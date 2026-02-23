Yamaha Axis Z 2026 ra mắt: Đối trọng mới của Honda Lead, nặng 100kg, cốp 37,5L, chạy 52km/lít xăng

(GLO)-Mẫu xe tay ga cỡ nhỏ của Yamaha Motor vừa trình làng phiên bản 2026 tại Nhật Bản với loạt nâng cấp đáng chú ý. Xe sở hữu trọng lượng chỉ 100kg, khoang chứa đồ 37,5 lít cùng mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng gần 52km/lít, Axis Z được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc 125cc.

Động cơ Blue Core thế hệ mới, tiết kiệm tối đa

Theo công bố từ Yamaha, Axis Z 2026 sẽ chính thức mở bán tại Nhật Bản từ ngày 31/3/2026. Mẫu xe tiếp tục theo đuổi triết lý cân bằng giữa vận hành linh hoạt và thân thiện môi trường.

Axis Z 2026 sẽ chính thức mở bán tại Nhật Bản từ ngày 31/3/2026. Ảnh: S.T

Trái tim của xe là khối động cơ Blue Core 124cc, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí và tích hợp phun xăng điện tử FI. Động cơ được tinh chỉnh để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà, dễ kiểm soát trong đô thị.

Nhờ tối ưu ba yếu tố cốt lõi gồm hiệu suất đốt cháy, khả năng làm mát và giảm ma sát, Axis Z đạt mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 51,9 km/lít. Kết hợp với bình xăng 5,5 lít đặt phía trước bên trái, xe có thể di chuyển quãng đường lý thuyết khoảng 285km sau mỗi lần đổ đầy.

Thân xe 100kg, linh hoạt trong phố đông

Một trong những điểm nổi bật nhất của Axis Z là trọng lượng chỉ 100kg – con số rất hiếm gặp trong phân khúc 125cc. Khung sườn được thiết kế đảm bảo độ cứng vững nhưng vẫn tối ưu khối lượng, giúp xe xoay trở linh hoạt ở không gian hẹp hay bãi đỗ đông đúc.

Xe sử dụng mâm 10 inch cho cả trước và sau, giúp bán kính quay đầu nhỏ. Về an toàn, Yamaha trang bị hệ thống phanh liên kết UBS, cho phép phân bổ lực phanh đều giữa hai bánh khi bóp phanh trái, hỗ trợ giữ ổn định thân xe khi dừng đột ngột.

Đáng chú ý, hệ thống khởi động SMG tích hợp máy phát điện giúp xe đề nổ êm ái, loại bỏ tiếng ồn đặc trưng của bộ đề bánh răng truyền thống.

Cốp 37,5 lít – “vũ khí” cạnh tranh trực diện

Tính thực dụng tiếp tục là thế mạnh của Axis Z. Khoang chứa đồ dưới yên dung tích 37,5 lít có thể chứa vừa hai mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc tài liệu khổ A4 – thông số đủ để cạnh tranh trực tiếp với mức 37 lít của Honda Lead.

Ngoài ra, xe còn có móc treo đồ gập tiện lợi, hộc chứa phía trước, yên dài 666mm và sàn để chân phẳng rộng, tối ưu tư thế ngồi cho cả người lái lẫn hành khách.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng bóng halogen 12V 60/55W, trong khi gác chân sau dạng gập một chạm tăng thêm tính tiện dụng cho người dùng đô thị.

Giá bán và cơ hội tại Việt Nam

Tại Nhật Bản, Axis Z 2026 có giá đề xuất 292.600 yên (khoảng 49 triệu đồng), tăng nhẹ so với thế hệ trước. Xe được phân phối với bốn tùy chọn màu gồm trắng ngọc trai, xanh dương nhám, xám đậm và đen.

Nếu được đưa về Việt Nam dưới dạng nhập khẩu hoặc phân phối chính hãng, Axis Z có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Honda Lead và cả Yamaha Latte. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên xe nhẹ, cốp rộng và tiết kiệm nhiên liệu, thông số 51,9 km/lít cùng trọng lượng 100kg là lợi thế đáng kể.

Tuy nhiên, bộ mâm 10 inch có thể là điểm khiến một bộ phận khách hàng cân nhắc, đặc biệt khi điều kiện đường sá đô thị Việt Nam còn nhiều đoạn gồ ghề hoặc ngập nước.

Dù vậy, với động cơ Blue Core tiết kiệm và loạt trang bị thực dụng, Yamaha Axis Z 2026 cho thấy tiềm năng lớn để trở thành “kẻ ngáng đường” mới trong phân khúc xe ga 125cc thiên về tiện ích.