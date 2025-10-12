Ferrari lần đầu ra mắt siêu xe điện sau 77 năm: Tăng tốc dưới 2,5 giây, chạy 600 km mỗi lần sạc

(GLO)- Biểu tượng tốc độ của nước Ý chuẩn bị bước vào kỷ nguyên không phát thải với mẫu xe điện đầu tiên - sự kiện được xem là cột mốc lịch sử kể từ khi Ferrari ra đời năm 1947.

Ferrari - cái tên gắn liền với động cơ gầm rú và tốc độ choáng ngợp - vừa hé lộ những chi tiết đầu tiên về mẫu siêu xe điện (EV) đầu tiên trong lịch sử 77 năm của mình. Đây được xem là bước ngoặt mang tính chiến lược, đánh dấu chương mới trong hành trình chinh phục tốc độ nhưng vẫn giữ trọn “DNA cảm xúc” của thương hiệu.

Dự kiến ra mắt vào quý II năm 2026, chiếc EV sẽ được lắp ráp tại nhà máy “E-Building” mới của Ferrari ở Maranello (Ý) - một tổ hợp sản xuất trị giá hơn 200 triệu euro, được thiết kế để sản xuất song song xe điện, xe hybrid và xe dùng động cơ đốt trong. Mục tiêu của Ferrari là giữ gìn bản sắc cơ khí truyền thống ngay cả khi chuyển mình sang thời đại điện khí hóa.

Không chỉ là xe điện - mà là một Ferrari chạy điện

Điểm đặc biệt khiến giới chuyên môn chú ý chính là việc Ferrari tự phát triển toàn bộ hệ thống truyền động điện, bao gồm động cơ, inverter và pin - thay vì mua sẵn từ nhà cung cấp bên ngoài như nhiều hãng xe khác. Theo CEO Benedetto Vigna, cách tiếp cận này cho phép hãng kiểm soát hoàn toàn cảm xúc mà chiếc xe mang lại, từ âm thanh, độ phản hồi đến trải nghiệm lái – những thứ tạo nên sự khác biệt của một chiếc Ferrari.

“Chúng tôi không đánh đổi cảm xúc để đổi lấy công nghệ,” ông Vigna khẳng định. “Chiếc EV đầu tiên vẫn sẽ mang đậm chất Ferrari - từ tiếng gầm đặc trưng đến cảm giác sau vô-lăng.”

Để làm điều đó, Ferrari đã phát triển hệ thống âm thanh điện độc quyền, sử dụng tần số cộng hưởng tự nhiên từ các bộ phận cơ khí, thay vì giả lập tiếng động cơ xăng. Kết quả là một loại "tiếng gầm điện" riêng biệt, không thể nhầm lẫn - hứa hẹn mang đến trải nghiệm thính giác chưa từng có trên một chiếc EV.

Mạnh mẽ - Độc quyền - Không nhắm tới số đông

Theo các nguồn tin của Reuters, mẫu Ferrari EV đầu tiên sẽ có giá khởi điểm trên 500.000 euro - cao hơn cả SF90 Stradale hybrid hiện tại. Điều này phản ánh chiến lược quen thuộc của hãng: không chạy theo sản lượng, chỉ phục vụ nhóm khách hàng sành điệu, sẵn sàng chi trả cho sự độc quyền và đẳng cấp.

“Ferrari không bao giờ sản xuất nhiều hơn nhu cầu,” Vigna từng nhấn mạnh. “Sự giới hạn chính là chìa khóa gìn giữ giá trị và cảm xúc của thương hiệu.”

Thông số kỹ thuật ấn tượng

Mẫu EV đầu tiên của Ferrari được kỳ vọng sẽ đạt: Tăng tốc 0-100 km/h trong dưới 2,5 giây; tốc độ tối đa trên 330 km/h; phạm vi hoạt động khoảng 600 km theo chuẩn WLTP; sạc nhanh 800V, giúp nạp 80% pin trong khoảng 20 phút.

Pin được đặt sát sàn xe để tối ưu trọng tâm và cải thiện khả năng bám đường - một lợi thế thiết kế thường thấy trên các mẫu xe thể thao điện.

Không chạy theo trào lưu - Ferrari đi lối riêng

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang đối mặt với áp lực từ các hãng xe điện Trung Quốc và các quy định khí thải ngày càng nghiêm ngặt từ EU, Ferrari vẫn có lợi thế riêng: ngoại lệ khí thải cho các hãng sản xuất nhỏ đến năm 2035. Điều này cho phép hãng có thêm thời gian để điện hóa theo cách của riêng mình - tinh tế, bài bản và không vội vàng.

Giới phân tích nhận định, việc Ferrari lựa chọn phát triển công nghệ điện in-house cho thấy tham vọng làm chủ hoàn toàn bản sắc điện khí hóa, thay vì phụ thuộc vào các đối tác như Rimac hay Bosch. Tờ Financial Times nhận xét: “Ferrari đang chọn con đường đối lập với Tesla - thay vì nói về dữ liệu hay quãng đường pin, họ nói về cảm xúc, âm thanh và trải nghiệm lái.”

Dù muộn hơn nhiều đối thủ trong cuộc đua điện khí hóa, Ferrari không coi đó là bất lợi. Với chiến lược độc đáo, tập trung vào cảm xúc thay vì chỉ hiệu năng khô khan, Ferrari đang khẳng định: Xe điện cũng có thể gợi cảm, sống động và đầy cá tính - miễn là đó là một chiếc Ferrari.