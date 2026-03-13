Mô tô điện DAB 1 - phong cách supermoto, giá 305 triệu đồng

(GLO)- Năm 2026 tiếp tục là năm sôi động của thị trường xe máy điện khi liên tiếp có nhiều mẫu xe mới ra mắt và DAB 1 là một trong số đó.

DAB 1 là sản phẩm thuộc DAB Motors - nhà sản xuất của Pháp và hướng tới một chiếc mô tô điện nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Trước đây, nền tảng DAB 1 cũng từng được sử dụng để chế tạo các phiên bản độc bản dành cho nghệ sĩ như J Balvin, FKA Twigs và Rosalía.

DAB 1 sở hữu hệ thống đèn LED toàn phần cùng cụm đồng hồ LCD nhỏ gọn hiển thị các thông tin vận hành cơ bản. Xe không sử dụng ổ khóa cơ truyền thống mà khởi động thông qua mã PIN điện tử, mang lại mức độ tiện dụng và bảo mật cao hơn.

Khối lượng xe chỉ 145 kg, DAB 1 thuộc nhóm mô tô điện nhẹ trong phân khúc. Tổng tải trọng tối đa của xe đạt 288 kg. Kích thước tổng thể gồm chiều dài 2.010 mm, chiều rộng 821 mm và chiều cao 1.164 mm, cho thấy thiết kế tương đối gọn gàng.

Chiều cao yên có thể điều chỉnh từ 800 đến 880 mm thông qua bộ điều chỉnh độ cao yên (Seat Height Kit) tùy chọn, đồng thời yên xe được thiết kế đủ không gian cho cả người lái và hành khách.

DAB 1 sử dụng cấu hình supermoto truyền thống, trọng lượng nhẹ. Khung xe sử dụng khung thép ống dạng double-cradle kết hợp với khung phụ dạng trellis bằng thép, trong khi gắp sau được chế tạo từ nhôm đúc nhằm tối ưu độ cứng và giảm khối lượng.

Xe được trang bị động cơ điện có công suất cực đại 23 kW (31 mã lực) và mô-men xoắn 395 Nm tại bánh sau, một con số đáng chú ý đối với một mẫu xe điện trong phân khúc tương đương 125cc. Xe đạt tốc độ tối đa 120 km/h, phù hợp cho cả môi trường đô thị lẫn các tuyến đường ngoại ô ngắn.

Hệ thống điều khiển cung cấp năm chế độ lái gồm Eco, Street, Sport, Nitrous và Reverse. Trong đó, Eco tối ưu hóa quãng đường di chuyển, Street hướng tới nhu cầu sử dụng hằng ngày, Sport mang lại phản hồi ga năng động hơn, còn Nitrous là chế độ hiệu năng cao nhất. Reverse cho phép xe di chuyển lùi chậm, hỗ trợ thao tác quay đầu hoặc đỗ xe trong không gian hẹp.

Mẫu mô tô này sử dụng bộ pin lithium-ion có dung lượng tối đa 7,1 kWh, dung lượng danh định 6,2 kWh và điện áp hoạt động 72 V. Ngoài ra, xe còn có một pin phụ 12 V để cấp điện cho hệ thống điện tử trên xe.

Theo công bố của nhà sản xuất, trong điều kiện giao thông đô thị, DAB 1 có thể đạt tầm hoạt động tối đa khoảng 150 km, trong khi chu trình hỗn hợp theo chuẩn WMTC ghi nhận con số khoảng 120 km. Trong quá trình vận hành, hệ thống phanh tái tạo năng lượng liên tục thu hồi điện năng khi giảm tốc, góp phần cải thiện hiệu suất tổng thể.

Một điểm đáng chú ý của DAB 1 là bộ sạc 2.000 W được tích hợp trực tiếp trên xe, loại bỏ nhu cầu sử dụng bộ sạc ngoài cồng kềnh, khoang chứa đồ dung tích 3,4 lít. Xe có thể sạc từ ổ điện gia đình 230 V hoặc trạm sạc chuẩn Type 2. Theo dữ liệu của hãng, quá trình sạc từ 20% lên 100% mất khoảng 3 giờ, từ 50% lên 100% khoảng 1,5 giờ, trong khi sạc đầy từ 0% cần khoảng 3,5 đến 4 giờ.

Hệ thống treo trước là phuộc USD Kayaba đường kính 46 mm với hành trình 100 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc trung tâm có khả năng điều chỉnh preload.

Hệ thống phanh đến từ Brembo, bao gồm kẹp phanh bốn piston hướng tâm kết hợp đĩa nổi đường kính 320 mm ở bánh trước và kẹp phanh một piston với đĩa 240 mm ở bánh sau. Cả hai phanh đều được kích hoạt bằng tay và được hỗ trợ bởi hệ thống ABS hai kênh do Peugeot Motocycles phát triển. Bộ bánh nan hoa sử dụng lốp kích thước 120/70 R17 ở phía trước và 150/60 R17 ở phía sau, mang lại sự cân bằng giữa độ bám đường và khả năng điều khiển linh hoạt.

Giá phiên bản tiêu chuẩn của DAB 1 khởi điểm từ 9990 euro, khoảng 305 triệu đồng tiền Việt.