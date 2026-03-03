KTM 250 Duke 2026 ra mắt: Diện mạo mới, giá hơn 61 triệu đồng

(GLO)-Mẫu naked bike 250cc của KTM chính thức ra mắt phiên bản 2026 tại Ấn Độ với giá 213.000 Rupee (khoảng 61,2 triệu đồng), bổ sung hai màu sơn mới cá tính trong khi vẫn duy trì cấu hình động cơ 248,8cc mạnh mẽ cùng loạt trang bị đáng chú ý như ABS 2 kênh, màn hình LCD 5 inch và ly hợp chống trượt

Làm mới diện mạo, tăng chất thể thao

Ở bản nâng cấp 2026, KTM tập trung làm mới phong cách cho 250 Duke với hai tùy chọn màu hiện đại gồm slate grey (xám đá) và silver metallic (bạc ánh kim).

Mẫu naked bike 250cc của KTM chính thức ra mắt phiên bản 2026 tại Ấn Độ. Ảnh: S.T

Phiên bản silver metallic sở hữu bình xăng tông xám kết hợp các mảng ốp mở rộng màu bạc cùng tem “250” nổi bật, tạo tổng thể cao cấp và đậm chất thể thao. Trong khi đó, bản slate grey gây ấn tượng với bình xăng cam đặc trưng của KTM đi cùng các chi tiết xám tương phản, mang lại diện mạo trẻ trung, giàu chất đường phố.

Sự bổ sung này giúp 250 Duke 2026 gia tăng lựa chọn cho nhóm khách hàng yêu thích phong cách cá tính trong phân khúc 250cc.

Kích thước gọn gàng, đậm chất streetfighter

Mẫu naked bike có chiều cao yên 800 mm, khoảng sáng gầm 176 mm và trọng lượng 162,8 kg, phù hợp với nhiều đối tượng người lái. Bình xăng dung tích 15 lít đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt cho cả nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Động cơ 248,8cc mạnh mẽ, hộp số 6 cấp

KTM 250 Duke 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 248,8cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 30,75 mã lực tại 9.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 25 Nm tại 7.250 vòng/phút.

Đi kèm là hộp số 6 cấp và ly hợp chống trượt (slipper clutch), giúp sang số mượt mà hơn và kiểm soát tốt khi dồn số gấp, gia tăng sự tự tin cho người lái trong những tình huống cần xử lý nhanh.

Trang bị an toàn và công nghệ nổi bật

Hệ thống treo gồm phuộc trước WP Apex USD đường kính 43 mm và giảm xóc đơn phía sau, đảm bảo sự ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường.

Xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch thể thao, kết hợp phanh đĩa trước 320 mm và đĩa sau 240 mm, tích hợp ABS hai kênh nhằm tăng cường an toàn khi phanh gấp.

Cụm đồng hồ là màn hình LCD 5 inch, hỗ trợ kết nối smartphone và điều khiển thông qua cụm nút bấm 4 chiều. Ngoài ra, xe còn được trang bị cổng sạc USB tiện lợi và hệ thống đèn LED toàn bộ.

Cạnh tranh sôi động phân khúc 250cc

Với thiết kế bắt mắt, động cơ mạnh mẽ cùng mức giá cạnh tranh, KTM 250 Duke 2026 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng trẻ tìm kiếm một mẫu môtô phân khối nhỏ đậm chất thể thao.

Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha FZ25, Suzuki Gixxer 250 và Bajaj Dominar 250 trong phân khúc naked bike 250cc.