Fenica đón sóng khởi công tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên 2026

(GLO)- Tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương được UBND Tp.HCM và tỉnh Bình Dương thống nhất đẩy sớm tiến độ, dự kiến khởi công vào năm 2026. Với vị trí chỉ cách ga Suối Tiên 15 phút di chuyển, dự án Fenica trở thành biểu tượng kiêu hãnh với vị thế vàng và lợi thế độc tôn hiếm có.

Fenica sở hữu vị trí bốn mặt tiền trên đường Trần Quang Diệu, với quy mô 579 căn hộ cao tầng, tổng diện tích 5.537 m2, cùng hạ tầng kết nối và tiện ích đồng bộ. Chọn Fenica không chỉ là nơi ở, mà còn là cả một hành trình sống, mang đến cho cư dân tinh anh về sự thoải mái, bình an và tự hào.

Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên - Cầu nối vàng, kết nối hoàn hảo

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sức hút mạnh mẽ của Fenica Dĩ An chính là lợi thế giao thông vượt trội từ dự án tuyến Metro. Theo kế hoạch được UBND Tp.HCM và tỉnh Bình Dương công bố, tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên có tổng vốn đầu tư lên đến 46.725 tỉ đồng với tổng chiều dài 29,01 km, được thiết kế hoàn toàn đi trên cao bao gồm 17 nhà ga.

Dự án Fenica sẽ cùng lúc đón tin vui hạ tầng Vành đai 3 và tuyến Metro trong năm 2026.

Trong tháng 6-2026, tuyến Vành đai 3 có chiều dài 76,34km cách dự án 200m sẽ hoàn thành đưa vào thông xe tạo trục liên kết giữa Nhơn Trạch, Đồng Nai - TP. HCM (gồm Bình Dương) - Tây Ninh (Bến Lức, Long An). Khi 2 hạ tầng đồng loạt khởi công và sớm đưa vào hoạt động, dự án Fenica này không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông rất lớn, mà còn là "đòn bẩy" quan trọng thúc đẩy giá trị bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ.

Vị trí vàng giữa 2 siêu hạ tầng.

Fenica Dĩ An, với vị trí chỉ cách 15 phút di chuyển đến ga Suối Tiên – điểm giao thoa quan trọng để chuyển tiếp vào tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Từ đây, hành trình di chuyển từ dự án vào đến khu Đông như Thảo Điền, Bến Thành, Thủ Thiêm sẽ được rút ngắn đáng kể, chỉ còn khoảng 30 - 45 phút di chuyển ổn định, không lo tắc đường hay khói bụi. Đây là yếu tố cốt lõi giúp hình thành cấu trúc đô thị đa tâm, thúc đẩy sự dịch chuyển dân cư từ vùng lõi sang các khu đô thị hiện đại như Fenica.

Sở hữu căn hộ Fenica - Phong cách sống thế hệ mới

Giữa bối cảnh nguồn cung căn hộ tại khu vực Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và Vành đai 3 khan hiếm kèm theo mật độ dân số cao. Sự xuất hiện của Fenica - Dự án được phát triển bởi liên minh Dalat Realco (DLR) và Công ty TNHH Đầu tư Dự án Phượng Hoàng nổi lên như “ngôi sao mới” giải quyết bài toán thị trường về các căn hộ tầm trung, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống hiện đại, tiện nghi và bền vững.

Phối cảnh dự án Fenica Dĩ An.

Fenica có nhiều lợi thế, trong đó nổi bật là dự án cao tầng duy nhất trên trục đường Trần Quang Diệu, với tầm nhìn rộng mở giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn không gian thoáng đãng. Nhờ đó, mỗi căn hộ mang lại trải nghiệm sống khác biệt, đem lại giá trị sống bền vững trên thị trường.

Điểm khác biệt nữa là cơ cấu sản phẩm khi hơn 85% căn hộ diện tích nhỏ từ 1-2 phòng ngủ, đánh trúng vào nhu cầu của thị trường: nhỏ gọn, tiện nghi, vừa túi tiền, nhưng không kém phần đẳng cấp.

Chốn đi về lý tưởng cho gia đình trẻ.

Song song với lợi thế hạ tầng, dự án Fenica Dĩ An được bao quanh bởi hệ thống tiện ích ngoại khu đồng bộ: siêu thị, bệnh viện, trường học các cấp, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí... Tất cả gói gọn chỉ trong bán kính 10 phút di chuyển. Điều này giúp cư dân đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí hàng ngày.

Trong bối cảnh hạ tầng đang có những bước tiến vượt bậc, Fenica Dĩ An đang khẳng định vị thế là điểm sáng đầu tư, nơi hội tụ của những giá trị sống tiện nghi và tiềm năng tăng trưởng vượt trội. Đây không chỉ là cơ hội để sở hữu một “chốn đi về” lý tưởng mà còn là quyết định đầu tư thông minh, đón đầu làn sóng phát triển mạnh mẽ của khu vực trong tương lai gần.