng hàng loạt công nghệ cao cấp, Audi Q5 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những lựa chọn nổi bật trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung tại thị trường Việt Nam.