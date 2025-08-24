Danh mục
Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Accord e:HEV 2025 tại Thái Lan - thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận phiên bản hybrid mới nhất của mẫu sedan hạng D này. Xe được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm Big Motor Sale, đánh dấu sự nâng cấp đáng chú ý về công nghệ và trang bị an toàn.

Dù được gọi là bản nâng cấp, nhưng với người dùng Việt Nam - nơi Honda Accord vẫn chưa có thế hệ mới từ năm 2022 - đây có thể xem như một "thế hệ hoàn toàn mới", nếu được đưa về phân phối chính hãng.

glo-24825-11.jpg

Nâng cấp an toàn và thiết kế tinh chỉnh

Honda Accord e:HEV 2025 được trang bị tiêu chuẩn hai công nghệ an toàn đáng chú ý: cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, nâng cao mức độ an toàn cho người lái ngay từ phiên bản cơ sở.

glo-24825-12.jpg

Về ngoại hình, xe có một số tinh chỉnh nhẹ như cản trước, cản sau và hông xe được sơn đồng màu với thân xe. Lưới tản nhiệt và khe hút gió được sơn đen, tạo điểm nhấn thể thao. Riêng bản E sử dụng bộ mâm sơn đen bóng thay vì màu bạc như trước, trong khi cụm đèn hậu LED vẫn giữ thiết kế hiện đại.

Nội thất tiện nghi, đầy đủ công nghệ

Khoang cabin gần như không thay đổi so với thế hệ trước nhưng vẫn duy trì lợi thế về công nghệ và tính năng. Xe sử dụng màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình kính lái HUD kích thước 11,5 inch, sạc không dây và hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập.

glo-24825-13.jpg

Hiệu suất mạnh mẽ với động cơ hybrid 207 mã lực

Tất cả các phiên bản Accord e:HEV 2025 đều sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L và hai mô-tơ điện. Hệ thống này cho tổng công suất 207 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm, đi kèm hộp số e-CVT. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ khoảng 4 lít/100 km – một con số ấn tượng trong phân khúc sedan hạng D.

Giá bán tại Thái Lan và khả năng về Việt Nam

Tại thị trường Thái Lan, Accord e:HEV 2025 được phân phối với 3 phiên bản gồm: Bản E: 45.300 USD; bản EL: 48.900 USD; bản RS: 52.900 USD.

glo-24825-14.jpg

Trong khi đó tại Việt Nam, Honda Accord đang gặp nhiều khó khăn khi bị đối thủ Toyota Camry bỏ xa về doanh số. Mẫu xe của Honda thường xuyên lọt top những xe bán chậm nhất thị trường, có thời điểm không tiêu thụ nổi một chiếc nào trong tháng. Dù trước đây Honda từng áp dụng các chương trình giảm giá sâu (lên tới 200-250 triệu đồng), nhưng hiện nay chính sách này đã dừng lại. Tuy nhiên, một số đại lý vẫn giảm mạnh, có nơi thậm chí đưa ra mức giảm tới 280 triệu đồng để đẩy hàng tồn kho.

Trước thực tế đó, khả năng Honda Accord phiên bản mới được cập nhật tại Việt Nam trong thời gian tới vẫn còn bỏ ngỏ. Với lượng tiêu thụ thấp và sức ép từ đối thủ Toyota Camry, việc Honda tiếp tục đầu tư phân phối thế hệ mới có thể sẽ phụ thuộc vào tín hiệu thị trường và chính sách từ hãng mẹ.

null