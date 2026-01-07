Các hãng xe máy tăng tốc điện hóa năm 2026

(GLO)- Xe máy điện đang trở thành xu hướng tất yếu, buộc các hãng vốn mạnh về xe xăng như Honda và Yamaha phải có bước chuyển mình để không bị tụt lại.

Xe máy điện đang trở thành lựa chọn tối ưu để đáp ứng nhu cầu di chuyển cho người dân và được dự báo sẽ tăng mạnh doanh số trong năm 2026. Điều này khiến các hãng xe vốn phụ thuộc vào động cơ đốt trong truyền thống đang buộc phải thay đổi chiến lược, nhanh chóng tăng tốc lộ trình điện hóa dải sản phẩm để không bị “gạt chân” khỏi cuộc chơi tại các khu vực nội đô trọng điểm.

Honda

Honda Sundiro đã cho ra mắt dòng xe máy điện mang tên DM7. Mẫu xe máy điện mang phong cách cổ điển châu Âu sang trọng cùng sự gọn nhẹ mang tới sự lựa chọn chất lượng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.

Xe máy điện Honda DM7 sở hữu cụm đèn pha và gương chiếu hậu đều được làm tròn theo phong cách cổ điển. Cùng với đó, trên xe cũng sử dụng những đường nét bo cong mềm mại cùng đa dạng các màu sắc phù hợp với sở thích của nhiều người sử dụng.

Sở hữu sàn để chân phẳng, rộng rãi, xe thuận tiện cho người sử dụng thao tác, đặc biệt là khi các chị em mặc váy hoặc đi dày cao gót. Yên xe thiết kế dày với lớp bọc hiệu ứng da mịn giúp đem tới tư thế ngồi lái thoải mái cho cả chặng đường. Xe sở hữu hệ thống chiếu sáng công nghệ LED trên toàn thân xe đảm bảo đủ sáng cho khả năng vận hành trong điều kiện thiếu sáng cũng như tăng cường sự bền bỉ.

Honda DM7 được tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần hiển thị đầy đủ các thông số và có khả năng kết nối với smartphone. Ngoài ra, cụm đồng hồ này cũng hỗ trợ định vị GPS, cập nhật qua OTA, mở khóa xe bằng kết nối NFC,... đem tới những trải nghiệm sử dụng hiện đại và tăng khả năng bảo vệ an toàn cho xe.

Về sức mạnh, Honda trang bị cho xe máy điện DM7 khối động cơ điện đặt bánh sau cho công suất cực đại là 2200 W. Xe có 3 chế độ lái là ECO, STANDARD và SPORT, với tốc độ tối đa đạt được là 55 km/h, rất linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.

Không chỉ thế, Honda DM7 còn hỗ trợ cả chế độ lùi để thuận tiện khi di chuyển trên những đoạn đường đông đúc hoặc cho việc ra vào bãi để xe dễ dàng hơn. Honda cũng cho biết xe có thể leo dốc 13 độ, nhờ đó người dùng có thể dễ dàng di chuyển qua những cầu vượt trên đường phố. Xe máy điện này cũng được trang bị pin cho quãng đường vận hành tối đa 67 km/lần sạc.

Về trang bị, xe máy điện Honda DM7 cũng được tích hợp hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước và sau cùng công nghệ CBS cho khả năng vận hành an toàn. Honda cũng tích hợp hệ thống hỗ trợ lực kéo TCS cho xe máy điện DM7 để giúp xe vận hành an toàn tối ưu hơn. Đồng thời xe cũng sở hữu cốp chứa đồ rộng rãi, kèm hai hốc chứa đồ phía trước, có hỗ trợ cổng sạc thuận tiện.

Yamaha

Yamaha NEO’s là mẫu xe máy điện thông minh của Nhật Bản, đem lại sự tiện lợi, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu di chuyển xanh của người dân đô thị. Xe máy điện Yamaha NEO’s có 3 phiên bản màu sắc là NEO’s trắng, NEO’s đen và NEO’s xanh.

Xe máy điện Yamaha NEO’s.

Thiết kế xe được đánh giá là mang phong cách thời thượng với các đường nét tinh giản, thanh lịch. Thân xe được làm từ chất liệu cao cấp siêu nhẹ mang đến người dùng cảm giác thoải mái, dễ dàng điều khiển.

Đường viền xe kết hợp hài hòa giữ sự vuông vắn, cứng cáp và những đường bo góc mềm mại, tạo nên một tổng thể lạ mắt, trẻ trung rất phù hợp với các đối tượng khách hàng trẻ như sinh viên, nhân viên văn phòng

Yamaha NEO’s có kích thước tổng thể được công bố lần lượt là 1.875mm x 695mm x 1.120mm với khoảng sáng gầm xe là 148mm. Với chiều cao yên xe là 795 mm, đường kính bánh xe 70cm và tổng trọng lượng xe 98kg (bao gồm pin), do đó rất phù hợp với dáng của người Việt Nam.

Xe máy điện Yamaha NEO’s sử dụng loại động cơ thế hệ mới - động cơ điện không chổi than Yamaha Integrated Power Unit (YIPU) tích hợp vào trục bánh sau giúp tăng tốc êm ái và khả năng bền bỉ cho xe.

Những tiện ích xe máy điện Yamaha NEO’s

Yamaha NEO’s được sử dụng 2 chế độ lái: chế độ lái thường (Standard) công suất đạt 2,06kW (tương đương 2,8 mã lực) cho phép xe đạt tốc độ tối đa 40 km/giờ và chế độ lái tiết kiệm pin (ECO) sản sinh công suất 1,58kW (tương đương 2,14 mã lực) cho phép xe đạt tốc độ tối đa 35 km/giờ.

Yamaha NEO’s được trang bị gần như đầy đủ những tiện ích thông minh của một chiếc xe máy bình thường như: Hệ thống đèn chiếu sáng LED, đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông tin, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Y-connect, hệ thống khóa thông minh, hộc đồ dưới yên đủ để chứa hai mũ bảo hiểm.

Xe điện Yamaha NEO’s được trang bị pin lithium-ion có thể tháo rời, có thể lắp tối đa 2 pin (mỗi viên 51.1V, di chuyển được quãng đường tổng cộng 144km với điều kiện duy trì với tốc độ 30km/h).

Từ năm 2026, khách hàng sử dụng xe máy điện Yamaha NEO’s tại Hà Nội và TPHCM có thể đổi pin nhanh tại đại lý, hoặc lựa chọn hình thức giao pin tận nơi khi phát sinh nhu cầu.