Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu đô thị CK54

(GLO)- UBND phường Pleiku vừa có Tờ trình gửi UBND tỉnh Gia Lai và Sở Tài chính về việc đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị CK54.

Theo đó, phường Pleiku đề nghị điều chỉnh 4 nội dung chủ yếu tại Quyết định 806/QĐ-UBND ngày 20-7-2025 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị CK54, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, gồm: Điều chỉnh tổng vốn đầu tư. So với Quyết định chấp thuận chủ trương đầu, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh giảm từ 17.204 tỷ đồng xuống còn 14.688 tỷ đồng (sau thuế). Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 12.391 tỷ đồng; chi phí khác 37,5 tỷ đồng; chi phí dự phòng 2.259 tỷ đồng. Việc điều chỉnh này được cho là phù hợp hơn với cơ cấu hạng mục, khả năng triển khai và thực tiễn thị trường.

Phường Pleiku đề xuất điều chỉnh một 4 nội dung trong chủ trương đầu tư Khu đô thị CK54, gồm: tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, hình thức giao đất, cho thuê đất và phương án đầu tư xây dựng. Ảnh: Duy Minh

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Trước đây, dự án dự kiến hoàn thành trong 60 tháng. Nay, UBND phường Pleiku đề xuất điều chỉnh thành 72 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Giai đoạn 1 (24 tháng đầu) sẽ tập trung hoàn thành các thủ tục pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và bàn giao một số hạng mục cho địa phương. Giai đoạn 2 (tháng 25 đến 72) sẽ hoàn thiện xây dựng nhà ở thương mại, công trình dịch vụ. Thời gian bán hàng trong vòng 4 năm (đối với công trình nhà ở) kể từ năm thứ 3 theo tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, điều chỉnh hình thức giao đất, cho thuê đất. Theo Luật Đất đai 2024, việc giao đất, cho thuê đất phải thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, phường Pleiku kiến nghị thay đổi hình thức Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, trong đó giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở; và cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với đất thương mại dịch vụ.

Cuối cùng, điều chỉnh phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị. Theo đề xuất mới, nhà đầu tư chỉ trực tiếp khai thác, kinh doanh một số hạng mục thương mại - dịch vụ. Các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước, trường học, trung tâm hội nghị, sân golf… sẽ được đầu tư hoàn thiện rồi bàn giao lại cho địa phương quản lý. Cách làm này nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Sau điều chỉnh, Khu đô thị CK54 vẫn định hướng là khu đô thị sinh thái hiện đại, kiểu mẫu Với không gian sống chất lượng cao. Ảnh: ĐVCC

Theo đại diện UBND phường Pleiku, các nội dung điều chỉnh không làm thay đổi mục tiêu, tính chất cốt lõi của dự án. Khu đô thị CK54 có quy mô 201,94 ha vẫn định hướng là khu đô thị sinh thái hiện đại, kiểu mẫu với không gian sống chất lượng cao, gắn kết hài hòa giữa phát triển dân cư, dịch vụ thương mại và cảnh quan xanh, thân thiện với môi trường.