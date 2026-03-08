Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thuần điện Honda e:N2 ra mắt tại Đông Nam Á, chạy 530km/lần sạc, giá bán 44.000 USD

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Honda chuẩn bị giới thiệu ô tô SUV thuần điện tại khu vực Đông Nam Á. Mẫu xe sẽ ra mắt tại Thái Lan trong tháng 3-2025, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu tìm mua một mẫu xe cỡ trung rộng rãi, nhiều công nghệ và sẵn sàng chuyển sang sử dụng xe điện.

Theo thông tin truyền thông Thái Lan, Honda e:N2 sẽ ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế Bangkok Motor Show 2026, dự kiến khai mạc từ ngày 23-3. Đây là lần đầu tiên mẫu xe điện này xuất hiện tại thị trường Đông Nam Á. Xe có tầm hoạt động khoảng 530 km/lần sạc và giá bán dự kiến khoảng 44.000 USD (tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng tiền Việt).

o-to-dien-honda-1.jpg
Honda e:N2 tại triển lãm ô tô quốc tế Bangkok Motor Show 2026. Ảnh: Autolife Thailand

Xe có kích thước khá lớn trong phân khúc, với chiều dài khoảng 4.788 mm, chiều rộng 1.838 mm và chiều cao 1.570 mm, trong khi trục cơ sở đạt 2.753 mm. Với chiều dài và trục cơ sở nêu trên, Honda e:N2 có kích thước tương đương nhiều mẫu SUV hạng C như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, lớn hơn đáng kể so với HR-V.

o-to-dien-honda-61.jpg
Ảnh: Autolife Thailand

Một số thông tin cho biết cụm đồng hồ tốc độ 9,4 inch có thể được ẩn vào bảng táp-lô và chỉ hiển thị khi khởi động xe, HUD rộng 11,5 inch, hệ thống chống ồn chủ động.

o-to-dien-honda-e-3.jpg
Ảnh: Autolife Thailand

Bên trong khoang cabin, Honda e:N2 được thiết kế theo phong cách tối giản đặc trưng của các mẫu xe điện thế hệ mới. Táp-lô có bố cục gọn gàng với nhiều chi tiết được làm phẳng, hạn chế tối đa các nút bấm vật lý. Màn hình trung tâm 12,8 inch được tích hợp hệ thống giải trí Honda Connect thế hệ mới, có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng kết nối thông minh.

o-to-dien-honda-2.jpg
o-to-dien-honda-5.jpg
Nội thất Honda e:N2 hướng đến phong cách trẻ trung, nhiều công nghệ. Ảnh: Autolife Thailand

Honda e:N2 trang bị hệ thống âm thanh 12 loa Bose, sạc điện thoại không dây, đèn nội thất nhiều màu và kết nối Honda Connect cho phép theo dõi tình trạng xe từ xa. Nhiều hệ thống hỗ trợ lái và an toàn chủ động cũng được tích hợp như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng và camera 360 độ.

o-to-dien-honda-7.jpg
Ảnh: Autolife Thailand

Về thiết kế, Honda e:N2 mang phong cách coupe SUV với phần mui xe vuốt thấp về phía sau, tạo dáng thể thao hơn so với các dòng SUV truyền thống. Phần đầu xe sử dụng thiết kế kín, đặc trưng của xe điện, kết hợp logo Honda phát sáng cùng các đường nét góc cạnh. Cụm đèn LED mảnh và dải đèn ban ngày chạy ngang giúp mẫu xe này có diện mạo hiện đại hơn so với nhiều mẫu xe xăng truyền thống của hãng.

o-to-dien-honda-4.jpg
Ảnh: Autolife Thailand

Về hệ truyền động, Honda e:N2 sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu trước cho công suất khoảng 150 kW (tương đương hơn 200 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 68,8 kWh. Theo thông số được nhà sản xuất công bố, mẫu SUV điện này có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 530 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

o-to-dien-honda-e9.jpg
Ảnh: Autolife Thailand

Ngoài khả năng vận hành, Honda e:N2 cũng hỗ trợ nhiều phương thức sạc khác nhau. Khi sử dụng trạm sạc nhanh DC, bộ pin có thể được nạp từ 30 - 80% trong khoảng 40 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ so với sạc thông thường.

Việc đưa thêm các mẫu xe điện mới vào thị trường Đông Nam Á nằm trong kế hoạch dài hạn của Honda, khi hãng đặt mục tiêu đến năm 2040 toàn bộ xe bán ra trên toàn cầu sẽ là xe điện hoặc xe sử dụng pin nhiên liệu.

