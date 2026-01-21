VinFast ra mắt ô tô điện VF MPV 7, giá bán 819 triệu đồng

(GLO)- Mẫu xe đa dụng mang tên VF MPV 7 là phiên bản dành cho khách hàng cá nhân, thêm tiện nghi và an toàn so với Limo Green.

Ngày 20-1, VinFast giới thiệu VF MPV 7 - mẫu ô tô điện 7 chỗ định vị ở phân khúc MPV hướng tới khách hàng gia đình, hướng tới người dùng cần không gian rộng rãi, công nghệ thông minh và tiêu chuẩn an toàn cao.

Ảnh: VinFast

VinFast VF MPV 7 là phiên bản cao cấp của Limo Green - mẫu xe chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách đang dẫn đầu phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam.

Xe được thiết kế dựa trên tỷ lệ của dòng xe đa dụng, với bốn bánh được đẩy sát ra các góc nhằm tối đa hóa không gian cabin. Các đường nét ngoại thất kết hợp hài hoà, tạo cảm giác thanh thoát và trường dáng, đầu xe mang đậm dấu ấn thương hiệu với dải LED định vị hình chữ V đặc trưng.

Xe được trang bị gương chiếu hậu chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn 19 inch mang lại dáng vẻ bề thế, thể thao nổi bật cho VF MPV 7.

VinFast VF MPV 7 ra mắt thị trường Việt Nam ngày 20-1. Ảnh: VinFas

Xe sở hữu kích thước dài 4.740mm, rộng 1.872mm, cao 1.734mm cùng chiều dài cơ sở 2.840mm, đảm bảo không gian nội thất thoáng đãng và sự thoải mái tối đa cho cả 7 người ngồi.

Khoang lái được thiết kế hiện đại và tiện nghi với vô-lăng D-Cut bọc da, tích hợp các phím bấm đa chức năng. Cần số điện tử đặt sau vô-lăng. Màn hình thông tin, giải trí kích thước lớn 10,1inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay.

Thiết kế nội thất của VinFast VF MPV 7. Ảnh: VinFast

Ghế bọc da nhân tạo cùng hệ thống điều hòa tự động tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM 2.5 và cửa gió ở cả 3 hàng ghế… Với dung tích khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 1.240 lít khi gập các hàng ghế sau, VF MPV 7 sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở cho cả gia đình.

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin có dung lượng 60,13 kWh, cho quãng đường di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

VF MPV 7 sở hữu công nghệ sạc nhanh, cho phép nạp lại năng lượng từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 30 phút.

VF MPV 7 có giá 819 triệu đồng. Trong khi đó Limo Green giá 749 triệu đồng, đã gồm pin. VF MPV 7 nằm ở phân khúc MPV cỡ trung cùng với Hyundai Custin (820-974 đồng) và Innova Cross (720-1.005 triệu) hay dòng xe điện khác là BYD M6 (756 triệu đồng). Lợi thế của xe điện VinFast là mức giá, chi phí sử dụng, trong khi các mẫu xe xăng là thời gian nạp nhiên liệu, trong khi chi phí sử dụng cao hơn.

VF MPV 7 mới đi kèm gói tiện nghi với trợ lý ảo thông minh, hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, ứng dụng theo dõi và định vị từ xa qua điện thoại... Ngoài ra, xe còn trang bị gói an toàn chủ động ADAS và thụ động nhiều tính năng.

Theo kế hoạch, VinFast VF MPV 7 nhận cọc từ 20-1 đến 15-2 và giao xe trong tháng 2-2026. MPV 7 bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).