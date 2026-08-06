Hé lộ về mẫu SUV điện hoàn toàn mới của Volvo

Trong bối cảnh EX40 chưa tạo được nhiều dấu ấn về doanh số, Volvo được cho là đang lên kế hoạch phát triển một mẫu SUV điện mới mang tên EX50 để thay thế.

Theo Automotive News, EX50 được kỳ vọng sẽ có giá bán dễ tiếp cận hơn so với mẫu tiền nhiệm. Con số khởi điểm dự kiến ở ngưỡng 40.000 USD (khoảng 1,05 tỷ đồng), thấp hơn đáng kể so với EX40 hiện nay (56.545 USD - 1,48 tỷ đồng).

Mức giá này được cho là còn hấp dẫn hơn nữa khi xét bối cảnh EX40 hiện chỉ rẻ hơn EX60 khoảng 3.250 USD (khoảng 85 triệu đồng).

Nguồn tin cho biết EX50 dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2027 với nền tảng SPA3 hoàn toàn mới - kiến trúc vừa được Volvo giới thiệu trên EX60. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy mới của Volvo ở Slovakia.

Hãng đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 10.000 xe tại thị trường Mỹ ngay trong năm đầu tiên mở bán, qua đó trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Volvo tại quốc gia này. Tuy nhiên, Automotive News cũng lưu ý Volvo có thể ưu tiên nguồn cung cho thị trường châu Âu nếu nhu cầu tăng cao.

Thông tin về EX50 hiện vẫn khá hạn chế. Theo các nguồn tin, mẫu SUV điện mới sẽ có kích thước lớn hơn EX40 cả về chiều dài lẫn chiều cao. Xe cũng được cho là sẽ sử dụng hệ thống điện 800V, cho phép sạc nhanh hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Dòng SUV điện Volvo EX40 phiên bản hiện hành. Ảnh: Auto News

Trước những thông tin trên, người phát ngôn Volvo, ông Thomas McIntyre Schultz, từ chối bình luận về EX50 nhưng khẳng định hãng sẽ tiếp tục đầu tư để "mở rộng danh mục xe điện" trong thời gian tới.

Trong khi EX50 được kỳ vọng sẽ thay thế EX40 thuần điện, phiên bản động cơ đốt trong XC40 nhiều khả năng vẫn tiếp tục được duy trì. Hồi tháng 6 vừa qua, nguyên mẫu XC40 nâng cấp giữa vòng đời được phát hiện đang chạy thử tại Tây Ban Nha.

Qua những hình ảnh này có thể thấy XC40 facelift sẽ sở hữu phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt mới, cụm đèn pha tinh chỉnh cùng cản trước và hốc hút gió dưới được làm mới.

Nguyên mẫu XC40 mới chạy thử ở châu Âu. Ảnh: Carscoops

Ở phía sau, xe cũng được cải tiến phần cản, cụm đèn hậu mới và các đèn phản quang có kích thước nhỏ hơn, đồng thời được bố trí lại.

Không chỉ thay đổi ngoại thất, khoang nội thất của XC40 cũng sẽ được nâng cấp đáng kể. Điểm nhấn là màn hình giải trí trung tâm đặt dọc với thiết kế nổi trên táp-lô, lấy cảm hứng từ mẫu SUV điện cỡ nhỏ Volvo EX30.

Tại Việt Nam, Volvo hiện có phân phối dòng XC40 và mẫu xe điện EC40. Trong năm nay, hãng xe Thụy Điển sẽ tiếp tục mở rộng dải sản phẩm điện hóa với bộ đôi SUV EX90 và sedan ES90.

Theo Lê Tuấn (TPO)