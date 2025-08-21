Danh mục
Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda vừa công bố mức giá mới cho mẫu Civic Type R 2025, đồng thời giới thiệu thêm màu sơn mới Racing Blue, thay thế màu Rally Red trước đó. Ngoài tùy chọn màu sơn mới, phiên bản 2025 hoàn toàn không có sự thay đổi nào về thiết kế hay trang bị so với thế hệ trước.

Ngoài Racing Blue, khách hàng vẫn có thể chọn các màu sơn quen thuộc như Championship White, Crystal Black và Sonic Grey.

glo-honda-type-21825-2.jpg

Về hiệu năng, Civic Type R 2025 vẫn sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, sản sinh công suất 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Xe đi kèm hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước – đặc trưng của dòng hot hatch này.

Tại thị trường Úc, mức giá của Civic Type R 2025 tăng thêm tối thiểu 4.900 AUD (khoảng 84 triệu đồng) so với lần điều chỉnh gần nhất. Nếu so với thời điểm ra mắt vào năm 2023, mức tăng tổng cộng đã lên tới khoảng 110 triệu đồng.

glo-honda-type-21825-3.jpg

Tại Việt Nam, từ tháng 1/2025, Honda Việt Nam cũng đã nâng giá bán Civic Type R từ 2,399 tỷ đồng lên 2,999 tỷ đồng – tăng tới 600 triệu đồng dù không có bất kỳ nâng cấp nào về trang bị. Với mức giá này, Civic Type R thậm chí còn vượt qua Mercedes-AMG C 43 – mẫu sedan thể thao đến từ Đức sở hữu hệ dẫn động 4 bánh và công nghệ đánh lái bánh sau.

Mặc dù giá cao, Civic Type R vẫn rất được săn đón do nguồn cung hạn chế. Tại Việt Nam, phần lớn xe đã có chủ trước khi được giao về nước. Tại Úc, phiên bản FL5 từng “cháy hàng” chỉ sau 24 giờ mở đặt cọc vào năm 2023. Ở lần mở bán này, Honda tiếp tục áp dụng hình thức “đến trước, mua trước”, ưu tiên khách hàng đăng ký sớm qua website chính thức.

Tuy nhiên, tương lai của Civic Type R trên toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức. Tại châu Âu, các quy định khí thải nghiêm ngặt đã khiến Honda phải giới thiệu phiên bản Ultimate Edition – giới hạn chỉ 40 chiếc như lời chia tay thị trường này.

glo-honda-type21825-1.jpg

Chính sự khan hiếm khiến Civic Type R ngày càng trở nên đắt giá trên thị trường xe cũ. Với vị thế là một trong những mẫu hot hatch hiệu năng cao độc đáo nhất hiện nay, Civic Type R 2025 được dự đoán sẽ tiếp tục tạo nên “cơn sốt” tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

