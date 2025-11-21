Bộ đôi 368E và 368K - Xe ga chuyên phượt của Honda vừa về Việt Nam

(GLO)- Thị trường xe hai bánh Việt Nam vừa trở nên sôi động khi Zontes giới thiệu bộ đôi maxi-scooter 368E và 368K - những tân binh sở hữu loạt trang bị cao cấp vốn hiếm gặp trong phân khúc, tạo sức ép đáng kể lên các mẫu xe đình đám như Yamaha Xmax 300 hay Honda ADV350 mới ra mắt.

Dù thương hiệu Zontes chưa phổ biến, việc hãng mạnh tay đem nhiều công nghệ hiện đại lên sản phẩm khiến bộ đôi 368E và 368K trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người mê chạy tour.

Thiết kế đậm chất đường trường, mỗi xe một phong cách Cả hai mẫu đều mang ngoại hình bề thế, kích thước lớn chuẩn touring. 368E có đường nét mạnh mẽ, góc cạnh, trong khi 368K lại hướng đến phong cách thanh lịch và mềm mại hơn. Dù khác biệt về ngôn ngữ thiết kế, cả hai đều được tích hợp hàng loạt tiện ích vốn thường chỉ xuất hiện ở xe tay ga phân khối lớn.

Loạt trang bị “xịn” gây chú ý trong phân khúc Điểm nhấn nổi bật là hệ thống camera hành trình 1080P trước – sau, hỗ trợ ghi lại toàn bộ hành trình. Kính chắn gió chỉnh điện giúp người lái dễ dàng điều chỉnh theo điều kiện sử dụng thay vì phải thao tác thủ công.

Cốp dưới yên được Zontes giới thiệu là đủ sức chứa hai mũ full-face. Trước đó, mẫu 368G cùng nền tảng từng sở hữu cốp lên tới 54 lít, cho thấy khả năng tối ưu không gian chứa đồ rất tốt của hãng.

Xe sử dụng màn hình TFT 6,75 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, đi kèm ghi-đông chỉnh được, tay lái sưởi và cổng sạc USB Type-A/Type-C – những trang bị giúp tăng đáng kể sự tiện dụng khi di chuyển đường dài.

Công nghệ an toàn đầy đủ “từ đầu đến chân” Cả 368E và 368K đều có phanh đĩa trước/sau kèm ABS hai kênh. Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và giám sát áp suất lốp TPMS cũng được tích hợp, nâng mức an toàn khi chạy tour. Giảm xóc điều chỉnh và kẹp phanh 4 piston phía trước giúp xe ổn định hơn ở tốc độ cao.

Động cơ 368 cc mạnh mẽ, tiết kiệm Xe dùng động cơ SOHC xi-lanh đơn 368 cc làm mát bằng dung dịch, công suất 28,5 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 40 Nm tại 6.000 vòng/phút. Kết hợp với phun xăng điện tử Bosch và bình xăng 17 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố chỉ 3,5 l/100 km – tương đương tầm hoạt động khoảng 485 km cho mỗi lần đổ đầy bình.

Giá dễ tiếp cận, cạnh tranh trực diện đối thủ Nhật Zontes là thương hiệu đến từ Trung Quốc, phân phối xe nguyên chiếc tại Việt Nam. Cả hai mẫu 368E và 368K được niêm yết giá 125 triệu đồng (đã gồm VAT), kèm bảo hành 2 năm không giới hạn số km.

Mức giá này “dễ chịu” hơn đáng kể so với Yamaha Xmax 300 (140 triệu đồng) và Honda ADV350 (165,99 triệu đồng). Với trang bị vượt trội trong tầm giá, bộ đôi của Zontes hứa hẹn vẫn tìm được chỗ đứng riêng, bất chấp việc thương hiệu chưa phổ biến như các đối thủ Nhật Bản.