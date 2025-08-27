Nissan Kicks 2026 ra mắt: Giá tăng nhẹ, trang bị đáng chú ý hơn

(GLO)- Nissan mới đây đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV đô thị Kicks dành cho năm 2026. Dù giá bán nhỉnh hơn so với thế hệ trước, nhưng Kicks 2026 lại mang đến nhiều cải tiến đáng giá, đặc biệt ở phần trang bị nội thất.

Cụ thể, mẫu xe mới có giá khởi điểm từ 22.430 USD (tương đương khoảng 591 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD (39,4 triệu đồng). So với phiên bản tiền nhiệm, giá bán đã tăng thêm 705 USD (18,5 triệu đồng).

Trong lần nâng cấp này, thiết kế ngoại thất của xe gần như giữ nguyên, thay vào đó Nissan tập trung nâng cấp các tiện nghi bên trong khoang cabin. Điểm nổi bật là màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch – một bước tiến vượt bậc so với màn hình 7 inch trước đây vốn bị đánh giá thiếu tính năng dẫn đường. Đáng chú ý, tại thị trường Việt Nam, Nissan Kicks hiện chỉ trang bị màn hình 8 inch.

Ở phiên bản tiêu chuẩn S, xe được nâng cấp với hai cổng USB-C thay thế cho cổng USB Type-A truyền thống. Trong khi đó, các phiên bản cao hơn như SV và SR được bổ sung gói trang bị Cold Weather, bao gồm ghế trước có sưởi, cửa gió hàng ghế sau và gương chiếu hậu tích hợp sưởi – những tính năng hữu ích ở các khu vực có khí hậu lạnh.

Không giống như phiên bản tại Việt Nam sử dụng hệ truyền động hybrid e-Power, Nissan Kicks 2026 dành cho thị trường Mỹ tiếp tục trung thành với động cơ xăng 2.0L, cho công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 190 Nm. Xe đi kèm hộp số vô cấp Xtronic CVT và đặc biệt là lần đầu tiên có thêm tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh AWD.

Về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Kicks 2026 tiêu thụ khoảng 8,4 lít/100 km trong đô thị, 6,7 lít/100 km trên đường cao tốc và trung bình 7,6 lít/100 km. Tuy nhiên, con số này vẫn còn kém xa Kicks e-Power tại Việt Nam – mẫu hybrid có mức tiêu thụ chỉ 2,2 lít/100 km trong đô thị, 6,1 lít/100 km đường cao tốc và 4,6 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp.

Sự khác biệt này phản ánh rõ chiến lược tiếp cận riêng của Nissan ở từng thị trường: tại Bắc Mỹ, hãng ưu tiên sự thực dụng với động cơ xăng và khả năng vận hành linh hoạt (AWD), trong khi ở Đông Nam Á, Nissan lại tập trung vào phát triển công nghệ xanh, tiết kiệm nhiên liệu hơn nhờ hệ truyền động hybrid.