Xe máy điện Verge TS Pro sử dụng pin thể rắn, di chuyển 600 km mỗi lần sạc

Sự kiện công nghệ đầu năm 2026, hãng xe điện Phần Lan Verge Motorcycles đã gây chấn động thị trường khi công bố mẫu xe máy điện thương mại đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ pin thể rắn (solid-state battery). Loại pin được sử dụng mang loạt đặc tính vượt trội so với công nghệ pin ngày nay, công nghệ này mang lại tầm hoạt động lên tới 600 km/lần sạc.

Xe mô tô điện Verge TS Pro trang bị pin thể rắn ra mắt tại CES 2026. Ảnh: New Atlas

Mẫu xe được lựa chọn để trang bị công nghệ tiên tiến này là Verge TS Pro. Trong khuôn khổ hợp tác với Donut Lab, hãng xe Verge đưa ra hai tùy chọn pin thể rắn cho mẫu TS Pro với dung lượng 20,2 kWh và 33,3 kWh. Điểm ấn tượng nhất chính là quãng đường đi được mỗi lần sạc lên tới 349 km và 595 km, tương ứng với hai tùy chọn pin. Nếu sạc ở công suất 200 kW với chuẩn sạc NACS (chuẩn sạc sử dụng trên xe Tesla), xe có thể nạp được lượng điện đủ đi 299 km chỉ trong 10 phút.

Verge TS Pro thuộc phân khúc xe máy điện cao cấp, có giá bán cao.

Pin thể rắn từ lâu được xem là “chìa khóa” để giải quyết những hạn chế lớn nhất của xe điện, gồm tầm hoạt động và thời gian sạc. Giờ đây, công nghệ này đang dần bước ra đời thực khi Verge Motorcycles trở thành một trong những hãng đầu tiên đưa pin thể rắn lên xe máy điện thương mại.

Pin thể rắn được kỳ vọng sẽ là giải pháp di chuyển mới cho ô tô và xe máy điện.

Thông số kỹ thuật của loại pin này cho thấy những cải thiện đáng kể về khả năng lưu trữ. Với mật độ năng lượng đạt mức 400 Wh/kg, hệ thống này cung cấp mức dung lượng cao hơn gần gấp đôi so với các dòng pin phổ biến trên thị trường. Qua đó, các nhà sản xuất có thể thu nhỏ kích thước bộ pin hoặc kéo dài quãng đường di chuyển cho xe máy điện trên cùng một đơn vị trọng lượng.

Về hiệu năng, Verge TS Pro sở hữu công suất tương đương 136,78 mã lực, tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 200 km/h và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây. Trọng lượng xe đạt 235 kg, chiều cao yên 780 mm, cùng nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Pin của Verge TS Pro đặt phía trước, tương tự vị trí của động cơ và bình xăng trên xe máy xăng tương đương.

Sự xuất hiện của công nghệ pin thể rắn từ Donut Lab tạo ra một cột mốc mới về mặt thời gian trong lộ trình phát triển ngành xe điện nói chung và xe máy điện nói riêng. Trong khi nhiều nhà sản xuất ô tô, xe máy điện lớn dự kiến đưa pin thể rắn vào sản xuất từ sau năm 2027, đơn vị này khẳng định công nghệ của họ đã sẵn sàng để ứng dụng trên các sản phẩm thương mại ngay trong năm 2026.

Theo kế hoạch, Verge Motorcycles sẽ bàn giao mẫu mô tô điện Verge TS Pro tới khách hàng từ quý I/2026. Giá bán của mẫu xe này khởi điểm từ 29.900 USD, quy đổi tương đương khoảng 785 triệu đồng.