Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

(GLO)- Mới đây, hình ảnh mẫu Mitsubishi Xpander 2025 với ngoại hình mới lạ xuất hiện tại Việt Nam đã được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô. Đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu MPV Nhật Bản, từng ra mắt tại Indonesia hồi tháng 5 vừa qua.

Việc Xpander 2025 xuất hiện tại Việt Nam cho thấy mẫu xe này có thể sẽ được Mitsubishi Việt Nam chính thức giới thiệu trong thời gian tới, có thể vào cuối năm nay. Trước đó, một mẫu xe Mitsubishi khác là Destinator cũng từng bị bắt gặp tại Việt Nam theo cách tương tự.

Thiết kế ngoại thất thay đổi nhẹ

So với phiên bản hiện tại, Mitsubishi Xpander 2025 sở hữu phần đầu xe được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt đơn giản hơn và một khe hút gió dọc duy nhất ở phía dưới. Cụm đèn sương mù LED được thiết kế lại, trong khi đèn pha và đèn định vị ban ngày vẫn giữ nguyên kiểu dáng cũ.

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch thiết kế mới. Phía sau, cản sau có một vài thay đổi nhẹ nhằm tăng tính thẩm mỹ. Đối với phiên bản Xpander Cross, điểm nhấn đáng chú ý là lưới tản nhiệt 3D mang phong cách tương tự mẫu Xforce.

Nội thất và trang bị công nghệ

Khoang cabin của Mitsubishi Xpander 2025 tại thị trường Indonesia được nâng cấp với màn hình giải trí trung tâm có các tùy chọn kích thước 7, 8 hoặc 10 inch, tùy theo phiên bản. Bảng đồng hồ phía sau vô-lăng chuyển từ dạng analog sang màn hình kỹ thuật số TFT 8 inch, tương tự như trên Xforce.

Về an toàn, Xpander 2025 được trang bị 6 túi khí, hệ thống camera 360 với camera trước bổ sung, cùng tính năng hỗ trợ ổn định khi vào cua nhờ phân bổ lực phanh lên bánh trước.

Động cơ và hộp số giữ nguyên

Xpander 2025 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe có hai tùy chọn hộp số: số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, phiên bản hiện hành tại Việt Nam vẫn dùng hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Giá bán và doanh số

Tại Indonesia, Mitsubishi Xpander 2025 có giá dao động từ 270,1 đến 338 triệu rupiah (khoảng 437–547 triệu đồng). Khi về Việt Nam, giá bán dự kiến sẽ cao hơn. Hiện tại, bản thấp nhất của Xpander tại thị trường trong nước đã có giá từ 560 triệu đồng.

Xpander hiện là mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Mitsubishi đã giao tổng cộng 9.740 xe Xpander, đạt mức trung bình gần 1.400 xe mỗi tháng.