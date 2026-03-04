VinFast ra mắt 2 mẫu xe siêu sang Lạc Hồng, mở bán trong năm 2027

(GLO)- VinFast vừa công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược, đồng thời chính thức ra mắt hai siêu phẩm mới: Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S.

Ngày 3-3, VinFast công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược, đồng thời ra mắt 2 sản phẩm mới Lạc Hồng 800S và 900S. Đây là các mẫu xe thuộc dòng Lạc Hồng - thương hiệu siêu sang của VinFast, bên cạnh hai thương hiệu quen thuộc là VF - xe cá nhân dành cho đại chúng và Green - xe thương mại dịch vụ.

Thiết kế ngoại thất dòng xe Lạc Hồng 800S. Ảnh: VinFast

VinFast định vị Lạc Hồng là thương hiệu ở đẳng cấp cao nhất của hãng, lấy cảm hứng từ cội nguồn dân tộc Việt Nam. Lạc Hồng 800S có phong cách mạnh mẽ, sang trọng và lịch lãm, trong khi Lạc Hồng 900S biểu trưng cho các giá trị kinh điển, vượt thời gian.

Thiết kế ngoại thất dòng xe Lạc Hồng 900S. Ảnh: VinFast

VinFast hướng tới 3 định vị khác biệt của 3 thương hiệu ô tô. Trong đó, Lạc Hồng được thiết kế đặc biệt để tôn vinh niềm tự hào dân tộc với 3 mẫu 900 LX, 900S và 800S. VF là các mẫu xe cá nhân dành cho đại chúng thuộc mọi phân khúc, từ VF 3 đến VF 9 và mẫu xe 7 chỗ VF MPV 7. Green là thương hiệu được phát triển tối ưu cho kinh doanh dịch vụ với các mẫu xe Limo, Herio, Nerio và Minio Green.

Điểm chung là cả hai mẫu xe đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế nhất quán mang đặc trưng thương hiệu, với nhiều chi tiết biểu tượng, kết hợp vật liệu cao cấp và trang bị hiện đại.

Không gian nội thất của 2 siêu phẩm Lạc Hồng. Ảnh: VinFast.

Không gian nội thất của Lạc Hồng 800S và 900S cũng được chăm chút tỉ mỉ từ những vật liệu cao cấp hàng đầu như da Nappa, gỗ quý và nhiều chi tiết mạ vàng đặc sắc.

Phía trước xe Lạc Hồng 800S có thiết kế hình chữ V ngược phía dưới. Ảnh: VinFast.

Mặt ca-lăng được làm từ những thanh nan thẳng lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt Nam. Logo cánh chim tượng trưng cho chim Lạc. Thiết kế ngoại thất và nội thất phản ánh các biểu tượng của người Việt Nam như hoa văn Trống Đồng, hình ảnh ruộng bậc thang được tích hợp khéo léo và lặp lại có chủ ý trong từng chi tiết thiết kế nội ngoại thất nhằm tôn vinh tinh hoa văn hóa và niềm tự hào dân tộc.

Mặt trước của Lạc Hồng 900S. Ảnh: VinFast.

Về công năng, hai xe đều trang bị hàng loạt công nghệ thông minh và tính năng an toàn hiện đại, cùng các tiện ích chỉ có ở xe sang như ghế không trọng lực; cửa đóng mở tự động; hệ thống giải trí đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Riêng Lạc Hồng 900S ngoài vách kính ngăn riêng tư giữa khoang lái và khoang hành khách còn có trần sao, máy chiếu cỡ lớn để giải trí và bàn làm việc gấp gọn cho người ngồi hàng ghế hai. Tất cả nhằm mang đến cho người dùng không chỉ một chiếc xe để di chuyển mà còn là một sản phẩm công nghệ, giải trí và làm việc đỉnh cao để trải nghiệm và hưởng thụ trên mọi hành trình.

Lạc Hồng 800S. Ảnh: VinFast.

Về vận hành, Lạc Hồng 800S và 900S được trang bị hệ thống treo chủ động toàn phần hoàn toàn mới, mang đến sự êm ái và thoải mái tối đa. Xe có thể sử dụng 3 động cơ (1 ở phía trước, 2 ở phía sau) với tổng công suất lên tới 460 kW cho hiệu năng vượt trội.

Lạc Hồng 900S. Ảnh: VinFast.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh ôtô VinFast toàn cầu cho biết, việc quy hoạch ba dòng xe Lạc Hồng, VF và Green là bước đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của hãng. Theo bà, hai mẫu xe Lạc Hồng mới là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm và sản xuất của VinFast.

Theo kế hoạch, Lạc Hồng 800S và 900S sẽ chính thức được bán ra thị trường trong năm 2027. Tính đến nay, VinFast đã phát triển và ra mắt hơn 15 mẫu ô tô điện các loại. Trong năm 2025, VinFast đạt doanh số với 175.099 xe được bán ra tại Việt Nam.