Sportbike 4 xi-lanh, công nghệ hiện đại, giá gần 168 triệu đồng cạnh tranh Honda CBR500RR

Thương hiệu QJMotor vừa chính thức giới thiệu mẫu môtô thể thao SRK450RR phiên bản 2026 tại thị trường Malaysia, qua đó tiếp tục mở rộng dải sản phẩm ở phân khúc sportbike tầm trung 400–500 cc.

Theo công bố, QJMotor SRK450RR 2026 có giá bán 25.888 Ringgit (tương đương khoảng 167,72 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và các chi phí đăng ký.

QJMotor SRK450RR 2026. Ảnh: S.T

Với mức giá này, mẫu xe đến từ Trung Quốc sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên đáng chú ý như Honda CBR500RR hay Kawasaki Ninja 500. Xe được áp dụng chế độ bảo hành 2 năm không giới hạn số km, góp phần gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của SRK450RR 2026 nằm ở khối động cơ DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 421 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 76,4 mã lực tại 14.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 39 Nm tại 13.000 vòng/phút, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng cùng cảm giác vận hành đậm chất thể thao – lợi thế hiếm thấy trong phân khúc.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp truyền động xích, đáp ứng tốt cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn trải nghiệm tốc độ trên đường trường.

Về khung gầm, QJMotor SRK450RR 2026 sử dụng phuộc trước upside-down Marzocchi, trong khi phía sau là giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng, giúp xe ổn định hơn khi vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua gắt. Hệ thống phanh đến từ Brembo, gồm hai đĩa phanh trước 300 mm với kẹp phanh 4 piston và đĩa phanh sau 240 mm kẹp phanh 1 piston, đi kèm ABS hai kênh tiêu chuẩn.

Mẫu sportbike này được trang bị mâm 17 inch cho cả hai bánh, lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau 160/70. Xe sở hữu bình xăng dung tích 16,5 lít, trọng lượng khô 176 kg và chiều cao yên 808 mm, phù hợp với vóc dáng người dùng tại Đông Nam Á.

Về công nghệ, SRK450RR 2026 được trang bị màn hình TFT-LCD, hỗ trợ kết nối Bluetooth và tích hợp ứng dụng Carbit Ride, cho phép phản chiếu màn hình điện thoại Android và iOS, hiển thị bản đồ dẫn đường, thông báo và tin nhắn trực tiếp trên bảng đồng hồ.

Ngoài ra, xe còn sở hữu loạt trang bị đáng chú ý như cổng sạc USB Type-A và Type-C, hệ thống đèn LED toàn phần kèm DRL, camera hành trình trước – sau, giám sát áp suất lốp, cùng hệ thống kiểm soát lực kéo, hai chế độ lái Normal/Sport và hỗ trợ khởi động.

Với cấu hình động cơ 4 xi-lanh hiếm hoi, trang bị công nghệ dày đặc và mức giá cạnh tranh, QJMotor SRK450RR 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra sức ép đáng kể lên các đối thủ Nhật Bản trong phân khúc sportbike tầm trung tại thị trường Malaysia.