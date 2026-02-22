Xe ga Honda NWF150 đậm chất cổ điển, công nghệ hiện đại

(GLO)- Xe ga NWF150 được phát triển thông qua liên doanh với đối tác bản địa Wuyang Honda sản xuất tại Trung Quốc. Mẫu xe hướng tới phân khúc cao cấp với những trang bị hiện đại, cùng động cơ xăng 150 phân khối.

Đây là dòng xe tay ga cao cấp 150 phân khối, được Wuyang Honda lấy cảm hứng thiết kế từ loài ngựa, tung ra thị trường dịp năm mới Bính Ngọ 2026, đồng thời để mở rộng danh mục xe cũng như nhóm khách hàng.

Honda NWF150 sở hữu phong cách retro cao cấp làm nền tảng định vị sản phẩm. Tổng thể được xây dựng từ những đường nét bo tròn mềm mại, nhấn mạnh sự thanh lịch và chiều sâu thẩm mỹ thay vì yếu tố hầm hố hay khí động học. Xe nhắm đến khách hàng thành thị, giới trẻ hoặc những người dùng coi trọng thiết kế và hình ảnh.

Honda NWF150 2026-xe tay ga cao cấp cho thị trường Trung Quốc. Ảnh: Honda

Xe ga NWF150 phát triển theo phong cách cổ điển, sử dụng tông màu xám ánh kim kết hợp với những chi tiết màu nâu tạo nên vẻ lịch lãm. Điểm nhấn màu nâu nằm ở yên, ốp bên hông, sàn xe, bọc tay dắt. Ngoại hình thiết kế với những đường nét thân xe mềm mại, kết hợp giữa yếu tố cổ điển và hiện đại.

Xe ga mang dáng cổ điển. Ảnh: Honda

Wuyang Honda trang bị cho Honda NWF150 cụm đèn pha LED dạng tròn thiết kế theo phong cách cổ điển. Các chi tiết mạ crôm bao bọc quanh xe tạo cảm giác cao cấp. Đáng chú ý, phần yên xe bọc da thiết kế phân tầng, lấy cảm hứng từ giống yên ngựa. Do đó, thiết kế tổng thể của xe không nhấn mạnh sự mạnh mẽ như một chiếc xe thể thao, thay vào đó là phong cách cá tính, cùng sự sang trọng, cao cấp.

Xe trang bị nhiều tính năng và công nghệ. Ảnh: Honda

NWF150 lắp động cơ eSP+ loại một xi-lanh dung tích 150 phân khối, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử, hộp số CVT. Xe sử dụng cặp phanh đĩa đơn ở hai bánh. Phanh trước có ABS. Giảm xóc trước kiểu ống lồng, giảm chấn thủy lực, giảm xóc lò xo đôi ở bánh sau.

Xe sử dụng cụm đồng hồ hiển thị TFT kỹ thuật số, hệ thống khóa thông minh Smart Key, phanh ABS cùng hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ. Ở các phiên bản cao cấp hơn, khả năng kết nối với điện thoại thông minh cũng được tích hợp, đáp ứng xu hướng số hóa trong trải nghiệm người dùng.

Honda NWF150 bán ra tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026, giá công bố gần thời điểm bán ra. Ban đầu NWF150 chỉ dành cho thị trường Trung Quốc và hãng xe Nhật Bản chưa có kế hoạch cho các thị trường khác.