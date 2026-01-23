Thuần điện EX60 tích hợp AI Google Gemini đầu tiên thế giới, chạy 810 km/sạc

(GLO)- Volvo gây chấn động khi ra mắt EX60, chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới xây dựng xoay quanh trí tuệ nhân tạo Google Gemini, khả năng sạc nhanh, nền tảng SPA3 hoàn toàn mới và bản Cross Country địa hình.

Ngày 21-1, Volvo vừa chính thức trình làng mẫu SUV thuần điện EX60, dòng xe được hãng xe Thụy Điển kỳ vọng sẽ trở thành “kẻ thay đổi cuộc chơi” trong phân khúc SUV điện hạng sang, nhờ hàng loạt đột phá về nền tảng công nghệ, hiệu suất vận hành, tầm hoạt động và khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Về vận hành, Volvo EX60 được cung cấp ba cấu hình động cơ với tổng cộng bảy phiên bản trang bị, đáp ứng nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn P6 dẫn động cầu sau (RWD) có công suất 374 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây. Bản tầm trung P10 dẫn động bốn bánh (AWD) đạt công suất 510 mã lực, rút ngắn thời gian tăng tốc xuống còn 4,6 giây. Đỉnh cao là phiên bản P12 AWD với sức mạnh lên tới 680 mã lực, mô-men xoắn cực đại 790 Nm, cho phép EX60 chạm mốc 100 km/h chỉ trong 3,9 giây.

Theo chuẩn đo WLTP, tầm hoạt động của ba phiên bản P6, P10 và P12 lần lượt đạt 620 km, 660 km và tối đa lên tới 810 km sau mỗi lần sạc đầy, con số đặc biệt ấn tượng trong phân khúc SUV điện hiện nay. Nhờ hỗ trợ sạc nhanh công suất 400 kW và khả năng kết nối với mạng lưới Tesla Supercharger, người dùng chỉ cần khoảng 10 phút sạc để xe có thể di chuyển thêm 278 km, góp phần xóa bỏ nỗi lo về hạ tầng sạc.

Khoang nội thất của xe cũng được "lột xác" với màn hình OLED cong kích thước 15 inch và vô lăng hai chấu thiết kế mới.

Hệ thống giải trí cao cấp với dàn âm thanh Bowers & Wilkins 28 loa tích hợp Dolby Atmos mang lại trải nghiệm nghe nhìn cao cấp. Đặc biệt, EX60 là một trong những mẫu xe tiên phong được trang bị trợ lý ảo AI có khả năng giao tiếp tự nhiên, vận hành trên nền tảng Google Gemini AI kết hợp hệ điều hành Android Automotive OS.

Thân xe được các kỹ sư tối ưu khí động học với mũi thấp, mui dốc và các cánh gió nhỏ bố trí dọc viền cửa, giúp hệ số cản gió đạt mức 0,26. Phía sau, cụm đèn hậu được tối giản, không còn họa tiết chạy ngang thân xe như XC60 hay EX90, mang lại tổng thể gọn gàng, thanh thoát và giàu tính tương lai.

Volvo cho biết EX60 sử dụng khung an toàn gia cường bằng thép boron, kết hợp hệ thống cảm biến dày đặc và khả năng giám sát môi trường liên tục, nhằm vượt qua các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.

Xe sử dụng mâm đúc kích thước từ 21 đến 22 inch, đi kèm 9 tùy chọn màu sơn, trong đó ngoài màu trắng Ice White tiêu chuẩn còn có 8 màu cao cấp với mức giá khoảng 1.160 USD mỗi màu.

Volvo xác nhận sẽ sớm giới thiệu phiên bản EX60 Cross Country tại Mỹ. Phiên bản này có khoảng sáng gầm thêm tối đa 40 mm, đi kèm các chi tiết ốp gầm bảo vệ, vòm bánh mở rộng và màu sơn Frost Green độc quyền. Phiên bản Cross Country chỉ được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, nhấn mạnh khả năng thích ứng với nhiều điều kiện địa hình.

Theo công bố từ Volvo, một chiếc EX60 với đầy đủ trang bị sẽ có giá khởi điểm khoảng 60.000 USD (tương đương 1,57 tỷ đồng).

Hiện tại, Volvo đã mở đơn đặt hàng cho EX60 tại thị trường châu Âu, trong khi thị trường Mỹ dự kiến mở cổng đặt hàng vào cuối mùa xuân năm 2026, trước khi dây chuyền sản xuất tại Thụy Điển chính thức đi vào hoạt động.