Honda Dream NCX 2026 chính thức về Việt Nam, giá hơn 100 triệu đồng

(GLO)- Dù có mức giá tương đương hai chiếc SH125i và xấp xỉ một chiếc SH350i tại Việt Nam, Honda Dream NCX 2026 vẫn giữ được tệp khách hàng riêng của mình.

Một đại lý xe máy nhập khẩu tại Tây Ninh vừa chính thức giới thiệu lô Honda Dream NCX 2026 đầu tiên tại Việt Nam, có ba lựa chọn màu sắc bao gồm đen, xanh dương và đỏ. Với mức giá hơn 100 triệu đồng – tương đương hai chiếc Honda SH125i và tiệm cận giá một chiếc SH350i – Dream NCX 2026 nhanh chóng gây sự chú ý của những người yêu dòng xe số huyền thoại. Tất cả xe đều được nhập khẩu trực tiếp từ Campuchia.

HoHonda Dream NCX 2026 được đơn vị khẩu khẩu tại Tây Ninh đưa về Việt Namnda. Ảnh: ST

Sức hút của Dream NCX bắt nguồn từ chính thị trường Campuchia, nơi mẫu xe này được ưa chuộng vì độ bền và tính thực dụng, khiến giá bán đã tăng lên khoảng 75 triệu đồng. Khi đưa về Việt Nam, xe phải cộng thêm nhiều loại thuế phí, tạo nên mức giá cao hiện tại.

Dù vậy, Dream NCX 2026 vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng, đặc biệt ở khu vực phía Nam. Trước đó, các phiên bản 2024–2025 từng được săn đón với giá 120–130 triệu đồng và có thời điểm tăng lên 150–160 triệu đồng do khan hàng. Với nhu cầu ổn định, đại lý tiếp tục mang về phiên bản 2026 và đã nhận được 5–6 đơn đặt hàng ngay khi vừa giới thiệu.

Là dòng xe mang tính biểu tượng trong khu vực Đông Nam Á, Honda Dream từng là “giấc mơ” của nhiều gia đình Việt vào thập niên 1990. Sau khi bị ngừng sản xuất tại Việt Nam năm 2017 vì không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải, các phiên bản Dream mới chỉ xuất hiện thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân, phục vụ nhóm khách hàng hoài niệm và yêu thích sự bền bỉ của dòng xe này.

Honda Dream NCX 2026 được phát triển từ mẫu “Dream lùn”, sở hữu thiết kế mềm mại và hiện đại hơn, đồng thời giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Điểm nhấn của phiên bản mới nằm ở đèn pha LED, bộ tem vàng – bạch kim và họa tiết hoa Romdoul, quốc hoa Campuchia. Xe sử dụng đồng hồ analog hiển thị rõ ràng các thông số như tốc độ, hành trình, báo số và mức xăng.

Yên xe cao 751 mm với kiểu dáng phẳng, giúp người dùng dễ dàng thao tác và mang lại tư thế ngồi thoải mái. Tay lái rộng, khung thép gia cố chắc chắn và phủ chống gỉ đảm bảo độ bền trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Xe giữ phong cách cổ điển với vành nan hoa 17 inch, phanh tang trống trước sau và phuộc đôi có thể điều chỉnh theo tải trọng.

Dream NCX 2026 được trang bị động cơ 125cc xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI. Hộp số 4 cấp và hệ thống đánh lửa CD-i giúp xe khởi động dễ dàng, vận hành ổn định và tiết kiệm.

Với sự kết hợp giữa thiết kế truyền thống, nâng cấp hiện đại và chất “độc” của một mẫu xe nhập khẩu, Honda Dream NCX 2026 hứa hẹn tiếp tục chinh phục những tín đồ yêu xe số tại Việt Nam.