Đối thủ Honda CR-V tái xuất: Peugeot 3008 2026 ra mắt, giá hơn 1,1 tỷ đồng

(GLO)-Thế hệ mới đã xuất hiện trên toàn cầu, Peugeot 3008 thế hệ thứ hai vẫn tiếp tục được duy trì tại Malaysia trong năm 2026 với bản nâng cấp nhẹ, bổ sung nhận diện thương hiệu mới và giữ nguyên mức giá 169.388 Ringgit ,sẵn sàng cạnh tranh cùng Honda CR-V và các đối thủ trong phân khúc SUV hạng C.

Tiếp tục hành trình dù đã có thế hệ mới

Ra mắt toàn cầu từ năm 2017 và từng nâng cấp giữa vòng đời vào 2021, Peugeot 3008 thế hệ thứ hai đã bước sang năm thứ chín. Trong khi thế hệ thứ ba đã trình làng từ năm 2023, liên doanh Stellantis tại Malaysia vẫn quyết định duy trì mẫu SUV này nhằm giữ sức hút trước khi dải sản phẩm Peugeot thế hệ mới dành riêng cho thị trường ASEAN chính thức ra mắt.

Peugeot 3008 thế hệ thứ hai vẫn tiếp tục được duy trì tại Malaysia. Ảnh: S.T

Động thái này cho thấy chiến lược “giữ nhiệt” sản phẩm bằng một bản tinh chỉnh nhẹ, tập trung vào hình ảnh thương hiệu thay vì thay đổi sâu về kỹ thuật.

Làm mới nhận diện, tăng sức hấp dẫn thị giác

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Peugeot 3008 2026 nằm ở bộ nhận diện thương hiệu mới. Logo hình khiên đặc trưng xuất hiện trên lưới tản nhiệt, vô lăng và cả màn hình kỹ thuật số i-Cockpit 12,3 inch. Ở phía sau, dòng chữ Peugeot sử dụng phông chữ mới sắc cạnh, đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế hiện hành của hãng xe Pháp.

Tuy nhiên, chi tiết ốp bậc cửa kim loại vẫn giữ phông chữ cũ, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hai thế hệ nhận diện. Bên cạnh đó, bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu kiểu tuabin cũng được làm mới, tương tự phong cách trên mẫu Peugeot 408 bản Premium.

Ngoại hình xe tiếp tục ghi điểm với đèn pha LED kèm dải định vị ban ngày hình “móng vuốt”, đèn hậu LED “ba móng vuốt” đặc trưng – chi tiết đã trở thành dấu ấn thiết kế của Peugeot.

Trang bị tiện nghi vẫn đủ sức cạnh tranh

Ở bên trong, Peugeot 3008 2026 duy trì loạt trang bị đáng chú ý như:

Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm

Điều hòa tự động hai vùng

Ghế trước chỉnh điện 6 hướng

Lẫy chuyển số sau vô lăng

Cửa sổ trời toàn cảnh

Màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay & Android Auto

Hệ thống âm thanh 6 loa

Camera lùi và cốp sau đóng/mở điện rảnh tay

Với danh sách trang bị này, mẫu SUV Pháp vẫn giữ được hình ảnh một lựa chọn châu Âu cao cấp trong tầm giá, đặc biệt khi có ưu đãi đưa giá thực tế xuống dưới mốc RM140.000.

An toàn khá đầy đủ, nhưng thiếu AEB gây tiếc nuối

Peugeot 3008 2026 được trang bị 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo và một số công nghệ hỗ trợ lái như:

Cảnh báo điểm mù

Hỗ trợ giữ làn

Nhận diện biển báo giao thông

Giám sát sự tập trung của người lái

Tuy nhiên, điểm trừ đáng chú ý là xe không được trang bị phanh khẩn cấp tự động (AEB), dù có camera phía trước. Trong bối cảnh nhiều đối thủ phân khúc C đã phổ cập AEB, sự thiếu vắng này khiến mẫu xe gặp bất lợi nếu không đi kèm chính sách ưu đãi đủ hấp dẫn.

Động cơ quen thuộc, vận hành ổn định

Cung cấp sức mạnh cho Peugeot 3008 2026 vẫn là động cơ xăng tăng áp THP 1.6L, sản sinh 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 240 Nm tại 1.400 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động Aisin 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Xe cũng được trang bị hệ thống Advanced Grip Control – công nghệ kiểm soát lực kéo nâng cao giúp cải thiện độ bám trên mặt đường trơn trượt hoặc địa hình gồ ghề nhẹ. Dù không phải hệ dẫn động bốn bánh thực thụ, hệ thống này vẫn mang lại sự linh hoạt đáng kể trong điều kiện vận hành đa dạng.

Với mức giá 169.388 Ringgit (khoảng 1,134 tỷ đồng), Peugeot 3008 2026 tiếp tục là lựa chọn SUV hạng C mang đậm phong cách châu Âu, hướng đến nhóm khách hàng đề cao thiết kế, cảm giác lái và cá tính thương hiệu trong cuộc đua cùng Honda CR-V và các đối thủ Nhật – Hàn.