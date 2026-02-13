Papio Racer 2026 - môtô mini cho giới trẻ, giá hơn 59 triệu đồng

(GLO)- CFMOTO Malaysia chính thức ra mắt mẫu “fun bike” CFMoto Papio Racer 2026, mở rộng danh mục sản phẩm trong phân khúc xe mini mang phong cách thể thao - cá tính, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt.

Sau thành công của CFMoto Papio XO, Papio Racer 2026 tạo khác biệt rõ rệt nhờ bộ dàn áo full fairing kín toàn phần, tích hợp kính chắn gió và cánh gió khí động học, mang phong cách xe đua thu nhỏ.

Trong khi đó, Papio XO chỉ sử dụng dàn áo nửa thân. Nhà sản xuất định vị Papio Racer là một mẫu “xe vui nhộn” - mini sport bike dành cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị, cảm giác lái thể thao trong một thân hình nhỏ gọn.

CFMoto Papio Racer 2026 sở hữu diện mạo đậm chất retro-sport với bộ quây full-fairing mới sắc sảo hơn, ghi-đông clip-on và cụm đèn pha đôi tròn đặc trưng.

Tổng thể xe mang cảm hứng từ những mẫu xe đua Grand Prix, đặc biệt nổi bật với màu Champion Blue lấy cảm hứng từ tem xe đua của CFMOTO, bên cạnh hai tùy chọn màu sắc khác là Clay Yellow và Nebula White.

CFMoto Papio Racer 2026 được trang bị động cơ 4 thì xi lanh đơn dung tích 126cc, làm mát bằng không khí, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử EFI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,3 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ truyền động xích, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị cũng như những cung đường ngắn ngoài thành phố.

Hệ thống phanh trên Papio Racer 2026 sử dụng đĩa thủy lực đơn đường kính 210 mm phía trước và 190 mm phía sau, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn, tăng cường độ an toàn khi phanh gấp. Xe sử dụng mâm 12 inch cho cả bánh trước và sau, kết hợp lốp 120/70 phía trước và 130/70 phía sau.

Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược (USD) mang phong cách thể thao, trong khi phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng, giúp tối ưu khả năng vận hành theo từng điều kiện sử dụng.

Papio Racer 2026 được trang bị bảng đồng hồ kết hợp analog và màn hình kỹ thuật số, hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết khi vận hành. Xe tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo, cổng sạc USB tiện lợi cho thiết bị di động và hệ thống đèn LED toàn bộ, góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng cũng như tăng tính hiện đại cho mẫu mini bike này.

CFMoto Papio Racer 2026 có trọng lượng 114 kg, chiều cao yên 760 mm phù hợp với nhiều vóc dáng người lái, cùng bình xăng dung tích 7 lít. Tại Malaysia, mỗi xe được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi sản xuất. Phụ tùng thay thế chính hãng có thể đặt mua trực tuyến thông qua trang web của MForce Bike Holdings, đơn vị phân phối chính thức CFMoto tại thị trường này.

CFMoto Papio Racer 2026 là một mẫu fun bike đúng nghĩa với giao diện nhỏ gọn, cá tính, đủ công nghệ và giá cực kỳ dễ tiếp cận. Trong thời gian tới mẫu xe này mở rộng phân phối mạnh hơn tại Đông Nam Á.

Giá bán tại Malaysia với mức giá RM 8,888 (tương đương 59,13 triệu đồng), trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc “fun bike” nhờ sự kết hợp giữa phong cách thể thao cổ điển, trang bị hiện đại và mức giá dễ tiếp cận.