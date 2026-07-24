Xe máy điện đua mẫu mã mùa tựu trường, nhiều lựa chọn giá chỉ hơn 11 triệu

Thị trường xe máy điện dành cho học sinh bắt đầu sôi động trước năm học mới, khi các hãng liên tiếp bổ sung mẫu mã, mở rộng dải giá. Nhiều mẫu xe hiện niêm yết giá chỉ hơn 11 triệu đồng.

Thời điểm năm học mới đang đến gần cũng là lúc nhu cầu mua sắm phương tiện cho học sinh bắt đầu tăng lên. Nắm bắt xu hướng này, các hãng xe máy điện đang liên tiếp bổ sung sản phẩm, điều chỉnh giá cho những mẫu xe thiết kế riêng cho người dùng trẻ.

Nếu trước đây, xe điện dành cho học sinh chủ yếu được quảng bá bằng lợi thế chi phí thấp, kiểu dáng nhỏ gọn và không đòi hỏi khả năng vận hành quá cao thì cục diện hiện nay đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh giá bán, thiết kế, màu sắc, công nghệ pin, khả năng kết nối và các tính năng hỗ trợ an toàn đang dần trở thành yếu tố để các hãng tạo khác biệt.

Mẫu mã liên tiếp trình làng trước mùa tựu trường

Gia nhập cuộc đua này có VinFast Amio S2, được hãng xe Việt tung ra thị trường giữa tháng 7.2026. Mẫu xe máy điện này có giá 12 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, pin LFP dung lượng 1,024 kWh và bộ sạc.

VinFast Amio S2 giá dưới triệu đồng, hướng đến nhu cầu đi học và di chuyển quãng đường ngắn. Ảnh: VinFast

Amio S2 định vị chủ yếu cho nhu cầu đi học, đi lại trong khu dân cư hoặc di chuyển quãng đường ngắn. Xe sử dụng động cơ điện đặt tại bánh sau, công suất tối đa 800 Watt và giới hạn tốc độ ở mức 25 km/giờ. Xe có thể di chuyển quãng đường 65 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, theo công bố từ nhà sản xuất.

Dù thuộc nhóm xe định giá thấp, Amio S2 vẫn được trang bị màn hình LED màu, cốp chứa đồ dung tích 12 lít, giảm chấn thủy lực phía trước và sau. Khối pin được bố trí dưới sàn để chân, qua đó giữ lại không gian chứa đồ bên dưới yên và góp phần hạ thấp trọng tâm xe.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Amio S2 diễn ra chỉ vài tuần sau khi Yadea giới thiệu dòng Omee tại Việt Nam. Khác với cách tiếp cận đơn giản, thực dụng của mẫu xe VinFast, Omee được phát triển theo phong cách retro, sử dụng nhiều đường nét bo tròn và màu sắc trẻ trung, hướng nhiều hơn đến nhóm khách hàng nữ sinh.

Yadea Omee phân phối ba phiên bản, đi kèm mức giá lần lượt 15,99 triệu, 18,99 triệu và 21,99 triệu đồng. Tùy phiên bản, xe sử dụng ắc-quy graphene hoặc pin lithium, đạt tốc độ tối đa 40 - 48 km/giờ và quãng đường di chuyển công bố 73 - 89 km sau mỗi lần sạc đầy.

Yadea Omee tạo khác biệt bằng thiết kế trẻ trung cùng nhiều tính năng kết nối, quản lý xe. Ảnh: Yadea

Ngoài thiết kế, Yadea còn dùng công nghệ để tạo khác biệt. Một số phiên bản Omee được trang bị màn hình TFT 4,3 inch, kết nối Bluetooth với điện thoại, hiển thị bản đồ dẫn đường và hỗ trợ quản lý cuộc gọi. Các tính năng như định vị, cảnh báo xe đổ, hàng rào điện tử hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng được bổ sung tùy cấu hình.

Việc hai hãng liên tiếp tung mẫu xe mới trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, cho thấy mùa tựu trường đang dần trở thành giai đoạn bán hàng quan trọng của thị trường xe máy điện, tương tự các chương trình mua sắm dành cho điện thoại, máy tính hay thiết bị học tập.

Giá bán giảm, cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Không chỉ sôi động với hàng loạt mẫu xe mới, mặt bằng giá xe điện dành cho học sinh cũng đang được kéo xuống đáng kể. Trên các kênh bán hàng chính thức của VinFast, hai mẫu xe Amio và Amio S hiện cùng có giá chỉ từ 11,6 triệu đồng. Các mẫu xe Flazz Max, ZGoo, Flazz và Evo Lite có giá công bố từ 12,5 - 14,3 triệu đồng.

Như vậy, riêng VinFast đã có dải sản phẩm khá dày trong khoảng giá 11,6 - 14,3 triệu đồng. Các mẫu xe này phân chia theo kiểu dáng, tốc độ, dung tích cốp và quãng đường di chuyển, thay vì chỉ sử dụng một mẫu xe để tiếp cận toàn bộ nhóm khách hàng học sinh.

Xe máy điện dành cho học sinh ngày càng đa dạng, với nhiều lựa chọn giá hơn 11 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN DUY

Về phía Yadea, X-Sky tiếp tục đóng vai trò là một trong những mẫu xe dễ tiếp cận nhất. Theo bảng giá hãng xe điện Trung Quốc cập nhật, mẫu xe này niêm yết giá từ 11,99 triệu đồng. Xe đạt tốc độ tối đa khoảng 35 km/giờ và quãng đường công bố trên 60 km sau mỗi lần sạc đầy. Ngoài ra, hãng còn duy trì các lựa chọn như X-Bull, Vekoo cùng một số dòng xe sử dụng ắc-quy ở khoảng giá dưới 20 triệu đồng.

Thực tế, mức giá chỉ hơn 11 triệu đồng giúp khoảng cách giữa xe máy điện và các dòng xe máy xăng dung tích 50 phân khối dành cho học sinh tiếp tục được thu hẹp. Với những gia đình chủ yếu cần phương tiện để con đi học hoặc di chuyển gần nhà, chi phí ban đầu thấp có thể trở thành lợi thế đáng kể.

Tuy nhiên, giá bán chưa phải yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn. Phụ huynh còn phải cân nhắc loại pin hoặc ắc-quy, thời gian sạc, quãng đường thực tế, khả năng chống nước, chi phí thay thế bộ lưu trữ năng lượng và mức độ thuận tiện của hệ thống bảo hành.

Ngoài ra, các con số về phạm vi hoạt động cũng cần được nhìn nhận thận trọng. Quãng đường di chuyển từ 60 - 90 km được các hãng xe đo trong điều kiện lý tưởng; kết quả sử dụng thực tế có thể thấp hơn tùy tải trọng, địa hình, tình trạng giao thông, nhiệt độ và thói quen tăng giảm tốc.

Bên cạnh đó, khái niệm "xe dành cho học sinh" không đồng nghĩa mọi học sinh đều có thể sử dụng tất cả xe đang phân phối. Tùy công suất, tốc độ và cách phân loại phương tiện, người điều khiển vẫn phải đáp ứng quy định về độ tuổi, đăng ký xe và các yêu cầu pháp lý liên quan. Vì vậy, việc lựa chọn xe cần dựa trên độ tuổi thực tế của người sử dụng, thay vì chỉ dựa vào quảng cáo hoặc kiểu dáng.

Theo Đình Tuyên (thanhnien.vn)