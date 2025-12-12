Harley-Davidson X440 T – Phiên bản nâng cấp hoàn hảo, giá vẫn “mềm”

(GLO)-Harley-Davidson phối hợp cùng Hero MotoCorp chính thức trình làng X440 T, phiên bản cao cấp nhất của dòng X440.

Thiết kế mới hài hòa và hiện đại hơn

X440 T sở hữu phần đuôi xe được làm mới hoàn toàn, khắc phục triệt để khoảng hở thiếu thẩm mỹ giữa chắn bùn và bánh sau ở bản cũ. Thiết kế mới gọn gàng, cân đối và hấp dẫn hơn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đi cùng với đó là bộ tay nắm sau mới và 4 tùy chọn màu sắc nổi bật gồm: Trắng Ngọc Trai, Đen Sáng, Đỏ Ngọc Trai và Xanh Ngọc Trai, kèm bộ tem được làm lại trẻ trung, hiện đại.

Harley-Davidson X440 T mới với thiết kế hiện đại, nhiều tiện ích. Ảnh: S.T

Với sự xuất hiện của X440 T, Harley-Davidson loại bỏ bản Denim dùng vành nan hoa, thay thế hoàn toàn bằng vành hợp kim tiêu chuẩn. Gương gắn đầu tay lái, ốp pô, chắn gót chân và yên xe mới mang đến diện mạo chỉn chu và mạnh mẽ hơn.

Trang bị nâng cấp – nhiều tiện ích lần đầu xuất hiện

Lần đầu tiên trên dòng X440, Harley-Davidson trang bị cho X440 T hệ thống bướm ga điện tử, cho trải nghiệm vận hành mượt mà và chính xác hơn. Xe sở hữu hai chế độ lái:

Đường trường (Highway)

(Highway) Trời mưa (Rain)

Bên cạnh đó, hàng loạt tính năng mới được bổ sung:

ABS có thể chuyển đổi

Kiểm soát lực kéo (tắt được)

Tính năng phanh khẩn cấp, kích hoạt đèn báo rẽ nhấp nháy khi phanh gấp

Những cải tiến này giúp X440 T trở thành một trong những mẫu mô tô trang bị tốt nhất trong tầm giá.

Giữ nguyên cấu hình mạnh mẽ của X440

Hệ thống treo và vận hành tiếp tục duy trì sự ổn định vốn có:

Phuộc USD và giảm xóc đôi đặc trưng

Vành trước 18 inch, sau 17 inch

Phanh đĩa đơn kết hợp ABS hai kênh

Màn hình TFT, đèn LED đầy đủ

Trái tim của xe vẫn là khối động cơ 440cc xi-lanh đơn làm mát bằng dầu, cho công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 38 Nm và hộp số 6 cấp, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn đường trường.

Dù được bổ sung thêm nhiều trang bị mới, trọng lượng xe chỉ tăng nhẹ 1,5 kg, đạt 192 kg – vẫn phù hợp cho nhiều đối tượng người dùng.

Với giá bán 279.000 Rupee (chưa VAT – khoảng 81,77 triệu đồng), X440 T mang đến nhiều cải tiến vượt trội so với thế hệ trước, đồng thời giữ vững lợi thế “giá tốt” trong phân khúc mô tô tầm trung.