Yamaha Fino Final Edition - Bản đặc biệt siêu đẹp sắp cập bến Việt Nam, “ngang cơ” SH Mode

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Một mẫu xe tay ga đặc biệt đến từ Yamaha vừa được giới thiệu tại Thái Lan và chuẩn bị có mặt tại Việt Nam ngay trong tháng 10 tới. Dù chỉ là phiên bản kỷ niệm, Yamaha Fino Final Edition đang tạo nên sức hút lớn nhờ thiết kế ấn tượng và loạt trang bị cao cấp không thua kém Honda SH Mode.

Phiên bản giới hạn, thiết kế sang trọng

Yamaha Fino Final Edition là mẫu xe đặc biệt được Thai Yamaha Motor Limited trình làng nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập. Phiên bản này chỉ sản xuất giới hạn 999 chiếc và dành riêng cho thị trường Thái Lan. Tuy nhiên, một đại lý xe máy tư nhân tại TP.HCM xác nhận đang nhận đặt cọc và sẽ đưa xe về Việt Nam trong tháng 10, dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc.

glo-yamaha-fino-final-edition-1.jpg

Fino Final Edition gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với lớp sơn đen bóng chủ đạo kết hợp cùng các chi tiết logo và biểu tượng mạ vàng sang trọng. Điểm nhấn tiếp theo nằm ở yên xe được may tinh tế, mang đến cảm giác cao cấp. Đèn pha và tay dắt sau được mạ crôm, góp phần tăng thêm nét thanh lịch và khác biệt cho xe.

Vẻ ngoài cổ điển, công nghệ hiện đại

Giữ nguyên phong cách cổ điển vốn làm nên tên tuổi, Fino Final Edition sở hữu thiết kế mềm mại, thanh thoát và rất thời trang – điều khiến nhiều người so sánh với SH Mode. Tuy nhiên, Yamaha đã nâng tầm mẫu xe này bằng loạt trang bị hiện đại.

glo-yamaha-fino-final-edition-2.jpg

Xe được trang bị đèn pha LED Projector kèm thấu kính Diamond Cut Lens, mang lại khả năng chiếu sáng tốt hơn. Cụm đồng hồ Duo Meter hiển thị rõ ràng, dễ quan sát. Đặc biệt, Fino Final Edition sở hữu chìa khóa thông minh AKS, cho phép mở khóa từ xa và định vị xe – tính năng cực kỳ hữu ích trong bối cảnh đô thị hiện nay.

Ngoài ra, xe còn có thể kết nối với ứng dụng My Yamaha, giúp người dùng theo dõi và quản lý thông tin xe trực tiếp trên điện thoại thông minh.

An toàn và tiện ích đầy đủ

Về vận hành, Yamaha trang bị cho Fino Final Edition bộ lốp không săm đi kèm mâm 14 inch, kích thước bánh trước 80/80 và bánh sau 100/70, cho độ bám đường tốt và tăng tính an toàn. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau - đủ đáp ứng các nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

glo-yamaha-fino-final-edition-4.jpg

Xe cũng được tích hợp nhiều tiện ích đáng chú ý như: Chân chống điện an toàn; khóa phanh chống trôi; cốp chứa đồ dung tích 7,2 lít - đủ để vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc các vật dụng cá nhân; tính năng Idling Stop, giúp tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ, từ đó tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn.

Động cơ vừa đủ, giá bán hấp dẫn

Fino Final Edition sử dụng động cơ Blue Core 125cc, làm mát bằng không khí, 4 thì SOHC, cho công suất 9 mã lực và mô-men xoắn 9,6 Nm. Khối động cơ này không quá mạnh mẽ nhưng đủ để chiếc xe vận hành linh hoạt, mượt mà trong môi trường đô thị.

glo-yamaha-fino-final-edition-5.jpg

Ngoài hệ thống khởi động điện hiện đại, Yamaha vẫn giữ lại cần đạp khởi động thủ công - một chi tiết nhỏ nhưng hữu dụng trong một số tình huống đặc biệt.

Tại Thái Lan, mẫu xe này có giá bán 50.900 Baht (tương đương khoảng 42 triệu đồng). Mức giá tại Việt Nam vẫn chưa được đại lý tiết lộ cụ thể, song dự kiến sẽ dao động trong khoảng 45 - 50 triệu đồng do là xe nhập khẩu nguyên chiếc.

glo-yamaha-fino-final-edition-6.jpg

Với thiết kế cổ điển sang trọng, trang bị hiện đại và số lượng giới hạn, Yamaha Fino Final Edition chắc chắn sẽ là “món hàng hot” khi cập bến thị trường Việt. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga cá tính, độc đáo và khác biệt - nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi và an toàn trong từng hành trình.

null