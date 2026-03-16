Yamaha NMAX155 2026 gây chú ý với CVT điện tử YECVT, xe ga 155cc lột xác thành “touring scooter” đầy thú vị

ĐỨC THỤY (tổng hợp)

(GLO)-Trang bị hệ thống CVT điều khiển điện tử YECVT hiếm thấy trong phân khúc, Yamaha NMAX155 TECH MAX 2026 mang đến trải nghiệm vận hành gần giống xe số tay. Công nghệ này không chỉ giúp tăng tốc mạnh hơn khi cần thiết mà còn cải thiện khả năng phanh động cơ

Trong thế giới xe tay ga thể thao của Yamaha, dòng MAX Series từ lâu được xem như biểu tượng công nghệ. Từ mẫu TMAX ở phân khúc cao cấp cho đến XMAX và NMAX155 ở các phân khúc nhỏ hơn, hãng xe Nhật Bản liên tục đưa những trang bị mới lên các mẫu scooter của mình.

Với phiên bản NMAX155 TECH MAX thế hệ mới, Yamaha tiếp tục tạo khác biệt khi trang bị hệ thống CVT điều khiển điện tử YECVT – công nghệ gần như chưa từng xuất hiện trên các mẫu xe tay ga phổ thông.

Thực tế, bản nâng cấp của NMAX155 đã ra mắt từ năm 2025. Bước sang đầu năm 2026, Yamaha tiếp tục làm mới mẫu xe bằng loạt màu sắc mới. Tại Việt Nam, xe có hai lựa chọn gồm bạc đen nhám và đen xám nhám, giúp tổng thể trở nên hiện đại và thể thao hơn trong khi vẫn giữ thiết kế quen thuộc của dòng NMAX.

Công nghệ YECVT thay đổi cách vận hành của xe tay ga

Điểm đáng chú ý nhất của NMAX155 TECH MAX không nằm ở màu sắc mà ở hệ thống YECVT – viết tắt của Yamaha Electric Continuously Variable Transmission.

Trên các mẫu xe tay ga thông thường, hộp số CVT hoạt động hoàn toàn tự động. Tỷ số truyền được quyết định bởi vòng tua động cơ và tốc độ xe thông qua puly và dây đai, người lái gần như không thể can thiệp.

YECVT thay đổi nguyên lý này nhờ mô-tơ điện điều khiển puly, cho phép người lái chủ động điều chỉnh tỷ số truyền khi cần. Việc này được thực hiện thông qua nút SHIFT đặt trên cụm công tắc bên trái tay lái.

Khi nhấn nút SHIFT trong lúc tăng ga, hệ thống sẽ chuyển sang tỷ số truyền thấp hơn để tăng lực kéo. YECVT có ba cấp độ hỗ trợ, cho phép người lái điều chỉnh mức tăng tốc theo nhu cầu. Nếu tiếp tục nhấn, hệ thống sẽ tăng dần mức hỗ trợ.

Trải nghiệm này khá giống thao tác giảm số trên xe số. Nhờ đó, chiếc scooter 155cc có thể tăng tốc mạnh mẽ hơn trong các tình huống như vượt xe trên cao tốc hoặc leo dốc.

Thông thường, khi chạy ở tốc độ khoảng 70–80 km/h, việc vượt xe bằng scooter không quá nhanh do hộp số CVT ưu tiên sự êm ái. Tuy nhiên khi kích hoạt YECVT, NMAX155 có thể tăng tốc nhanh hơn đáng kể, giúp thao tác vượt xe trở nên dễ dàng.

Hỗ trợ phanh động cơ khi xuống dốc

Không chỉ hỗ trợ tăng tốc, YECVT còn mang lại một lợi ích khác ít ai ngờ tới: cải thiện hiệu quả phanh động cơ.

Ở các mẫu scooter CVT truyền thống, phanh động cơ thường khá yếu, khiến người lái phải phụ thuộc nhiều vào phanh khi xuống dốc dài. Với YECVT, người lái có thể chủ động điều chỉnh tỷ số truyền để tăng lực hãm của động cơ.

Nhờ đó, việc kiểm soát tốc độ khi xuống đèo trở nên dễ dàng hơn, đồng thời giảm áp lực lên hệ thống phanh.

Động cơ VVA và nhiều công nghệ hỗ trợ

Bên cạnh công nghệ mới, NMAX155 vẫn giữ những yếu tố làm nên thành công của mẫu xe này. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn 155cc làm mát bằng nước, tích hợp hệ thống van biến thiên VVA.

Công nghệ này giúp động cơ vừa có lực kéo tốt ở vòng tua thấp, vừa duy trì khả năng tăng tốc ở vòng tua cao. Nhờ vậy, dù chỉ có dung tích 155cc nhưng xe vẫn cho khả năng tăng tốc khá mạnh từ vị trí đứng yên.

Khung xe nhỏ gọn cũng là lợi thế của NMAX155. Với chiều cao yên 770 mm và trọng lượng khoảng 135 kg, xe dễ điều khiển hơn so với các mẫu scooter dung tích 250cc. Tư thế lái được thiết kế thoải mái, phù hợp cho cả việc đi làm hằng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như kiểm soát lực kéo, hệ thống ngắt động cơ tạm thời khi dừng, phanh ABS và bảng đồng hồ TFT 4,2 inch.

Ở chế độ hiển thị tiêu chuẩn, mức YECVT từ 1 đến 3 sẽ xuất hiện ở phía dưới màn hình. Khi bật chế độ dẫn đường, thông số này sẽ hiển thị ở góc trên bên phải.

Giá bán và vị thế trong phân khúc

Tại Việt Nam, Yamaha NMAX từng được phân phối chính hãng trước đây và hiện đã quay trở lại thị trường thông qua đường chính ngạch. Mẫu xe được xem là một trong những scooter thể thao nổi bật trong phân khúc 150cc.

Hiện Yamaha Việt Nam bán NMAX với hai phiên bản: bản tiêu chuẩn giá 69 triệu đồng và bản TECH MAX giá 79 triệu đồng.

So với nhiều mẫu xe tay ga phổ thông, mức giá này được đánh giá là khá cao. Tuy vậy, NMAX vẫn thu hút nhóm khách hàng yêu thích scooter thể thao và thường xuyên di chuyển đường dài.

Trong bối cảnh thị trường xe máy ngày càng đa dạng và người dùng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm vận hành, những công nghệ như YECVT có thể trở thành yếu tố khác biệt quan trọng. Với nền tảng sẵn có của NMAX, Yamaha dường như đang đặt nền móng cho một thế hệ xe tay ga mới – nơi scooter không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn mang lại cảm giác lái thú vị gần với xe số truyền thống.

Xe ga 125cc giá chưa tới 40 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị nhiều điểm vượt Honda Vision

(GLO)-Mẫu xe tay ga Yamaha Fazzio 2026 phiên bản Special Edition vừa ra mắt với giá gần 40 triệu đồng, gây chú ý nhờ thiết kế sơn chuyển sắc độc đáo, công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, trang bị tiện ích hiện đại, được đánh giá có phần nổi bật hơn Honda Vision trong phân khúc xe ga đô thị.

(GLO)-Thương hiệu xe điện cao cấp Hyptec của GAC vừa ra mắt mẫu sedan cỡ lớn A800, phát triển cùng Huawei. Xe gây chú ý với thiết kế sang trọng, công nghệ lái thông minh, nội thất cao cấp và phiên bản mạnh tới 598 mã lực, trong khi giá khởi điểm chỉ từ khoảng 720 triệu đồng.

(GLO)-Thế hệ mới đã xuất hiện trên toàn cầu, Peugeot 3008 thế hệ thứ hai vẫn tiếp tục được duy trì tại Malaysia trong năm 2026 với bản nâng cấp nhẹ, bổ sung nhận diện thương hiệu mới và giữ nguyên mức giá 169.388 Ringgit ,sẵn sàng cạnh tranh cùng Honda CR-V và các đối thủ trong phân khúc SUV hạng C.

(GLO)-Mẫu naked bike 250cc của KTM chính thức ra mắt phiên bản 2026 tại Ấn Độ với giá 213.000 Rupee (khoảng 61,2 triệu đồng), bổ sung hai màu sơn mới cá tính trong khi vẫn duy trì cấu hình động cơ 248,8cc mạnh mẽ cùng loạt trang bị đáng chú ý như ABS 2 kênh, màn hình LCD 5 inch và ly hợp chống trượt

(GLO)-Mẫu xe biểu tượng của Honda vừa bước sang thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á với những cải tiến đáng chú ý ở động cơ và hệ truyền động. Xe có thiết kế hoài cổ đặc trưng tiếp tục được tôn vinh, đưa Honda C125 2026 trở thành lựa chọn giàu tính phong cách trong phân khúc xe máy cao cấp cỡ nhỏ.

(GLO)-: Mẫu SUV cỡ B của Honda tại Nhật Bản bước sang phiên bản 2026 với loạt tinh chỉnh nhẹ về thiết kế và trang bị. Đáng chú ý, xe chuyển sang sử dụng hoàn toàn hệ truyền động hybrid e:HEV 2.0L, đồng thời bổ sung phiên bản Cross Touring mới mang phong cách thể thao, dã ngoại hơn.

