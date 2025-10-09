Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Mitsubishi Xpander mới ra mắt đã được ưu đãi lên tới 80 triệu đồng

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Sau tháng Ngâu, Mitsubishi "chơi lớn" với loạt khuyến mãi hấp dẫn trên nhiều dòng xe.

glo-mitsubishi-xpander-1.jpg

Sau khi ra mắt vào cuối tháng 9 cho đến nay bộ đôi Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025 (phiên bản MY 2026) vẫn được hãng áp dụng chương trình ưu đãi mạnh tay không kém phiên bản cũ. Cụ thể, hai phiên bản cao cấp nhất là Xpander AT Premium và Xpander Cross AT Premium được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 66-70 triệu đồng), kèm theo bảo hiểm thân vỏ trị giá 10 triệu đồng, nâng tổng ưu đãi lên tới 80 triệu đồng.

Các phiên bản Xpander cũ vẫn còn hàng cũng nhận được nhiều ưu đãi đáng chú ý. Bản AT được hỗ trợ 100% trước bạ (60 triệu đồng) kèm bảo hiểm thân vỏ 8 triệu đồng, trong khi bản MT được hỗ trợ 50% (28 triệu đồng) và tặng thêm phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng cùng camera lùi 2,5 triệu đồng.

glo-mitsubishi-xpander-2.jpg

Với mức ưu đãi này, Xpander tiếp tục tạo áp lực lên các đối thủ trong phân khúc MPV. Giá sau ưu đãi của Xpander AT Premium chỉ còn khoảng 593 triệu đồng, thấp hơn Toyota Veloz Cross CVT Top (594 triệu đồng sau ưu đãi) và Honda BR-V L (634,5 triệu đồng sau ưu đãi).

Không chỉ giá cạnh tranh, Xpander AT Premium và Xpander Cross AT Premium 2025 còn được nâng cấp đáng kể. Các điểm mới gồm đèn sương mù LED, mâm 17 inch thiết kế mới, màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng, tính năng hỗ trợ vào cua chủ động (mới trên Xpander AT Premium) và 6 túi khí.

Với Mitsubishi Xforce, bản tiêu chuẩn GLX được hỗ trợ 100% trước bạ (60 triệu đồng), trong khi bản Premium cũng được ưu đãi tương tự (68 triệu đồng). Các bản cao cấp hơn hưởng 50% lệ phí trước bạ (35-35,5 triệu đồng) kèm phiếu nhiên liệu 15–20 triệu đồng.

Dòng bán tải Triton cũng nằm trong chương trình ưu đãi. Bản tiêu chuẩn Triton 2WD AT GLX được hỗ trợ 100% trước bạ, tặng thêm quà trị giá 10 triệu đồng. Các bản cao hơn hưởng 50% trước bạ và quà tương tự.

glo-mitsubishi-xpander-3.jpg

Cuối cùng, mẫu xe có giá thấp nhất của hãng là Mitsubishi Attrage càng dễ tiếp cận hơn với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho bản MT (38 triệu đồng), kèm phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium được hỗ trợ 50% trước bạ (24,5 triệu đồng), kèm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và ăng-ten vây cá.

