Gia Lai: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54 (phường Pleiku). Đây là dự án khu đô thị quy mô lớn, kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực phía Tây của tỉnh.

Theo quyết định, khu đất thực hiện đấu giá có diện tích hơn 2,01 triệu m², thuộc địa bàn phường Pleiku: phía Đông giáp khu dân cư dọc đường Trần Văn Bình, phía Bắc giáp suối Ia Linh, phía Nam giáp khu dân cư hiện hữu và phía Tây giáp đất nông nghiệp.

Khu vực dự án có vị trí sát với Cảng hàng không Pleiku, khu du lịch Biển Hồ, Chùa Bửu Minh và núi lửa Chư Đang Ya, thuận lợi cho việc hình thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, gắn với cảnh quan sinh thái.

Khu vực thực hiện dự án khu đô thị CK54 (Ảnh chụp từ Google Maps).

Hiện trạng khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý và đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Dự án Khu đô thị CK54 có cơ cấu sử dụng đất đa dạng, bao gồm: đất ở; đất công trình dịch vụ hạ tầng xã hội; đất thương mại - dịch vụ; đất giáo dục; cây xanh - mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và một số loại đất khác.

Đáng chú ý, dự án cung cấp các dòng sản phẩm bất động sản là nhà ở xây thô và hoàn thiện mặt tiền, gồm: 60 căn biệt thự đơn lập (diện tích 19.821 m2); 826 căn biệt thự song lập (diện tích trên 175.373 m2); 84 căn biệt thự sân golf (diện tích hơn 35.681 m2); 598 căn nhà ở liên kế (diện tích 77.167 m2)...

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án được UBND tỉnh phê duyệt là hơn 2.247 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai việc đấu giá, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Hình thức giao đất, cho thuê đất, thời hạn sử dụng đất và hoạt động của dự án gồm: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá đối với đất nhà ở liền kề, đất nhà ở biệt thự song lập, đất nhà ở biệt thự đơn lập, đất biệt thự sân golf và cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với đất thương mại - dịch vụ, với thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Đối với các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ và bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định.

Dự án được xác định thời gian thực hiện trong vòng 72 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất, chia làm hai giai đoạn: giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn tiếp theo triển khai xây dựng nhà ở và các công trình thương mại - dịch vụ.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54 không chỉ nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.