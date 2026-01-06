Phát triển công trình theo tiêu chuẩn xanh: Xu hướng tất yếu của ngành xây dựng

(GLO)- Nhân rộng công trình đạt tiêu chuẩn xanh nói chung, chứng nhận xanh EDGE nói riêng là mục tiêu đang được ngành Xây dựng tỉnh và nhiều nhà đầu tư theo đuổi.

Mục tiêu này nhằm tạo ra các công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Chứng nhận công trình xanh EDGE (viết tắt của Excellence in Design for Greater Efficiencies) được phát triển bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới.

Hiệu quả từ những dự án tiên phong

Một trong những dự án tiêu biểu là Ecohome Nhơn Bình - dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE với diện tích 4,6 ha, gồm 1.380 căn hộ và 50 căn nhà liên kế.

Tập đoàn Ngân Tín nhận chứng nhận xanh EDGE dành cho dự án Cát Tiến. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital House - chủ đầu tư dự án Ecohome Nhơn Bình - cho biết: Capital House là một trong những chủ đầu tư tiên phong tại Việt Nam phát triển nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế.

Trong bối cảnh đô thị Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung đang hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, các dự án đạt chứng nhận xanh như Ecohome Nhơn Bình không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân mà còn góp phần định hình tư duy phát triển mới, nơi chất lượng sống, hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường được đặt song hành. Thực tiễn triển khai cho thấy, với định hướng đúng đắn và sự kiên định, công trình xanh hoàn toàn có thể được nhân rộng, kể cả trong phân khúc nhà ở xã hội.

Để đáp ứng các tiêu chí của chứng nhận xanh EDGE, chủ đầu tư đã dành một phần diện tích phát triển hệ thống tiện ích và không gian sinh thái như hồ điều hòa, công viên, vườn đi bộ, khu vui chơi trẻ em, phòng khám, trung tâm thương mại, trường học và dịch vụ thiết yếu khác.

Cùng với đó, các căn hộ được thiết kế theo hướng hiện đại, tối ưu ánh sáng tự nhiên, thông gió chéo, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng và nước, đồng thời giảm chi phí sinh hoạt cho người dân. Các giải pháp kỹ thuật như vật liệu cách nhiệt, sơn không độc hại, hệ thống chiếu sáng LED, thiết bị tiết kiệm nước và ứng dụng năng lượng tái tạo được áp dụng đồng bộ.

“Điểm đáng chú ý là dù diện tích căn hộ chỉ từ 35 - 77 m² vẫn đảm bảo đầy đủ công năng sử dụng, khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên, mang lại không gian sống thông thoáng, trong lành” - ông Quang cho hay.

Bà Nguyễn Thị Hoài Nhi (phường Diên Hồng) cho biết: Gia đình bà đã sinh sống tại căn hộ thuộc nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình hơn 5 tháng. Căn hộ rộng 63 m² có gác lửng, được cách nhiệt tốt, nhiều ánh sáng tự nhiên nên thuận tiện sinh hoạt, giảm đáng kể việc sử dụng điện chiếu sáng, qua đó tiết kiệm chi phí hằng tháng.

Không chỉ dừng lại ở nhà ở xã hội, EDGE còn được áp dụng tại nhiều dự án nhà ở thương mại đô thị. Khởi công tháng 7-2024, dự án Khu dân cư 05 (tên gọi khác là dự án Cát Tiến) tại Khu kinh tế Nhơn Hội do Tập đoàn Ngân Tín đầu tư được trao chứng nhận EDGE. Dự án có quy mô 5,8 ha, gồm 193 căn nhà liền kề và biệt thự.

Ông Nguyễn Văn Huyên - Giám đốc dự án của Tập đoàn Ngân Tín - cho biết: Việc triển khai các dự án theo tiêu chuẩn xanh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ về giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, nước và nguyên vật liệu, qua đó tạo nền tảng cho phát triển bền vững và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Chứng nhận xanh EDGE không chỉ mang lại lợi ích cho chủ đầu tư mà còn nâng cao giá trị bất động sản, lợi ích dài hạn cho khách hàng.

Trên cơ sở đó, ngoài dự án Cát Tiến, Tập đoàn Ngân Tín tiếp tục triển khai các dự án theo tiêu chuẩn xanh. Trong đó, có dự án Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý khởi công trong năm 2025 với tổng số 635 căn nhà (gồm 300 căn nhà ở xã hội và 335 căn nhà ở thương mại).

Nhân rộng chứng chỉ xanh cho nhà ở

Theo Sở Xây dựng, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7 công trình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và công trình sản xuất được cấp chứng nhận công trình xanh theo tiêu chuẩn EDGE và LEED. Trong đó, 6 công trình đạt tiêu chuẩn EDGE (gồm 2 công trình nhà ở xã hội; 4 công trình nhà ở thương mại, cơ sở lưu trú), 1 công trình đạt tiêu chuẩn LEED (được phát triển bởi Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ).

Nhiều nhà đầu tư cũng đang chủ động định hướng phát triển dự án theo tiêu chuẩn xanh nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, nhất là phân khúc nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE. Ảnh: H.T

Ông Vũ Hồng Phong-chuyên gia công trình xanh EDGE thuộc IFC, cho biết tính đến tháng 12-2025, Gia Lai đứng thứ 8 cả nước về quy mô diện tích sàn công trình nhà ở đạt chứng nhận công trình xanh với khoảng 492.000 m². Trong 7 công trình được chứng nhận, EDGE chiếm tỷ lệ lớn nhất với 6 công trình, đáng chú ý có 2 công trình nhà ở xã hội.

Điều này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về an sinh xã hội mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp vào mục tiêu chung của Việt Nam. Các công trình đạt chứng nhận EDGE đều đáp ứng yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 20% năng lượng, nước và vật liệu, qua đó giúp giảm chi phí vận hành cho cả chủ đầu tư và người sử dụng.

Theo ông Đặng Vũ Văn - Trưởng Phòng Quản lý đầu tư xây dựng và Vật liệu xây dựng (Sở Xây dựng), phát triển công trình xây dựng theo tiêu chuẩn xanh là xu hướng tất yếu của ngành xây dựng. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tạo ra không gian sống hiệu quả về năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, tối ưu hóa kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong các bộ tiêu chí hiện nay, EDGE được đánh giá là khả thi, mang lại lợi ích lâu dài trên nhiều phương diện và phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững, tăng trưởng xanh; đồng thời các tiêu chí cốt lõi có chi phí vừa phải, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là nhà ở xã hội, công trình công cộng.

“Ngành xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện cơ chế khuyến khích, lồng ghép tiêu chí EDGE vào quá trình đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nhân rộng mô hình công trình xanh, đặc biệt với nhà ở xã hội. Trọng tâm triển khai tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính: Tối ưu thiết kế kiến trúc, tăng thông gió và chiếu sáng tự nhiên; sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, sản xuất trong nước, giá hợp lý; áp dụng giải pháp kỹ thuật đơn giản nhưng hiệu quả như đèn LED, thiết bị tiết kiệm nước…” - ông Văn khẳng định.