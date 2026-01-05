Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Thiết kế lột xác, công nghệ nâng tầm, giá từ 320 triệu đồng

(GLO)-Kia chính thức trình làng Seltos thế hệ mới tại thị trường Ấn Độ với mức giá từ 1.099.000 đến 1.999.000 Rupee, tương đương khoảng 320 – 582 triệu đồng.

Mẫu SUV đô thị này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, được định vị cao hơn trong danh mục sản phẩm toàn cầu của Kia và là nền tảng cho phiên bản hybrid dự kiến ra mắt vào năm 2026.

Ở thế hệ thứ hai, Kia Seltos 2026 mang diện mạo hoàn toàn mới. Ảnh: S.T

Tại Ấn Độ, Kia Seltos 2026 được phân phối với 10 màu sơn đơn sắc, trong đó có hai màu mới là Morning Haze và Magma Red. Mẫu SUV đô thị này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Creta, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, Honda Elevate, Tata Sierra và Suzuki Victoris.

Ở thế hệ thứ hai, Kia Seltos mang diện mạo hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ “Sportage thu nhỏ”. Ngôn ngữ thiết kế sắc sảo, hiện đại giúp mẫu xe tiệm cận nhóm SUV cao cấp hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha xếp dọc đặc trưng, tích hợp tinh gọn vào lưới tản nhiệt mở rộng, kết hợp cản trước ốp bạc mờ tạo cảm giác vững chãi và mạnh mẽ.

Thân xe gợi nhiều liên tưởng đến Kia EV5 với tay nắm cửa phẳng, ốp thân xe dày và kiểu mái “floating roof” quen thuộc. Điểm nhấn mới nằm ở đường gân chéo cửa sau, tăng vẻ khỏe khoắn. Phía sau, Seltos gây ấn tượng với cánh gió kéo dài và cụm đèn hậu dạng đồng hồ cát kéo dài toàn chiều ngang đuôi xe.

Bên cạnh bản tiêu chuẩn, Kia Seltos thế hệ mới còn có hai phiên bản phong cách là GT-Line thể thao và X-Line mạnh mẽ. GT-Line sử dụng các chi tiết ngoại thất đồng màu thân xe, trong khi X-Line nhấn mạnh cá tính với lớp hoàn thiện xám kim loại đậm. Ba màu sơn hoàn toàn mới gồm Xanh băng, Xám trọng lực và Đỏ magma mờ mang đến thêm lựa chọn cá nhân hóa cho khách hàng trẻ.

Kích thước tổng thể của Seltos được mở rộng đáng kể, với chiều dài 4.430 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.600 mm và trục cơ sở đạt 2.690 mm. So với phiên bản đang bán tại Mỹ, xe dài hơn 45 mm, rộng hơn 30 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 60 mm, hứa hẹn không gian sử dụng rộng rãi hơn.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, tương đồng các mẫu xe điện mới của Kia. Màn hình đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm cùng kích thước 12,3 inch tạo cảm giác liền mạch. Xe hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA, tích hợp trợ lý ảo AI, cùng loạt tiện nghi cao cấp như cửa sổ trời toàn cảnh, HUD, âm thanh Harman Kardon hoặc Bose và đèn nội thất 64 màu.

Hướng đến nhu cầu gia đình, Seltos mới có hàng ghế sau ngả linh hoạt, khoang hành lý dung tích 536 lít – tăng 103 lít so với thế hệ trước nhờ sàn hai tầng gập được – cùng hệ phụ kiện Kia AddGear tiện dụng.

Về vận hành, Kia Seltos thế hệ mới sử dụng nền tảng K3 nâng cấp, chung với Kia Niro, K4 và các mẫu Hyundai Kona, Elantra, giúp cải thiện độ cứng khung gầm, khả năng cách âm và độ ổn định. Xe có ba tùy chọn động cơ gồm xăng 1.5L hút khí tự nhiên, xăng 1.5L tăng áp và diesel 1.5L, kết hợp nhiều loại hộp số như sàn 6 cấp, iMT, IVT, DCT 7 cấp và tự động 6 cấp.