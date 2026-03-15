Ferrari ra mắt xe mui trần Amalfi Spider, giá khoảng 262.000 USD

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Mẫu xe mui trần Amalfi spider 2+ của Ferrari sở hữu động cơ V8 tăng áp kép đặt giữa phía trước với thiết kế sang trọng, phóng khoáng. Siêu xe mui trần Ferrari Amalfi Spider hoàn toàn mới, thương hiệu đến từ Italy.

Sau hơn nửa năm ra mắt phiên bản coupe, thương hiệu đến từ Italy đã chính thức trình làng siêu xe mui trần Ferrari Amalfi Spider hoàn toàn mới, thay thế cho Roma Spider.

Amalfi Spider dược thiết kế bởi Ferrari Design Studio, sở hữu cấu hình 2+ với phần mui mở và vị trí động cơ đặt trước, giúp tối ưu trọng tâm và tỷ lệ phân bổ trọng lượng ở 2 cầu.

Xe có kích thước 4.660 x 1.974 x 1.305 mm, trục cơ sở 2.670 mm. Khối lượng khô của Amalfi Spider vào khoảng 1.556 kg với tỷ lệ phân bổ 48:52.

Khi mở mui, xe mang lại kết nối không giới hạn với mặt đường mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái hàng ngày. Mui mềm mở ra trong 13,5 giây và có thể vận hành khi đang di chuyển ở tốc độ lên tới 60 km/h. Khi gập lại, phần mui được thiết kế vô cùng gọn - dày 220 mm - giúp tối đa hóa dung tích hành lý, cung cấp 255 lít khi đóng mui và 172 lít khi mở mui.

Khả năng cách âm và cách nhiệt được cung cấp bởi hệ thống vải năm lớp mang lại hiệu quả chống ồn và cách nhiệt tương đương với loại mui cứng có thể thu gọn (RHT) của Ferrari, cho phép những người ngồi trong xe cảm nhận được chất lượng của vật liệu mui mềm ngay cả khi lái xe trong tình trạng hạ mui.

Nội thất của Ferrari Amalfi Spider tiếp nối cùng một khái niệm về đặc tính thể thao sang trọng và tiện dụng bên trong một khoang lái được thiết kế cho việc lái xe mui trần.

Ghế ngồi cũng được tích hợp sẵn tấm hướng gió, góp phần giảm nhiễu động luồng khí tràn vào khoang nội thất khi xe mở mui.

Ferrari Amalfi Spider được trang bị động cơ V8 twin-turbo 3.9L, sản sinh công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm, tương đương với phiên bản coupe.

Màn hình trung tâm đóng vai trò là điểm tương tác giữa người lái và hành khách, với một giao diện chung nhằm nhấn mạnh bản chất kép của chiếc xe - thể thao và linh hoạt. Lần đầu tiên, cụm đồng hồ và các cửa gió điều hòa được đưa lại gần nhau bên trong một buồng lái liền khối duy nhất, được chia đều giữa người lái và hành khách.

Vô lăng mới, với các nút bấm vật lý, đánh dấu sự trở lại của các bộ điều khiển xúc giác, cùng bố cục được tối ưu nhằm đảm bảo công thái học tối đa và khả năng nhận diện tức thì trong mọi điều kiện lái.

Giá Ferrari Amalfi Spider vẫn chưa được tiết lộ. Tại Mỹ, biến thể coupe của siêu xe này vào khoảng 262.000 USD, cạnh tranh trực tiếp với Aston Martin Vantage Roadster hay Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Ferrari Amalfi Spider nằm trong chương trình bảo dưỡng 7 năm của hãng, áp dụng cho cả chủ sở hữu xe mới và xe đã qua sử dụng, đảm bảo hiệu suất và độ an toàn cao nhất theo năm tháng.

Có thể bạn quan tâm

Xe ga 125cc giá chưa tới 40 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị nhiều điểm vượt Honda Vision

Xe ga 125cc giá chưa tới 40 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị nhiều điểm vượt Honda Vision

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Mẫu xe tay ga Yamaha Fazzio 2026 phiên bản Special Edition vừa ra mắt với giá gần 40 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế sơn chuyển sắc độc đáo, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện ích hiện đại, được đánh giá có phần nổi bật hơn Honda Vision trong phân khúc xe ga đô thị.

Sedan điện sang như Mercedes-Maybach, 598 mã lực: Hyptec A800 trang bị hiện đại giá từ 720 triệu đồng

Sedan điện sang như Mercedes-Maybach, 598 mã lực: Hyptec A800 trang bị hiện đại giá từ 720 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Thương hiệu xe điện cao cấp Hyptec của GAC vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn A800, phát triển cùng Huawei. Xe gây chú ý với thiết kế sang trọng, công nghệ lái thông minh, nội thất cao cấp và phiên bản mạnh tới 598 mã lực, trong khi giá khởi điểm chỉ từ khoảng 720 triệu đồng.

Đối thủ Honda CR-V tái xuất: Peugeot 3008 2026 ra mắt, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Đối thủ Honda CR-V tái xuất: Peugeot 3008 2026 ra mắt, giá hơn 1,1 tỷ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Thế hệ mới đã xuất hiện trên toàn cầu, Peugeot 3008 thế hệ thứ hai vẫn tiếp tục được duy trì tại Malaysia trong năm 2026 với bản nâng cấp nhẹ, bổ sung nhận diện thương hiệu mới và giữ nguyên mức giá 169.388 Ringgit ,sẵn sàng cạnh tranh cùng Honda CR-V và các đối thủ trong phân khúc SUV hạng C.

KTM 250 Duke 2026 ra mắt: Diện mạo mới, giá hơn 61 triệu đồng

KTM 250 Duke 2026 ra mắt: Diện mạo mới, giá hơn 61 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Mẫu naked bike 250cc của KTM chính thức ra mắt phiên bản 2026 tại Ấn Độ với giá 213.000 Rupee (khoảng 61,2 triệu đồng), bổ sung hai màu sơn mới cá tính trong khi vẫn duy trì cấu hình động cơ 248,8cc mạnh mẽ cùng loạt trang bị đáng chú ý như ABS 2 kênh, màn hình LCD 5 inch và ly hợp chống trượt

Honda C125 2026 ra mắt: Nâng cấp động cơ, tinh chỉnh hộp số, giữ trọn hồn Super Cub

Honda C125 2026 ra mắt: Nâng cấp động cơ, tinh chỉnh hộp số, giữ trọn hồn Super Cub

Xe máy - Ô tô

(GLO)-Mẫu xe biểu tượng của Honda vừa bước sang thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á với những cải tiến đáng chú ý ở động cơ và hệ truyền động. Xe có thiết kế hoài cổ đặc trưng tiếp tục được tôn vinh, đưa Honda C125 2026 trở thành lựa chọn giàu tính phong cách trong phân khúc xe máy cao cấp cỡ nhỏ.

Honda HR-V 2026 ra mắt: Khai tử máy tăng áp, bổ sung bản Cross Touring, giá dự kiến từ 741 triệu đồng

Honda HR-V 2026 ra mắt: Khai tử máy tăng áp, bổ sung bản Cross Touring, giá dự kiến từ 741 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)-: Mẫu SUV cỡ B của Honda tại Nhật Bản bước sang phiên bản 2026 với loạt tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và trang bị. Đáng chú ý, xe chuyển sang sử dụng hoàn toàn hệ truyền động hybrid e:HEV 2.0L, đồng thời bổ sung phiên bản Cross Touring mới mang phong cách thể thao, dã ngoại hơn.

