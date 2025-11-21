Volvo S90 và XC60 facelift ra mắt tại Việt Nam: Giá giảm hàng trăm triệu đồng

(GLO)- Volvo vừa giới thiệu bộ đôi S90 và XC60 facelift 2026 tại thị trường Việt Nam, mang đến loạt nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến công nghệ, đồng thời điều chỉnh giá bán theo hướng “dễ tiếp cận” hơn.

Giá bán & phiên bản

Đối với XC60, Volvo Việt Nam phân phối hai lựa chọn: XC60 Ultra Mild Hybrid: 2,299 tỷ đồng và XC60 Plug-in Hybrid Ultra: 2,750 tỷ đồng.

Trong khi đó, Volvo S90 facelift chỉ có một phiên bản T8 plug-in hybrid, giá 2,75 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 140 triệu đồng so với đời trước.

Thiết kế ngoại thất: Hiện đại hơn, tương lai hơn

Cả S90 và XC60 mới đều được tinh chỉnh diện mạo. Phần đầu xe gây chú ý với: Lưới tản nhiệt mới họa tiết đan chéo, kết hợp logo Volvo tái thiết kế. Đèn định vị LED “Búa Thor” dạng viền chạy liền mạch.

Ở phía sau, cụm đèn hậu tối màu hơn nhờ loại bỏ các chi tiết mạ chrome, ứng dụng công nghệ Full LED giúp tăng hiệu quả chiếu sáng.

Mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kép được hoàn thiện theo phong cách cắt kim cương, phối hai tông màu sang trọng.

Động cơ & vận hành

XC60 Plug-in Hybrid Ultra tiếp tục sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện, đạt công suất 462 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong 4,8 giây. Xe hỗ trợ nhiều chế độ lái như Pure, Hybrid, Power, Off-road và Constant AWD, cùng khả năng chạy điện thuần lên tới 89 km sau mỗi lần sạc.

XC60 Ultra Mild Hybrid trang bị động cơ B5 2.0L turbo kết hợp pin 48V, cho ra 249 mã lực.

Riêng S90 T8 2026 sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid AWD mạnh 462 mã lực, mô-men xoắn 709 Nm, cho phép chạy điện hoàn toàn khoảng 100 km theo chuẩn WLTP.

Nội thất & công nghệ: Tối giản, cao cấp và hiện đại

Nâng cấp đáng chú ý nhất là màn hình trung tâm 11,2 inch sử dụng giao diện Volvo Car UX mới, hỗ trợ chống chói LCF, hiển thị sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Hệ điều hành Google Automotive Services kết hợp chip Snapdragon Cockpit mang lại khả năng xử lý nhanh, đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Những thay đổi tiện nghi khác: Nắp trượt bệ tỳ tay ốp gỗ tự nhiên; sạc không dây bố trí lại thông minh hơn; hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins High Fidelity nâng cấp với lưới loa thép không gỉ.

S90 facelift có lưới tản nhiệt nan chéo mạ chrome, cản trước tinh gọn hơn, mâm đa chấu mới và đèn hậu chữ T đồng nhất với thiết kế đầu xe. Xe được kéo dài trục cơ sở lên 3.061 mm, giúp hàng ghế sau rộng nhất phân khúc.

Nội thất tương tự XC60 với màn hình 11,2 inch, hệ điều hành Google built-in (Maps, YouTube, Spotify...), cùng các trang bị cao cấp như: Điều hòa 4 vùng độc lập; âm thanh Bowers & Wilkins; cửa sổ trời toàn cảnh; sưởi/làm mát toàn bộ 4 ghế; cải thiện cách âm và treo thích ứng tiêu chuẩn.

An toàn

Gói Pilot Assist vẫn là trang bị tiêu chuẩn trên cả hai mẫu xe, bao gồm cảnh báo va chạm, phanh tự động, giữ khoảng cách an toàn và cảnh báo chướng ngại vật đa hướng.