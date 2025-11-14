Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Yamaha tung cùng lúc 2 mẫu xe máy điện mới: có bản đổi pin, giá từ 35 triệu đồng - chạy được bao xa, sạc bao lâu?

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Yamaha Motor vừa chính thức bước vào “cuộc chơi xe điện” tại châu Á khi ra mắt hai mẫu tay ga điện hoàn toàn mới tại Ấn Độ, gồm Aerox E và EC-06. Đây là những mẫu xe mở màn cho chiến lược điện hóa quy mô lớn của hãng, hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị ngày càng tăng.

Aerox E - Phiên bản điện của Yamaha NVX

Aerox E được phát triển dựa trên dòng Aerox 155 (NVX tại Việt Nam), giữ nguyên phong cách maxi-scooter thể thao đặc trưng. Ngoại hình của xe gần như giống bản NVX thế hệ 2 với thiết kế khí động học, đèn LED đôi phía trước và cụm đèn hậu hiệu ứng 3D. Trọng lượng xe ở mức 139 kg.

Động cơ - Pin - Tầm hoạt động

- Công suất cực đại: 9,5 kW (12,74 mã lực)

- Mô-men xoắn: 48 Nm

- Truyền động: dây đai

- Pin: hai pack pin Li-ion tháo rời, 1,5 kWh mỗi pack

- Tầm hoạt động: 106 km mỗi lần sạc

- Tốc độ tối đa: 90 km/h

- Thời gian sạc: 4-5 giờ bằng điện dân dụng

Pin được Yamaha tự phát triển, hỗ trợ sạc tại nhà. Aerox E sẽ được bán ra từ đầu năm 2026 tại Ấn Độ, giá dự kiến khoảng 290.000 rupee (hơn 85 triệu đồng).

glo-yamaha-aerox-e-1.jpg
Yamaha Aerox E.

Trang bị & Tính năng

- 3 chế độ lái: Eco - Standard - Power, kèm chức năng Boost tăng tốc nhanh

- Chế độ lùi hỗ trợ xoay trở

- Phanh đĩa trước sau, ABS 1 kênh, traction control

- Hệ thống đèn LED, màn hình TFT màu

- Kết nối smartphone qua Y-Connect, dẫn đường và theo dõi tình trạng xe

- Cổng USB và chìa khóa thông minh

Với cấu hình này, Aerox E hướng đến nhóm khách hàng thích cảm giác lái thể thao nhưng muốn chuyển sang nền tảng điện mà không đánh mất DNA của dòng Aerox.

glo-yamaha-aerox-e-2.jpg
Yamaha Aerox E sử dụng đai truyền động thay vì xích.

EC-06 - Mẫu xe điện phổ thông hợp tác với startup Ấn Độ

Song song Aerox E, Yamaha trình làng EC-06, mẫu xe điện phát triển chung với startup River Mobility tại Bengaluru. Dòng xe EC được định vị phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, yêu cầu êm ái, ổn định và tiết kiệm.

Động cơ - Pin - Tầm hoạt động

- Công suất cực đại: 6,7 kW (8,98 mã lực)

- Công suất danh định: 4,5 kW (6 mã lực)

- Pin: 4 kWh

- Tầm hoạt động: 160 km mỗi lần sạc

- Thời gian sạc: khoảng 9 giờ bằng điện dân dụng

glo-yamaha-aerox-e-3.jpg
Yamaha EC-06.

Thiết kế & Tiện ích

- Phong cách hiện đại, trung tính

- Màn hình màu đơn giản, tích hợp telematics + SIM

- Hỗ trợ cập nhật phần mềm, theo dõi pin từ xa

- Cốp rộng 24,5 lít, đựng vừa 2 mũ nửa đầu

- 3 chế độ lái: Eco - City - Sport

- Chế độ lùi, cổng sạc thiết bị di động

EC-06 sẽ do River Mobility sản xuất dưới sự giám sát của Yamaha, bán thương mại từ quý I/2026 với giá nhằm vào phân khúc phổ thông, khoảng 150.000 rupee (tương đương 35 triệu đồng). Yamaha hiện chưa công bố kế hoạch bán xe ra thị trường ngoài Ấn Độ.

Aerox E: Xe điện thể thao, mạnh mẽ, định vị cao cấp hơn, giá trên 85 triệu đồng.

EC-06: Mẫu xe phổ thông, tầm hoạt động dài, giá mềm từ 35 triệu đồng.

Hai sản phẩm mới cho thấy Yamaha đang tăng tốc trong chiến lược điện hóa, chuẩn bị cạnh tranh mạnh mẽ hơn tại thị trường xe máy điện châu Á trong những năm tới.

