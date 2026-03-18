Yamaha Tricity 300 2026 ra mắt - xe ga 3 bánh có túi khí, giá 11.400 USD

(GLO)- Yamaha Tricity 300 2026 thế hệ mới ra mắt vẫn giữ thiết kế ba bánh nghiêng độc đáo, tuy nhiên nó còn được hỗ trợ dựng đứng cùng phanh chân và túi khí như ôtô.

Hãng xe Nhật Bản Yamaha giới thiệu Tricity 300 2026 cho thị trường châu Âu. Đây là phiên bản mới với những nâng cấp về thiết kế. Bên cạnh đó, Yamaha còn trang bị thêm công nghệ và tính năng an toàn cho Tricity 300 mới.

Xe tay ga ba bánh Yamaha Tricity 300 chính thức bước sang thế hệ mới. Với hai bánh trước và một bánh sau, Tricity còn được trang bị cấu trúc Leaning Multi Wheel (LMW) của Yamaha, cho phép các bánh trước nghiêng so với thân xe, tương tự như một chiếc mô tô thông thường.

Mẫu xe có ba màu gồm Milky White, Zen Green và Power Grey. Xe được hiển thị trên màn hình LCD 2,8 inch tích hợp hệ thống định vị Garmin và khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng MyRide của Yamaha.

Yamaha Tricity 2026 cũng được trang bị tính năng hỗ trợ đứng (Standing Assist), giúp xe giữ thăng bằng khi dừng lại bằng cách khóa chuyển động nghiêng của bánh trước. Để tăng cường an toàn, Tricity 300 còn có túi khí và các tính năng hỗ trợ lái khác bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo.

Hiện nay, túi khí cho người lái xe máy vẫn chưa phổ biến, nhưng đang dần được quan tâm nhiều hơn. Việc bảo vệ những vùng cơ thể dễ tổn thương như ngực, đầu và cổ trong các tình huống va chạm được xem là giải pháp an toàn đáng chú ý, và nhiều khả năng sẽ được ngành công nghiệp xe máy áp dụng rộng rãi trong những năm tới.

Các tiện ích khi lái xe bao gồm chìa khóa thông minh, không gian chứa đồ rộng rãi dưới yên xe đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm full-face với đèn chiếu sáng tiện nghi và hệ thống đèn LED chiếu sáng toàn bộ xe, bao gồm cả đèn LED DRL ba bóng thiết kế mới.

Phía sau cũng được bổ sung đèn LED mới. Hai bên thân xe sử dụng các tấm ốp thiết kế lại với bộ tem mới, trong khi yên xe chuyển sang dạng hai tầng.

Tricity 300 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, bốn van, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 292cc. Công suất được công bố là 27,6 mã lực tại 7.250 vòng/phút, với mô-men xoắn cực đại 28,9Nm tại 5.750 vòng/phút, truyền động qua hộp số CVT và dây đai đến bánh sau.

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng kép, với hệ thống lái được thực hiện thông qua một loạt các liên kết, trong khi hệ thống treo sau có hai giảm xóc điều chỉnh được độ cứng lò xo.

Hệ thống phanh của xe ga 3 bánh Yamaha Tricity 300 2026 gồm hai đĩa thủy lực ở phía trước và một đĩa đơn ở phía sau, sử dụng đĩa có đường kính 267 mm, với hệ thống ABS ba kênh hỗ trợ vào cua là trang bị tiêu chuẩn.

Ngoài ra, Tricity 300 còn được trang bị phanh chân và phanh tay. Phanh chân, nằm ở phía bên phải của bàn để chân, tự động cân bằng lực phanh giữa bánh trước và bánh sau để phanh êm ái, trong khi phanh tay được kích hoạt bằng cần gạt trên tay lái.

Bình xăng dung tích 13 lít giúp tăng phạm vi hoạt động của Tricity 300, trong khi trọng lượng xe là 239kg. Tricity 300 sử dụng bánh xe 14 inch, với hai lốp 120/70 ở phía trước và một lốp 140/70 ở phía sau, chiều cao yên xe là 795mm.

Yamaha cho biết Tricity 300 2026 sẽ được bán ra thị trường toàn cầu từ quý II năm 2026 với hai phiên bản: có túi khí và không có túi khí.

Theo kế hoạch, Yamaha Tricity 300 2026 bán ra tại thị trường châu Âu với giá từ 11.400 USD.