Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Kia Carnival Hybrid ra mắt phiên bản Premium tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)-Mới đây, Kia đã chính thức giới thiệu phiên bản New Carnival Hybrid Premium tại thị trường Việt.

Kia đã chính thức ra mắt phiên bản New Carnival Hybrid Premium tại thị trường Việt Nam. Phiên bản mới này sẽ được phân phối với ba lựa chọn cấu hình: bản Premium tiêu chuẩn, Premium với tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất, và Premium trang bị hàng ghế thương gia ở vị trí thứ hai cùng nhiều tùy chọn màu sắc nội thất mới. Giá bán sau ưu đãi của xe dao động từ 1,539 tỷ đến 1,619 tỷ đồng.

hinh-1-1765786636740-17657866370.jpg
Phiên bản New Carnival Hybrid Premium tại thị trường Việt Nam. Ảnh: S.T

Kia Carnival Hybrid Premium được xây dựng dựa trên nền tảng của phiên bản Signature, kế thừa đầy đủ các yếu tố thiết kế và trang bị tiện nghi cao cấp của dòng xe này.

xehay-kia20carnival20hev-151225.jpg

Về ngoại hình, Carnival Hybrid Premium duy trì phong cách hiện đại đặc trưng của dòng MPV cỡ lớn Carnival. Điểm nhấn ấn tượng là cụm đèn LED Star-map, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật khi xe di chuyển trong điều kiện thiếu sáng. Bộ mâm hợp kim 19 inch với thiết kế hình học 3D mang đến dáng vẻ mạnh mẽ, đồng thời nhấn mạnh yếu tố SUV trong tổng thể thiết kế của xe.

xehay-kia20carnival20hev-151225-1.jpg

Carnival Hybrid Premium sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, cửa trượt điện hai bên, lý tưởng cho gia đình hoặc nhu cầu sử dụng công việc. Bên trong, khoang lái được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập được điều khiển bằng bảng cảm ứng, kết hợp cửa gió cho cả ba hàng ghế. Hàng ghế thứ hai được trang bị cụm điều khiển điều hòa riêng, trong khi hàng ghế thứ ba cũng có cửa gió để cải thiện khả năng phân bổ không khí trong cabin.

noithat-kia-carnival-2024-2025-w.jpg

Điểm nổi bật của phiên bản Hybrid Premium là tùy chọn hàng ghế VIP ở hàng ghế thứ hai. Ghế này tích hợp nhiều tiện nghi cao cấp như chế độ thư giãn không trọng lực, chức năng massage, màn hình cảm ứng 4,5 inch điều khiển đa năng và giá đỡ điện thoại từ tính. Ngoài ra, Kia còn mở rộng khả năng cá nhân hóa với nhiều tùy chọn màu nội thất như đỏ, trắng, kem, vàng, nâu và cam, tùy thuộc vào gói trang bị mà khách hàng chọn.

5-1716140598-341-width740height4.jpg

Về khả năng vận hành, Carnival Hybrid Premium được trang bị hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L tăng áp và mô-tơ điện, cho tổng công suất 242 mã lực.

xehay-kia20carnival20hev-151225-2.jpg

Bên cạnh đó, chiếc MPV này còn được tích hợp công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC, giúp ổn định thân xe khi đánh lái và nâng cao độ êm ái cho hành khách, đặc biệt là ở hàng ghế sau. Các tính năng công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản này, mang lại trải nghiệm lái an toàn và tiện nghi hơn cho người sử dụng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ đôi MINI 3-Cửa và Countryman thuần điện chính thức chào Việt Nam – mở lối xu hướng di chuyển mới, giá từ hơn 2 tỉ đồng

Bộ đôi MINI 3-Cửa và Countryman thuần điện chính thức chào Việt Nam – mở lối xu hướng di chuyển mới, giá từ hơn 2 tỉ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Ngày 06/12/2025, THACO AUTO và MINI chính thức giới thiệu MINI 3-Cửa và MINI Countryman thuần điện mới tại Việt Nam, mở đầu cho chiến lược điện hóa của MINI. Hai mẫu xe mang thiết kế hiện đại, thân thiện môi trường nhưng vẫn giữ trọn tinh thần cá tính đặc trưng của thương hiệu.

Malaysia ra mắt ô tô điện đầu tiên tự sản xuất: Giá hơn 500 triệu đồng, dài tương đương Sonet, chạy được 445km/sạc, thuê pin 9 năm

Malaysia ra mắt ô tô điện đầu tiên tự sản xuất: Giá hơn 500 triệu đồng, dài tương đương Sonet, chạy được 445km/sạc, thuê pin 9 năm

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Perodua vừa chính thức giới thiệu mẫu crossover điện đầu tiên của Malaysia mang tên QV-E, với mức giá 80.000 ringgit (khoảng 510 triệu đồng) tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, giá bán này chưa bao gồm bộ pin, và khách hàng sẽ phải thuê pin theo hình thức thanh toán hàng tháng để sử dụng xe.

null