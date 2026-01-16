VinFast ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới và 4.500 trạm đổi pin

(GLO)- VinFast chính thức giới thiệu 4 mẫu xe máy điện mới đến với khách hàng Việt Nam. Số này bao gồm 3 xe máy điện đổi pin cùng với một mẫu xe tích hợp bàn đạp, thiết kế nhỏ gọn hướng đến nhóm người dùng học sinh, sinh viên.

Ngày 15-1, VinFast ra mắt 4 mẫu xe máy điện mới gồm Viper, Evo, Feliz II và Amio. Trong đó, Viper, Evo và Feliz II là các mẫu xe hỗ trợ đổi pin, còn Amio là mẫu xe điện không yêu cầu giấy phép lái xe.

Nổi bật trong số này là VinFast Viper - mẫu xe sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, được trang bị nhiều tính năng thông minh như khóa Smart Key hỗ trợ định vị và tìm xe từ xa, điều khiển bật/tắt xe từ xa để hỗ trợ chống trộm, cùng các trang bị như đèn pha LED Projector, giảm xóc đôi có bình dầu phụ giúp xe vận hành êm ái, ổn định.

VinFast Viper là mẫu xe mới gây chú ý nhất với kiểu dáng thể thao. Ảnh: VinFast

Viper sử dụng động cơ BLDC Inhub có công suất tối đa 3.000W, cho tốc độ tối đa lên tới 70 km/h. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là được trang bị hai khay pin đặt trong cốp, cho phép tháo lắp linh hoạt. Khi sử dụng đồng thời hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh, xe có thể di chuyển tối đa 165 km sau mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

VinFast Feliz II trang bị động cơ BLDC Inhub công suất lớn nhất 3.000W. Ảnh: VinFast

Hai mẫu xe Feliz II và Evo thiết kế được thừa hưởng đầy đủ các ưu điểm của thế hệ trước. Feliz II được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất lớn nhất 3.000W tương tự Viper, trong khi Evo được trang bị động cơ Inhub công suất lớn nhất 2.450W.

Cả hai đều hỗ trợ tốc độ tối đa lên tới 70km/h, riêng Evo sẽ có thêm phiên bản Evo Lite được giới hạn tốc độ tối đa dưới 50 km/h, phù hợp với người chưa có bằng lái. Feliz II và Evo đều được trang bị hai khay pin trong cốp, có thể tháo lắp dễ dàng; khi lắp đủ hai pin LFP 1,5 kWh, quãng đường di chuyển tối đa đạt 156 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn.

VinFast Evo giữ nguyên thiết kế thời trang, sử dụng động cơ Inhub công suất lớn nhất 2.450W Ảnh: VinFast

Trong khi đó, VinFast Amio là mẫu xe máy điện có bàn đạp, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và người dùng phổ thông. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và không yêu cầu giấy phép lái xe.

Amio được trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 800W, tốc độ tối đa 30 km/h, sử dụng pin LFP dung lượng 1,024 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 65 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

VinFast Amio có thiết kế gọn nhẹ vận hành phù hợp với không gian đô thị. Ảnh: VinFast

VinFast cho biết sẽ cùng đơn vị vận hành hạ tầng V-Green tăng tốc triển khai mạng lưới trạm đổi pin trên phạm vi toàn quốc. Theo kế hoạch, 4.500 trạm đổi pin đầu tiên đã hoàn tất lắp đặt. Đáng chú ý, ngay trong quý I-2026, hãng xe Việt hướng tới mục tiêu đạt 45.000 tủ đổi pin tại 34 tỉnh, thành.

V-Green hoàn tất lắp đặt trạm đổi pin cho xe máy điện. Ảnh: V-Green

Trước đó, Honda Việt Nam cũng đã công bố kế hoạch triển khai trạm đổi pin và trạm sạc cho xe máy điện, cho thấy xu hướng phát triển hạ tầng năng lượng mới đang ngày càng rõ nét. Honda xác nhận sẽ sớm triển khai mạng lưới tủ đổi pin cho xe máy điện tại Hà Nội và TPHCM.

Khi mạng lưới tủ đổi pin ngày càng mở rộng và hoàn thiện, việc các hãng ra mắt thêm sản phẩm xe máy điện đổi pin sẽ giúp khách Việt Nam dễ dàng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện.