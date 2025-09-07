Danh mục
Yamaha Cygnus XR 155 DX 2025 ra mắt: Trang bị vượt trội, "đe nẹt" cả Honda SH125i

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Yamaha vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga thể thao Cygnus XR 155 DX 2025 tại thị trường Đài Loan. Với thiết kế năng động, đậm chất thể thao và loạt trang bị hiện đại, mẫu xe này được đánh giá là đủ sức "gây khó" cho cả những đối thủ sừng sỏ như Honda SH125i.

Thuộc thế hệ thứ 7 trong dòng Cygnus - cái tên đã gắn bó với người dùng Đài Loan suốt hơn 20 năm kể từ năm 2002 - Cygnus XR 155 DX mới sở hữu nhiều điểm tương đồng với dòng Aerox, nhưng tối ưu hơn với sàn để chân phẳng, tăng sự thoải mái khi điều khiển.

glo-7925-6.jpg

Ở phiên bản 2025, Yamaha nâng cấp động cơ từ 125cc lên 155cc, dùng chung nền tảng với các mẫu NMAX và Aerox. Xe tích hợp công nghệ van biến thiên VVA giúp cải thiện hiệu suất vận hành, tuy nhiên không có chế độ Turbo hay hộp số YE-CVT, mà vẫn trung thành với hộp số CVT truyền thống.

glo-7925-7.jpg

Ngoại hình xe ấn tượng với cụm đèn LED projector lấy cảm hứng từ Ducati Panigale, đi cùng dải đèn định vị dọc hai bên và xi-nhan đặt riêng trên phần ốp tay lái, tăng khả năng nhận diện. Đèn pha LED trắng ấm vừa thể thao, vừa dễ chịu khi sử dụng.

Cygnus XR 155 DX không chỉ thu hút về thiết kế mà còn gây chú ý với loạt công nghệ tiên tiến: Màn hình LCD màu có thể kết nối điện thoại thông minh; khóa thông minh Smart Key; phanh ABS; hệ thống kiểm soát lực kéo TCS; bình xăng đặt phía trước - tiện lợi khi đổ nhiên liệu.

glo-7925-8.jpg

Một điểm nổi bật khác là hệ thống giảm xóc trước dạng hành trình ngược (upside down) – hiếm thấy ở phân khúc xe tay ga, kết hợp với giảm xóc sau lò xo đôi, mang lại độ ổn định cao khi vận hành. Xe sử dụng mâm 12 inch, với lốp trước 110/70-12 và lốp sau 130/70-12.

glo-7925-9.jpg

Hiện Yamaha chưa xác nhận kế hoạch mở bán Cygnus XR 155 DX ra ngoài Đài Loan. Tuy nhiên, với thiết kế mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành vượt trội, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tay ga thể thao cỡ trung tại thị trường châu Á.

