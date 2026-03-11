Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Range Rover Evoque 2026 chạy thuần điện, giá 2,9 tỷ đồng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Range Rover Evoque 2026 được nâng cấp đáng kể về công nghệ, hệ thống giải trí và bổ sung phiên bản plug-in hybrid có thể chạy thuần điện.

Ngày 9-3, nhà phân phối Land Rover tại Việt Nam ra mắt Evoque 2026 nhập khẩu từ Anh. Hãng bỏ phiên bản động cơ 1.5 thuần xăng. Lựa chọn cho khách là các bản 2.0 dẫn động 4 bánh AWD và tùy chọn máy mới - hybrid sạc ngoài (PHEV).

range-rover-evoque-1.jpg
Range Rover Evoque 2026. Ảnh: Land Rover

Về thiết kế, Range Rover Evoque 2026 giữ nguyên tạo hình so với bản tiền nhiệm ra mắt hồi đầu 2025. Xe sở hữu phong cách tối giản theo xu hướng chung của các sản phẩm khác cùng nhà Range Rover.

range-rover-evoque-7.jpg

Mẫu xe nhỏ nhất của thương hiệu Anh trang bị đèn pha Pixel LED mảnh với dải LED ban ngày đặc trưng thương hiệu, tay nắm cửa dạng ẩn. Land Rover trang trí với đường viền tạo điểm nhấn quanh xe. Thiết kế cụm đèn hậu LED cũng dạng mảnh, nối liền nhau bằng thanh trang trí màu đen.

range-rover-evoque-2.jpg

Nội thất của Range Rover Evoque lắp màn hình cảm ứng cong 11,4 inch mới với hệ thống giải trí Pivi Pro 2. Màn hình này hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Cần số kiểu dáng mới thon gọn hơn trước.

range-rover-evoque-4.jpg

Xe có các công nghệ như camera 3D Surround View toàn cảnh, quan sát gầm xe (ClearSight Ground View). Hệ thống âm thanh Meridian. Điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây.

Range Rover Evoque 2026 trang bị công nghệ quản lý chất lượng không khí cao cấp. Hệ thống này có mặt trong gói Comfort tùy chọn, hoặc là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Autobiography, bao gồm khả năng lọc bụi mịn PM2.5 và quản lý nồng độ CO₂.

range-rover-evoque-6.jpg

Về hệ truyền động, bản động cơ 2.0 trên Evoque cho công suất 200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Với bản PHEV, động cơ kết hợp máy xăng 1.5 tăng áp và môtơ, cho tổng công suất 309 mã lực, mô-men xoắn 540 Nm. Cả hai đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động AWD, tầm hoạt động thuần điện 66 km theo chuẩn WLTP.

range-rover-evoque-5.jpg

Giống như các thế hệ Evoque trước đây, hãng cũng cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa cho cho nội thất. Một trong số đó là vải len pha Kvadrat, một vật liệu thay thế cho da, lấy cảm hứng từ ngành may đo thủ công cao cấp.

Range Rover Evoque 2026 được phân phối với 3 phiên bản. Trong đó, bản tiêu chuẩn là Range Rover Evoque S 2.0L AWD có giá 2,969 tỷ đồng, Range Rover Evoque S 2.0L AWD giá 2,739 tỷ đồng và Range Rover Evoque Hoxton Edition 1.5L AWD PHEV giá 3,319 tỷ đồng

