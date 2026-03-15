Ferrari ra mắt xe mui trần Amalfi Spider, giá khoảng 262.000 USD

(GLO)- Mẫu xe mui trần Amalfi spider 2+ của Ferrari sở hữu động cơ V8 tăng áp kép đặt giữa phía trước với thiết kế sang trọng, phóng khoáng. Siêu xe mui trần Ferrari Amalfi Spider hoàn toàn mới, thương hiệu đến từ Italy.

Sau hơn nửa năm ra mắt phiên bản coupe, thương hiệu đến từ Italy đã chính thức trình làng siêu xe mui trần Ferrari Amalfi Spider hoàn toàn mới, thay thế cho Roma Spider.

Amalfi Spider dược thiết kế bởi Ferrari Design Studio, sở hữu cấu hình 2+ với phần mui mở và vị trí động cơ đặt trước, giúp tối ưu trọng tâm và tỷ lệ phân bổ trọng lượng ở 2 cầu.

Xe có kích thước 4.660 x 1.974 x 1.305 mm, trục cơ sở 2.670 mm. Khối lượng khô của Amalfi Spider vào khoảng 1.556 kg với tỷ lệ phân bổ 48:52.

Khi mở mui, xe mang lại kết nối không giới hạn với mặt đường mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái hàng ngày. Mui mềm mở ra trong 13,5 giây và có thể vận hành khi đang di chuyển ở tốc độ lên tới 60 km/h. Khi gập lại, phần mui được thiết kế vô cùng gọn - dày 220 mm - giúp tối đa hóa dung tích hành lý, cung cấp 255 lít khi đóng mui và 172 lít khi mở mui.

Khả năng cách âm và cách nhiệt được cung cấp bởi hệ thống vải năm lớp mang lại hiệu quả chống ồn và cách nhiệt tương đương với loại mui cứng có thể thu gọn (RHT) của Ferrari, cho phép những người ngồi trong xe cảm nhận được chất lượng của vật liệu mui mềm ngay cả khi lái xe trong tình trạng hạ mui.

Nội thất của Ferrari Amalfi Spider tiếp nối cùng một khái niệm về đặc tính thể thao sang trọng và tiện dụng bên trong một khoang lái được thiết kế cho việc lái xe mui trần.

Ghế ngồi cũng được tích hợp sẵn tấm hướng gió, góp phần giảm nhiễu động luồng khí tràn vào khoang nội thất khi xe mở mui.

Ferrari Amalfi Spider được trang bị động cơ V8 twin-turbo 3.9L, sản sinh công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm, tương đương với phiên bản coupe.

Màn hình trung tâm đóng vai trò là điểm tương tác giữa người lái và hành khách, với một giao diện chung nhằm nhấn mạnh bản chất kép của chiếc xe - thể thao và linh hoạt. Lần đầu tiên, cụm đồng hồ và các cửa gió điều hòa được đưa lại gần nhau bên trong một buồng lái liền khối duy nhất, được chia đều giữa người lái và hành khách.

Vô lăng mới, với các nút bấm vật lý, đánh dấu sự trở lại của các bộ điều khiển xúc giác, cùng bố cục được tối ưu nhằm đảm bảo công thái học tối đa và khả năng nhận diện tức thì trong mọi điều kiện lái.

Giá Ferrari Amalfi Spider vẫn chưa được tiết lộ. Tại Mỹ, biến thể coupe của siêu xe này vào khoảng 262.000 USD, cạnh tranh trực tiếp với Aston Martin Vantage Roadster hay Porsche 911 Turbo S Cabriolet.

Ferrari Amalfi Spider nằm trong chương trình bảo dưỡng 7 năm của hãng, áp dụng cho cả chủ sở hữu xe mới và xe đã qua sử dụng, đảm bảo hiệu suất và độ an toàn cao nhất theo năm tháng.