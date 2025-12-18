Kia Carnival Hybrid ra mắt phiên bản Premium tại Việt Nam

Kia đã chính thức ra mắt phiên bản New Carnival Hybrid Premium tại thị trường Việt Nam. Phiên bản mới này sẽ được phân phối với ba lựa chọn cấu hình: bản Premium tiêu chuẩn, Premium với tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất, và Premium trang bị hàng ghế thương gia ở vị trí thứ hai cùng nhiều tùy chọn màu sắc nội thất mới. Giá bán sau ưu đãi của xe dao động từ 1,539 tỷ đến 1,619 tỷ đồng.

Phiên bản New Carnival Hybrid Premium tại thị trường Việt Nam. Ảnh: S.T

Kia Carnival Hybrid Premium được xây dựng dựa trên nền tảng của phiên bản Signature, kế thừa đầy đủ các yếu tố thiết kế và trang bị tiện nghi cao cấp của dòng xe này.

Về ngoại hình, Carnival Hybrid Premium duy trì phong cách hiện đại đặc trưng của dòng MPV cỡ lớn Carnival. Điểm nhấn ấn tượng là cụm đèn LED Star-map, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật khi xe di chuyển trong điều kiện thiếu sáng. Bộ mâm hợp kim 19 inch với thiết kế hình học 3D mang đến dáng vẻ mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh yếu tố SUV trong tổng thể thiết kế của xe.

Carnival Hybrid Premium sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, cửa trượt điện hai bên, lý tưởng cho gia đình hoặc nhu cầu sử dụng công việc. Bên trong, khoang lái được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập được điều khiển bằng bảng cảm ứng, kết hợp cửa gió cho cả ba hàng ghế. Hàng ghế thứ hai được trang bị cụm điều khiển điều hòa riêng, trong khi hàng ghế thứ ba cũng có cửa gió để cải thiện khả năng phân bổ không khí trong cabin.

Điểm nổi bật của phiên bản Hybrid Premium là tùy chọn hàng ghế VIP ở hàng ghế thứ hai. Ghế này tích hợp nhiều tiện nghi cao cấp như chế độ thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4,5 inch điều khiển đa năng và giá đỡ điện thoại từ tính. Ngoài ra, Kia còn mở rộng khả năng cá nhân hóa với nhiều tùy chọn màu nội thất như đỏ, trắng, kem, vàng, nâu và cam, tùy thuộc vào gói trang bị mà khách hàng chọn.

Về khả năng vận hành, Carnival Hybrid Premium được trang bị hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L tăng áp và mô-tơ điện, cho tổng công suất 242 mã lực.

Bên cạnh đó, chiếc MPV này còn được tích hợp công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC, giúp ổn định thân xe khi đánh lái và nâng cao độ êm ái cho hành khách, đặc biệt là ở hàng ghế sau. Các tính năng công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản này, mang lại trải nghiệm lái an toàn và tiện nghi hơn cho người sử dụng.